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Митний термінал РФ горить на кордоні із Бєлгородською областю. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що внаслідок обстрілу ЗСУ загорівся митний термінал у селі Нєхотєєвка на кордоні з Україною.
Про пожежу повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
Спочатку чиновник повідомив, що снаряд влучив у заправну станцію, яка не працює. Однак пізніше повідомив, що територія АЗС не постраждала, але "внаслідок обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа".
Топ коментарі
+55 Fish Man
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+33 jklpqrs
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+22 Владимир fd08a616
показати весь коментар15.09.2022 22:21
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цікаво, скільки
спискоммуніздили перед підпалом??
Настамнєт.
Сибир згорить повністю - то теж ми..
східний @samotniyskhid
Оккупированный Стаханов (Кадиевка), Луганская область
На этот раз русня и коллаборанты из 6-го ОМСП им. Платова не успели съехать с места своей дислокации, ждали в другом месте, вероятно
В результате удара HIMARS по штабу в спортинтернате - достаточно 200 и 300
глядишь, со временем, и танки с авиацией подтянутся....
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