У Києві відбулося поминальне богослужіння за загиблими українськими журналістами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 15 вересня, у київському храмі Святого Миколи Набережного (ПЦУ), де похований Георгій Гонгадзе, пройшло поминальне богослужіння за всіма загиблими українськими журналістами.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ініціювала захід Національна спілка журналістів України.
Зазначимо, що заупокійна служба напередодні Дня пам’яті українських журналістів на могилі Георгія Гонгадзе проводитиметься вже третій рік поспіль. Її мета – вшанування пам’яті всіх медійників, які загинули, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.
Цього року вшановували і всіх медійників, які загинули з часу початку повномасштабного вторгнення Росії.
Панахиду (літію) за загиблими журналістами відправив настоятель храму Святого Миколи Набережного протоієрей Стефан Яремчук.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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