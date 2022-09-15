У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 вересня, у київському храмі Святого Миколи Набережного (ПЦУ), де похований Георгій Гонгадзе, пройшло поминальне богослужіння за всіма загиблими українськими журналістами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ініціювала захід Національна спілка журналістів України.

Зазначимо, що заупокійна служба напередодні Дня пам’яті українських журналістів на могилі Георгія Гонгадзе проводитиметься вже третій рік поспіль. Її мета – вшанування пам’яті всіх медійників, які загинули, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.

Цього року вшановували і всіх медійників, які загинули з часу початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Панахиду (літію) за загиблими журналістами відправив настоятель храму Святого Миколи Набережного протоієрей Стефан Яремчук.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