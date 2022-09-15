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Митний термінал РФ горить на кордоні із Бєлгородською областю. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Влада Бєлгородської області РФ заявила, що внаслідок обстрілу ЗСУ загорівся митний термінал у селі Нєхотєєвка на кордоні з Україною.

Про пожежу повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

Митний термінал РФ горить на кордоні із Бєлгородською областю 01

Спочатку чиновник повідомив, що снаряд влучив у заправну станцію, яка не працює. Однак пізніше повідомив, що територія АЗС не постраждала, але  "внаслідок обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+55
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15.09.2022 21:56
+33
Хорошо горит
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15.09.2022 21:55
+22
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15.09.2022 22:21
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15.09.2022 21:55 Відповісти
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15.09.2022 22:21 Відповісти
Дуже файно горить.
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16.09.2022 07:50 Відповісти
Тут надо понимать, что дым разносит смрад фсб. Но они тоже, как выясняется, умеют "зажигать"
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16.09.2022 08:06 Відповісти
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15.09.2022 21:56 Відповісти
HIMARS та бавовна кохання назавжди 😍
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15.09.2022 22:05 Відповісти
Гори , гори ясно , щоби не погасло
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15.09.2022 21:56 Відповісти
тим більше що він нам вже нах..й не потрібен
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15.09.2022 22:31 Відповісти
блджад, бєлгород, кидайте палити, поки не зер шпет
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15.09.2022 21:56 Відповісти
та нехай..на здоров'я

цікаво, скільки спи скоммуніздили перед підпалом??
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15.09.2022 22:19 Відповісти
це ж кацапи , склади розікрали і все підпалили
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15.09.2022 21:57 Відповісти
он нам больше ненужен...
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15.09.2022 21:57 Відповісти
Що згорить то не згниє.
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15.09.2022 21:58 Відповісти
было бы не совсем плохо если горит вместе с ватными ушлепками, неважно какими
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15.09.2022 21:59 Відповісти
Горит🤗 И хорошо горит🤔 Ну и пущай горит... ибо *****
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15.09.2022 22:02 Відповісти
Відать Лінза прахаділа таможню і вишла пакуріть...
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15.09.2022 22:02 Відповісти
Спалили за ненадобностью
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15.09.2022 22:03 Відповісти
махмуд зажёг! чёрный канашенков ни чужие хаймарсы ни свою таможню не щадит. добром не поделилась.
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15.09.2022 22:05 Відповісти
Ніхто в той термінал не стріляв. Самі підпалили і нас звинуватили.

Настамнєт.
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15.09.2022 22:06 Відповісти
Что же это произошло?
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15.09.2022 22:07 Відповісти
Камень с неба!
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15.09.2022 23:18 Відповісти
Это орицательное наводнение.
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15.09.2022 22:08 Відповісти
Угу..А пєрєд етім бил слишен хлопок і нєбольшоє задимлєніє.
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15.09.2022 23:44 Відповісти
Горить, та й добре… найближчі десятки років він апріорітам не потрібен…
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15.09.2022 22:08 Відповісти
Орки сами взорвали. Потому что поняли что вряд ли им уже этот терминал на границе с Украиной понадобится.
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15.09.2022 22:09 Відповісти
А чё так? 😂🤣😂
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15.09.2022 22:10 Відповісти
А нахера той термінал кому здався, якщо тільки орки звідти не куляли?
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15.09.2022 22:10 Відповісти
А нахрєна будинки з людьми у Волгодонську і на Каширському шосе підривали? Ті люди теж нікому не завинили! Палять кацапи для того щоб "піднять градус напруги" у суспільстві та виправдать "воєнний стан" і репресії всередині країни! Тоді виправдали це "угрозой чеченскава терраризма" а зараз - "украинскава нацизма"
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16.09.2022 06:04 Відповісти
хорошо горит????
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15.09.2022 22:12 Відповісти
Буває й краще , єнотику ! Ну то і так непогано .
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16.09.2022 07:03 Відповісти
Росія напала на БНР
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15.09.2022 22:13 Відповісти
Горить, бо в ньому вже нема потреби. Наш кордон буде далі. І не з парашею.
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15.09.2022 22:15 Відповісти
Бавовнятко прилетіло!
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15.09.2022 22:17 Відповісти
Хай горить, найближчі років з 30 він не знадобиться.
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15.09.2022 22:19 Відповісти
А нахрена він їм там вже потрібний? Років 100 точно
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15.09.2022 22:19 Відповісти
Если Ермак с Беней будут висеть в петле, то да. А пока они живут и процветают без единого риска для себя, то, к сожалению, все намного-намного хуже. Пока коррупционеры не казнены, то они ради денег пойдут на все. Если казнены и остальные запуганы, то может быть это и будет так, но до этого очень, очень далеко, даже дальше, чем до Москвы или Волгограда.
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15.09.2022 22:22 Відповісти
Надо шатать не только Белгород. Всю границу. Провез в вагоне надувные БМП и танки, надул их, заехал одной настоящей пострелять, уехал. Кацапы орлан запустили и видят, что их штурмовать будут. Сразу перекидывают (особенно если новую железку недавно построенную разломать) эшелоны. А там никого нету, только наша хорошая оборона в бетонированных окопах от прорыва. Пять раз дернуть, на шестой уже напасть по-настоящему и поехать кататься по Кацапстану, сжигая аэродромы и нефтебазы по пути. Даже если технику придется бросить и взорвать при отступлении на джипах, то пара аэродромов с самолетами того стоят, а также все ПВО можно пощелкать с радарами, так как их легко обнаружить заранее и они немобильны.
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15.09.2022 22:21 Відповісти
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15.09.2022 22:21 Відповісти
Увы, смеяться над этим не стоит. Тысячи жизней отданы исключительно из-за того, что это не было сделано у нас. Была совершена государственная измена ради денег от врага. Фамилии почти все известны, даже допрашивать не надо. При этом все это было сдано еще в прошлом году. Война должна была начаться уже тогда, просто Байден действовал активно и дал нам лишних 10 месяцев, которые были феноменально бездарно просраны теми, кого не купили, а остальными просто проданы.
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15.09.2022 22:26 Відповісти
А почему это было не сделано у нас? Потому что "па приколу". За все нужно платить. Избрали срусскую Чиччолину она вам и пол Украины слила за 3 дня.
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15.09.2022 22:31 Відповісти
В Курской области кажуть Бавовна залетила..горить палає...що Тайга с Тундрой...
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15.09.2022 22:23 Відповісти
кацапня собі залізну відмазку на віки придумала - що б і де б не горіло, то укропи ********

