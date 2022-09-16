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На Харківщині українські бійці трофейним російським танком підбили інший ворожий танк Т-72Б3М, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

т-72б3м

Бійці 5-го мотопіхотного батальйону 93-і механізованої бригади затрофеїли російський Т-80БВМ та влучним пострілом поцілили у ворожий Т-72Б3М зразка 2016 року.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Унікальне фото. Башта російського танку Т-72Б3М зразка 2016 року, пробита російським підкаліберним снарядом "Манго" з відстані 3,5 км. На фото вирва від влучання та бризки крові з голови навідника, яку пробив також підкаліберний лом. Цікаво, що башта з такої відстані була пробита наскрізь, лоб вилетів через верхню частину башти. Також примітно, що цей Т-72Б3М зі складу 2-і гвардійської Таманськоі мотострілецької дивізії був знищений пострілом з іншого російського танку - Т-80БВМ 200-і мотострілецькоі бригади, який захопили як трофей бійці 5-го мотопіхотного батальйону 93-ї механізованої бригади.

Українські піхотинці з 5-го батальону навчились воювати на Т-80БВМ і провели на ньому чимало результативних боїв, цей влучний постріл був зроблений під час російськоі атаки під Ізюмом в районі села Нова Дмитрівка на початку травня 2022. 5-й батальйон, повністю сформований з мобілізованих та добровольців за три тижні, успішно відбив усі атаки російських гвардійців, і значно просунувся на своєму напрямку", -йдеться у повідомленні.

На Харківщині українські бійці трофейним російським танком підбили інший ворожий танк Т-72Б3М, - Бутусов 01
На Харківщині українські бійці трофейним російським танком підбили інший ворожий танк Т-72Б3М, - Бутусов 02

Юрій Бутусов зазначає, що у телеграм каналі "Бутусов плюс" є і фото російського навідника після ураження (фото 18+).

"Справа в тому, що після влучання двоє інших росіян кинули танки та втікли, а сам танк з надписом "Тамань сила!" на борту на малій швидкості докотився прямо до українців . Тому цей танкіст став єдиним росіянином, який зумів дістатись позицій 5-го батальону під Ізюмом", - додає журналіст.
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Топ коментарі
+26
Бачила в твіттері відео, як наші оглядали трофейні **********. Нічого такий арсенал... а на коробках написано - подарки для хохлов. Хтось так і сказав- подарунки отримали ))
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16.09.2022 09:03
+14
Бити ворога його зброєю-це дуже добре...
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16.09.2022 09:00
+12
Слава бійцям 5-го батальйону 93-ої бригади!!!
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16.09.2022 09:02
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І тут французький тепловізор Ну що ж, тепер нам послужить.
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16.09.2022 08:59 Відповісти
відео - дивитися усім !
Компанія Thales в обхід санкцій продавала РФ компоненти для військової техніки
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16.09.2022 11:24 Відповісти
Зрозуміло тепер,чому дружбан путіна розмовляв з терористом по півтори години...
Наші справжні друзі так не поступають.
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16.09.2022 17:23 Відповісти
Бити ворога його зброєю-це дуже добре...
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16.09.2022 09:00 Відповісти
Бачила в твіттері відео, як наші оглядали трофейні **********. Нічого такий арсенал... а на коробках написано - подарки для хохлов. Хтось так і сказав- подарунки отримали ))
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16.09.2022 09:03 Відповісти
Слава бійцям 5-го батальйону 93-ої бригади!!!
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16.09.2022 09:02 Відповісти
Добра новина 🤗
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16.09.2022 09:04 Відповісти
А ото чевоненьке - його усі мозги і кров?!!!!!!!!!!!
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16.09.2022 09:40 Відповісти
Ну кровi повинн бути бiльше...
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16.09.2022 09:46 Відповісти
Та не будьте такою кровожерливою , крові достатньо для новенької білої лади без подушок безпеки.
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16.09.2022 10:23 Відповісти
кацапский "Военторг", пожалуй, поставил Украине больше вооружений, чем вся западная помощь на сегодня!
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16.09.2022 10:43 Відповісти
Цікаво, чи можна відремонтувати цей підбитий т-72?
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16.09.2022 11:59 Відповісти
Такий собі " Friendly fire "
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16.09.2022 13:30 Відповісти
 
 