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Прикордонники виявили ворожі схрони з вибухівкою на Чернігівщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Схрони російських окупантів з пластидом, протипіхотними мінами та електродетонаторами до вибухівки виявили на деокупованому прикордонні Чернігівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тelegram-канал Держприкордонслужби

На деокупованій території прикордонники знайшли два схрони. В першому виявлено 17 кг пластиду, протипіхотні міни та електродетонатори до вибухівки. У другому - набої різного калібру.

"Придатні боєприпаси передадуть Силам оборони, а непридатні – знищать", - повідомили у Держприкордонслужбі.

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Прикордонники виявили ворожі схрони з вибухівкою на Чернігівщині 01
Прикордонники виявили ворожі схрони з вибухівкою на Чернігівщині 02
Прикордонники виявили ворожі схрони з вибухівкою на Чернігівщині 03

Автор: Марина Макєєва
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Це якого часу схрони - лютий чі вересень
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16.09.2022 11:06 Відповісти
вот такой желтой колбасой эти п...ры взорвали нашу дамбу когда уходили из Иванкова, разложили на ней метров 50 этого г..на, озера в селе больше нет
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16.09.2022 13:44 Відповісти
Якщо є міни, позаміновувати їми кордони області з Рашистською **********
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16.09.2022 14:55 Відповісти
 
 