"Ті, що не встигли втекти": Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів. ФОТОрепортаж

На світлинах - ті, що не встигли втекти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у Facebook.

"Україна не ставала на коліна, а тільки зав’язала берці. А коли підвелась, ворогу-супостату не сподобалось! Ті, що не встигли втекти!" - написано в повідомленні.















Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боєць 92-ї ОМБр на Харківщині знищив російський танк з ПТРК Javelin. ВIДЕО