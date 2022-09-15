У Києві попрощалися з воїном ЗСУ Олексієм Юрченком, який загинув у бою за визволення Балаклії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олексій Юрченко 24 лютого одним із перших став на захист Києва та України. Нині його провели в останню путь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Олексій Юрченко воював у лавах Збройних Сил у 2015-2016 роках. Був гранатометником, відзначився у боях за Мар’їнку і Піски. Потім працював на телебаченні - телеоператором на каналі "Прямий". 24 лютого у перші години вторгнення російських окупантів він став до лав 206-го батальйону тероборони і захищав столицю, а пізніше воював на Харківщині. Загинув 8 вересня під час звільнення Балаклії.

"Ми завжди маємо пам’ятати ту ціну, яку український народ, українські родини і наша команда платить за те, щоб контрнаступ став можливим, а рашисти були знищені або викинуті з української землі. Ми маємо пам’ятати, що перемога дається нам ціною життя таких героїв, як Олексій Юрченко", - сказав під час прощання п’ятий президент України Петро Порошенко.

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