На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру. ФОТО

Повідомлено про підозру мешканцям м. Маріуполя та смт Миронівський Бахмутського району, а також і мешканці м. Світлодарська, які у травні-липні 2022 року погодились співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації Донеччини і зайняли посади у псевдоустановах "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, доцент кафедри архітектури Приазовського державного технічного університету став так званим в.о. ректора вишу, директорка Миронівської загальноосвітньої школи №1 Світлодарської міської ВЦА очолила "муніципальний бюджетний загальноосвітній заклад "Миронівська школа №10 адміністрації м. Дебальцеве", а завідувачка сектору державної реєстрації актів цивільного стану адміністрації виконує обов’язки керуючого справами "адміністрації м. Світлодарська ДНР".

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"На псевдопосадах підозрювані активно співпрацюють з окупаційним режимом РФ і, нехтуючи законами України, впроваджують в навчальний процес стандарти освіти держави-агресора", - йдеться у повідомленні.







За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури всім трьом заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).