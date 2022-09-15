3 491 0
Ворог обстріляв село на Сумщині з території РФ. Пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська завдали удару по Хотінській громаді Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Село Костянтинівка Хотінської громади. Наслідки вчорашніх обстрілів. Росіяни вели вогонь зі своєї території.
Внаслідок обстрілу загорілася літня кухня. Зруйновані стіни та перекриття на даху. Будівля не підлягає ремонту. Також пошкоджені дах та вікна будинку поруч", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...