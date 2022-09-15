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Визволено п’ятьох підлітків, яких окупанти тримали у підвалі у Куп’янську. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники в складі Сил оборони звільняють від окупантів не лише територію Харківщини, а й місцевих мешканців, яких незаконно утримували російські загарбники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, під час виконання завдань у Куп’янську прикордонники за інформацією місцевих жителів виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, закритих рашистами в одному з підвальних приміщень.

"Як з’ясувалося, до моменту звільнення четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів. Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу - майбутніми медиками. Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі. Вдячності підлітків не було меж. Важко уявити, що могло трапитися з дітьми, якби Сили оборони України не деокупували цю територію", - йдеться у повідомленні.

Наразі зі звільненими дівчатами та хлопцем працюють співробітники компетентних правоохоронних органів, а прикордонники, в Складі Сил оборони, продовжують захищати Україну від російських загарбників.

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Визволено п’ятьох підлітків, яких окупанти тримали у підвалі у Куп’янську 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
Ска, кацапи не люди. Вони мають зникнути
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15.09.2022 12:22
+31
рашисти - не люди.
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15.09.2022 12:22
+27
Спасибо нашим Воинам
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15.09.2022 12:20
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15.09.2022 12:20 Відповісти
Ска, кацапи не люди. Вони мають зникнути
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15.09.2022 12:22 Відповісти
рашисти - не люди.
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15.09.2022 12:22 Відповісти
кацапи - брудні виродки
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15.09.2022 12:26 Відповісти
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15.09.2022 12:31 Відповісти
Там всі дівчатка і для чого , ці виродки кацапські , іх там тримали ?
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15.09.2022 12:42 Відповісти
Вибачаюсь , є один хлопець !
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15.09.2022 12:45 Відповісти
Вибачаюсь, але комусь потрібні і мальчікі!
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15.09.2022 15:27 Відповісти
Ты имеешь ввиду что это была - станция утешения...
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15.09.2022 15:54 Відповісти
Мабуть, орки щось таке планували, але не встигли зробити шкоди - наступ наших захисників і визволителів був для орків неочікувано стрімкий. Діти просиділи в холодному підвалі тиждень без їжі і, можливо, без води. Добре, що наші воїни їх вчасно звільнили і тепер все буде добре. Все буде Україна!
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15.09.2022 16:33 Відповісти
Все це вчергове доводить той факт,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
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15.09.2022 13:46 Відповісти
Та ні, що ви таке говорите, їм же па тєлєвізару сказалі што ані вєлікій народ
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15.09.2022 14:03 Відповісти
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15.09.2022 14:06 Відповісти
У кацапів немає нічого людського, варвари, живодери. Не вкладається в голові, як така істота як людина може таке вчиняти, як вчиняють ці дикобрази.
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15.09.2022 14:06 Відповісти
Це вони так асвабаждалі русскоязичноє насєлєніє. Висновки?
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15.09.2022 14:07 Відповісти
В купянске есть давнее мед-училище, скорее оттуда.
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15.09.2022 16:02 Відповісти
 
 