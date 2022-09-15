16 352 99
Вандали розмалювали стародавні пам’ятки в Барселоні знаками Z. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У центрі Барселони вандали розмалювали літерами Z - знаками російської армії - історичні пам’ятки, зокрема давньоримський мур.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Хмарочос".
Однією з мішеней вандалів став волонтерський центр, який надає допомогу українським біженцям.
Подібні інциденти траплялися й раніше, особливо в місцях, де роздавали допомогу українцям.
Тепер знак Z з’явився також на античному мурі часів Римської імперії, збудованому між IV та I століттями до нашої ери, зараз це вулиця де ла Палья. Також знаки помітили на проспекті Параллель і на набережній.
Топ коментарі
+84 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар15.09.2022 12:57
+50 Vadim Dumij
показати весь коментар15.09.2022 12:57
+45 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар15.09.2022 12:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Такая - тоже не подходит:
еще вопросы ко мне есть???
... но те, кто рисует свастику в Барселоне - ДАВНО уже не в мокшании...
... а те, кто в мокшании - намного хуже тех, кто давно уже в Барселоне.
Им не то шо визи нужно отменять - нужно ВСЕХ мокшан гнать мокрыми тряпками из Европы обратно на болота.
Якщо місцеві (в чому дуже сумніваюсь) - то судити як прибічників тероризму
У меня даже возможные версии закончились.
Хотя... если найдешь такого же спутника в жизни - тогда вроде и норм.
Може серед сепаратистів Барселони є симпатики буйла?
То нехай тішаться "пейзажами с бєрьозками"! 😁
футболочку на персонаже не обойдите вниманием. И да, если думаете, что это кацапы - то нет.
Особенно заметно вдалеке
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!"
Высоцкий
Или нет?
доктор сказав у морг, значит у морг! 😂
Есть надписи на русском языке.
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два-три поколения.
Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно»
Иван Бунин
Вибачаюся,буває.
Але допис є справедливим для всіх країн світу.
- Ты знаешь чем отличается рояль от унитаза?
- Гм...Ы... Нет.
- Вот позови такого как ты в гости.
Скоро эта "великая нация" будет откровенно срать в королевских дворцах, в музеях и на роялях в оперных театрах.
мрази кацапо-ордынские. дикари. твари рашистские.