Визволено п’ятьох підлітків, яких окупанти тримали у підвалі у Куп’янську. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прикордонники в складі Сил оборони звільняють від окупантів не лише територію Харківщини, а й місцевих мешканців, яких незаконно утримували російські загарбники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, під час виконання завдань у Куп’янську прикордонники за інформацією місцевих жителів виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, закритих рашистами в одному з підвальних приміщень.
"Як з’ясувалося, до моменту звільнення четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів. Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу - майбутніми медиками. Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі. Вдячності підлітків не було меж. Важко уявити, що могло трапитися з дітьми, якби Сили оборони України не деокупували цю територію", - йдеться у повідомленні.
Наразі зі звільненими дівчатами та хлопцем працюють співробітники компетентних правоохоронних органів, а прикордонники, в Складі Сил оборони, продовжують захищати Україну від російських загарбників.
Будь ласка, зачекайте...