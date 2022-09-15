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Результат "планового відходу" окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Під час "планового відходу" з Харківщини російські окупанти кидали все - танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БпЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів.

Відповіді фото розміщені на сторінці Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 01
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 02
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 03

Також читайте: Гранатомети та ящики зі зброєю: ЗСУ знайшли склад окупантів під Балаклією. ВIДЕО

Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 04
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 05
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 06
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 07
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 08
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 09
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 10
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 11

Також дивіться: Українські трактористи вивозять захоплений поблизу Ізюму російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 12

Кілька ілюстрацій щодо побуту окупантів на позиціях.

Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 13
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 14
Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 15


Результат планового відходу окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси 16

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
стиралки и унитазы небось с собой забрали, а это никому не нужные машинки, дядя вова еще даст, у него много, лишь бы дохли кацапы в Украине исправно...
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15.09.2022 17:25
+17
Дуже файно.
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15.09.2022 17:24
+14
Небензе покажите-инфаркт обеспечен!)))
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15.09.2022 17:25
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ЖЕСТ доброй воли , ахахахахаааааа , потом в оон они просят все вернуть , .............******* .
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15.09.2022 17:24 Відповісти
а почему в скрепном сортире из пустых ящиков нет иконы владимира чудотворца
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15.09.2022 18:22 Відповісти
Бо ви в нижнiй иконостас не заглядували...
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15.09.2022 19:53 Відповісти
Вы лучше спросите, почему там нет туалетной бумаги, и каким образом они вытирали жопы )))
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15.09.2022 22:50 Відповісти
Дуже файно.
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15.09.2022 17:24 Відповісти
стиралки и унитазы небось с собой забрали, а это никому не нужные машинки, дядя вова еще даст, у него много, лишь бы дохли кацапы в Украине исправно...
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15.09.2022 17:25 Відповісти
Так тож диковинка для них. Дома в красный угол избы унитаз поставит, вся дярёвня будет ходить любоваться. Или мамка как супницу будет использовать.
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15.09.2022 17:32 Відповісти
Моя колишня співробітниця (львів"янка) переказувала розповіді власної тітки: дружини червоних офіцерів у крадених пеньюарах ходили по вулицях (думаючи що то - "модні плаття") А по молоко на ринок ходили з "нічними вазами"
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15.09.2022 17:46 Відповісти
Даже у Шолохова в романе "Тихий Дон" есть сюжет, когда донские кизяки использовали ночной горшок, как кастрюлю для каши.
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15.09.2022 17:50 Відповісти
раз снимают с консервации т64 с машинками бяда)
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15.09.2022 17:35 Відповісти
Небензе покажите-инфаркт обеспечен!)))
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15.09.2022 17:25 Відповісти
На другому і шостому фото - "БУК"?
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15.09.2022 17:26 Відповісти
Таки да.
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15.09.2022 17:34 Відповісти
Вроді як ЗРК ТОР
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15.09.2022 17:39 Відповісти
Точно, "Тор". Пардону прощу. Ошибся. Ракурс подвёл.
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15.09.2022 17:54 Відповісти
Присмотрелся, от что бы да так нет. Таки нет. Тор.
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15.09.2022 17:55 Відповісти
Дуже гарний план кацапи-продовжуйте такі планування й надалі...
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15.09.2022 17:26 Відповісти
Покажіть побільше москальських трупаків ! Я як на них подивлюся, то сплю як в маківці !...
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15.09.2022 17:28 Відповісти
Лапті настільки тупорилі і безвольні у своїй немочі, що будуть розповідати "єто фєйк...єто подставная тєхніка нацистов".
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15.09.2022 17:29 Відповісти
Кацапи вже нам надали більше техніки ніж закупив ЗЕ за 3 роки
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15.09.2022 17:29 Відповісти
Обов'язково клоуна треба було сюди приплітати?
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15.09.2022 17:39 Відповісти
Так, коли мова про "того" хто подарував ЗСУ більше аніж "непопередники".

Це як гра в наперстки: тебе зможуть обдурити тільки якщо ти дивишся не туда куда хочуть вони.
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15.09.2022 18:55 Відповісти
Не забувай ціну - кров українців.
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15.09.2022 19:58 Відповісти
Изюмская операция: как ВСУ разгромили элитных российских солдат
https://youtu.be/OXry2XeN9tE
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15.09.2022 17:33 Відповісти
То не Євген Межевікін танк інспектує? Схожий.
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15.09.2022 17:36 Відповісти
Скоро все назад отримаєте,кацапорилі. Нам чужого не потрібно.
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15.09.2022 17:39 Відповісти
я так бачу,що нашим війсковим прийдеться тільки пів року розгрібати це все лайно кацапське,щоб дійти до тями ..це ***** довбаний Ленд-ліз 2.0
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15.09.2022 17:40 Відповісти
перші години війни: Канашенков: "Мы уничтожили все украиснкое ПВО и авиацию, еще неделя-две и спецоперация будет успешно завершена"

два місяця після: "Мы отступаем из под Киева потому что не хотим жертв среди мирного населения,это жест доброй воли"

6 мысяців від початку війни: "Мы не бежим,а просто происходит перегрупирование войск, и в конце концов это тактическое отступление,как было в 41 году,но мы еще обязательно вернемься"
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15.09.2022 17:44 Відповісти
"Сральник" по кацапськи. На премію дарвіна потягне.
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15.09.2022 17:46 Відповісти
Порадовал скрепный гаджет на последнем фото
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15.09.2022 17:56 Відповісти
Таке враження, що з якогось музею вкрали. Не думаю, що такі телефони десь ще використовуються...
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15.09.2022 18:52 Відповісти
Це ******* реплiка " а-ля антикварiат"...
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15.09.2022 19:57 Відповісти
Кацапы! В следующий раз чтоб все заправлено и помыто было, иначе в плен брать не будем!
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15.09.2022 17:57 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

9 мин. ·

Коротко про «спецоперацию»

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15.09.2022 18:05 Відповісти
Адам?
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15.09.2022 18:29 Відповісти
Пральні машинки, унітази разом із собачими будками забрали. А кавьор, кавьор на 13 світлині=забули?
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15.09.2022 18:37 Відповісти
А килим із расєі привезли, щоб снаряди накрити?
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15.09.2022 18:47 Відповісти
Плановий відхід, ге ж...
«В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке.
Старый князь понял из этого официального известия, что наши были совершенно разбиты».

(Лев Толстой, «Война и мир»)
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15.09.2022 20:21 Відповісти
Кацапы просто новое слово в армии прямо сейчас демонстрируют. Одни берут стиральные машины и сковородки днепровские на танки вместо ящиков с БК или хотя бы фсбшников-пропагандистов, кто мирно спит. Другие, кто идет на подмогу прикрыть отступление, кидают первых. Сжечь за собой ПВО, чтобы мы не смогли стырить распознавание свой-чужой и прожарить кацапов или наводиться на них попроще? Не, нету времени, лучше поспать побольше, просраться в яму получше, чтобы не приперло в дороге. А кого припрет, того с танка скинут на дорогу и затем переедут гуслями по очереди. Притом это все по-настоящему и одновременно во всех местах без исключений. Везде так поступили. Отличная картина. НАТО в шоке.
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15.09.2022 20:23 Відповісти
О дядька, да ты и по ПВО спец я гляжу, какой талант пропадает ))))
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15.09.2022 22:52 Відповісти
 
 