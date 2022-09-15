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На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повідомлено про підозру мешканцям м. Маріуполя та смт Миронівський Бахмутського району, а також і мешканці м. Світлодарська, які у травні-липні 2022 року погодились співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації Донеччини і зайняли посади у псевдоустановах "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, доцент кафедри архітектури Приазовського державного технічного університету став так званим в.о. ректора вишу, директорка Миронівської загальноосвітньої школи №1 Світлодарської міської ВЦА очолила "муніципальний бюджетний загальноосвітній заклад "Миронівська школа №10 адміністрації м. Дебальцеве", а завідувачка сектору державної реєстрації актів цивільного стану адміністрації виконує обов’язки керуючого справами "адміністрації м. Світлодарська ДНР".

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"На псевдопосадах підозрювані активно співпрацюють з окупаційним режимом РФ і, нехтуючи законами України, впроваджують в навчальний процес стандарти освіти держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру 01
На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру 02
На Донеччині доценту вишу, директорці школи та працівниці РАЦСУ повідомлено про підозру 03

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури всім трьом заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).
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Судіте сєпарів пачками тчк
Братья Карамазови тчк
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15.09.2022 15:47 Відповісти
Срана інтелігенція! Вивчили їх на свою голову.
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15.09.2022 15:52 Відповісти
Нашо фото, якщо закриті обличчя? Щоб ми по родимих плямах їх вираховували?
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15.09.2022 15:52 Відповісти
Бо є ст. 62 Конституції, яку в цій країні ще поважають. Ми ж не кацапи.
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15.09.2022 16:06 Відповісти
Не патякайте. Бо коли йдеться про циган чи "вороввзаконє", то завжди показують обличчя без жодних судових вироків. А от коли йдеться про кацапню, то згадують Конституцію. Тьху!
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15.09.2022 17:22 Відповісти
Я десь писав, що це добре? Отож, не патяйкайте.
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15.09.2022 17:31 Відповісти
Вказані посади й місця роботи до окупації.
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15.09.2022 16:55 Відповісти
 
 