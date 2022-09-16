"Ті, що не встигли втекти": Воїни 92-ї ОМБр показали знищену техніку окупантів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На світлинах - ті, що не встигли втекти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у Facebook.
"Україна не ставала на коліна, а тільки зав’язала берці. А коли підвелась, ворогу-супостату не сподобалось! Ті, що не встигли втекти!" - написано в повідомленні.
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