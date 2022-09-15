Вандали розмалювали стародавні пам’ятки в Барселоні знаками Z. ФОТОрепортаж

У центрі Барселони вандали розмалювали літерами Z - знаками російської армії - історичні пам’ятки, зокрема давньоримський мур.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Хмарочос".

Однією з мішеней вандалів став волонтерський центр, який надає допомогу українським біженцям.

Подібні інциденти траплялися й раніше, особливо в місцях, де роздавали допомогу українцям.

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Тепер знак Z з’явився також на античному мурі часів Римської імперії, збудованому між IV та I століттями до нашої ери, зараз це вулиця де ла Палья. Також знаки помітили на проспекті Параллель і на набережній.









