Результат "планового відходу" окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси. ФОТОрепортаж

Під час "планового відходу" з Харківщини російські окупанти кидали все - танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БпЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів.

Відповіді фото розміщені на сторінці Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.







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Кілька ілюстрацій щодо побуту окупантів на позиціях.









