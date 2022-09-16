Росіяни обстріляли Селидове, Авдіївку та інші населені пункти Донеччини. Пошкоджені школа, дитсадок та понад 30 будинків. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни обстрілювали населені пункти на лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Серед ночі завдали удару зі Смерчів та ЗРК С-300 по Селидовому – відомо про 1 загиблого та 5 поранених. Ракетами пошкоджено 32 п’ятиповерхівки, школа, гімназія та дитсадок. У Мар’їнській громаді під артобстріли потрапили Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка – повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило. В Авдіївці – знову масований артобстріл центру міста під ранок. За попередньою інформацією, без жертв.

У Бахмутському районі вночі обійшлося без жертв, але є руйнування. Незадовго до півночі обстрілу зазнав Торецьк – снаряд влучив у пустир, але вибухом пошкоджено вікна та покрівлю прилеглих будівель. Також на території громади гучно було у Північному. У Парасковіївці Соледарської громади росіяни за ніч зруйнували 1 будинок, ще 5 – пошкодили", - йдеться у повідомленні.

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