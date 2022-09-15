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Результат "планового відходу" окупантів з Харківщини - покинута техніка і боєприпаси. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Під час "планового відходу" з Харківщини російські окупанти кидали все - танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БпЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів.
Відповіді фото розміщені на сторінці Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Кілька ілюстрацій щодо побуту окупантів на позиціях.
Топ коментарі
+19 Hanka Panyanka
показати весь коментар15.09.2022 17:25
+17 Старый зольдат
показати весь коментар15.09.2022 17:24
+14 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар15.09.2022 17:25
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Це як гра в наперстки: тебе зможуть обдурити тільки якщо ти дивишся не туда куда хочуть вони.
https://youtu.be/OXry2XeN9tE
два місяця після: "Мы отступаем из под Киева потому что не хотим жертв среди мирного населения,это жест доброй воли"
6 мысяців від початку війни: "Мы не бежим,а просто происходит перегрупирование войск, и в конце концов это тактическое отступление,как было в 41 году,но мы еще обязательно вернемься"
9 мин. ·
Коротко про «спецоперацию»
«В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке.
Старый князь понял из этого официального известия, что наши были совершенно разбиты».
(Лев Толстой, «Война и мир»)