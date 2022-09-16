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"Ті, що не встигли втекти": Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На світлинах - ті, що не встигли втекти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у Facebook.

"Україна не ставала на коліна, а тільки зав’язала берці. А коли підвелась, ворогу-супостату не сподобалось! Ті, що не встигли втекти!" - написано в повідомленні.


Ті, що не встигли втекти: Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів 01
Ті, що не встигли втекти: Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів 02
Ті, що не встигли втекти: Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів 03
Ті, що не встигли втекти: Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів 04
Ті, що не встигли втекти: Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів 05
Ті, що не встигли втекти: Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів 06

Ті, що не встигли втекти: Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів 07

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+25
На останньому фото, дуже подобається фарба рашистского танку. Цей колір, певно, має назву "ржавий мєталік".
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16.09.2022 11:20
+13
И выглядит прямо как подбитый немецкий танк в второй мировой.
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16.09.2022 11:21
+8
Сплошной мангал, гриль, барбекю, тостер, миксер...
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16.09.2022 11:30
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На останньому фото, дуже подобається фарба рашистского танку. Цей колір, певно, має назву "ржавий мєталік".
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16.09.2022 11:20 Відповісти
И выглядит прямо как подбитый немецкий танк в второй мировой.
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16.09.2022 11:21 Відповісти
покрыт патиной
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16.09.2022 11:27 Відповісти
Мокрый от крови асфальт.
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16.09.2022 11:38 Відповісти
він згорів, після вогню фарби немає, залізо окислилось
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16.09.2022 11:42 Відповісти
цвет овна
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16.09.2022 15:07 Відповісти
Сплошной мангал, гриль, барбекю, тостер, миксер...
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16.09.2022 11:30 Відповісти
побежали своим ходом освобождать кня́жество моско́вское
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16.09.2022 11:35 Відповісти
Написано красиво. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.09.2022 11:36 Відповісти
На останньому фото схоже Т90 "владімірь"
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16.09.2022 11:38 Відповісти
Дуже файно.
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16.09.2022 13:17 Відповісти
А що це за херня у Т-80 на останній фотці? Додаткові баки з паливом, чи контейнери для сміття?
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16.09.2022 14:52 Відповісти
 
 