Сибир згорить повністю - то теж ми..
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15.09.2022 22:23 Відповісти
Шольц - *****...., все настроение обосрал..... ну хоть одна радость осталась - смерть москаля....

східний @samotniyskhid
Оккупированный Стаханов (Кадиевка), Луганская область
На этот раз русня и коллаборанты из 6-го ОМСП им. Платова не успели съехать с места своей дислокации, ждали в другом месте, вероятно
В результате удара HIMARS по штабу в спортинтернате - достаточно 200 и 300
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15.09.2022 22:24 Відповісти
Неплохо нас США ракетами накачали. Если даже Шольц так говорит 2 установки и аж 200 ракет к ним как обычное дело, то американцы тоже могут соблюдать пропорцию в каждом пакете помощи. Еще до поставок РСЗО я думал, что дадут ракет 2 раза пострелять и потом по 1 залпу будут давать, а оно вон как хорошо вышло. На каждую кацапскую тварь хватит.
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15.09.2022 22:28 Відповісти
дай Бог, чтобы это никогда не кончалось! ))
глядишь, со временем, и танки с авиацией подтянутся....
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15.09.2022 22:35 Відповісти
Ойой йой какая же ТРАГЕДИЯ!!!! вызывайте обсе скорее пока не потухло!
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15.09.2022 22:27 Відповісти
Ибо ***** там технику ныкать. Мы всё видим.
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15.09.2022 22:30 Відповісти
МО Украины предупреждает, курение вредит вашему здоровью и инфраструктуре!!!🤣😂😊
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15.09.2022 22:30 Відповісти
ой а хт це зробив...... знову якась бавовна......
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15.09.2022 22:35 Відповісти
то може і Белгород наш в світлі останніх подій...... а ми не вкурсі....
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15.09.2022 22:37 Відповісти
Песня - огонь! Рашистам не понравится:

https://t.me/BerezaJuice/20415

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15.09.2022 22:45 Відповісти
Та той термінал вже нікому не потрібний. В майбутньому там буде тупо стіна.
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15.09.2022 22:52 Відповісти
Як у Грі престолів.
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15.09.2022 23:07 Відповісти
знову кацапи курять в невідведених місцях - красота?
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15.09.2022 23:45 Відповісти
то що ж - горять кацапські сараї, то нехай горять і всі їх хати... нехай вся свинопащина згорить вщент...
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16.09.2022 01:49 Відповісти
Это конечно не ТЭЦ и не плотина, но для разминки сгодится.
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16.09.2022 01:54 Відповісти
Красіво, от кацапи молодці, ще б по москві Смерчами влупили, по мавзолею чи кремлю.
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16.09.2022 13:10 Відповісти
 
 