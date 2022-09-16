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Литовські БТР M113 прямують до України, - Міноборони. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Передані Литвою Бронетранспортери M113 прямують до України.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.
"Військова підтримка Литви Україні продовжується. Пошкоджені на полі бою гаубиці прямують до Литви, де ми організуємо їхній ремонт. У той же час, наші бронетранспортери M113 продовжують свій шлях до поля бою в Україні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+40 Алекс Мышкевич
показати весь коментар16.09.2022 12:40
+33 Anton Sinelnyk 40c9e186
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+20 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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тільки не кажіть "єто другою, єто танки"
німецькі Марси зброя набагато потужніша ніж танки
ви серйозно?
і таки списані, а не готові до бою на зберіганні, бо Райнметал пропонує передати їх Україні після ремонту, партіями
Рейнметалл
меркельшольцу не указ. Они в 2016 пытались совместно с КБ "Пивденне" создавать мобильный комплекс противодейтствия оперативно-тактическим БПЛА (типа "орлан"), потом в была еще одна попытка зимой 2019 года совместно с ПО "Арсенал" разработать ЗРК ближнего радиуса. Рейнметалл в этом проекте отвечал за интеграцию комплекса на мобильную платформуи системы целеуказания и сопровождения.
В обеих случаях попытки сотрудничества были жестко заблокированы правительством Германии.
Не могу исключить, что уехавший еще до канцлерства на росию вместе с Яном Марсалеком компромат по Wireсard, до сих пор крепко держит шольца за яйца.
у них вон Польша под боком как стремительно вооружается. Бюргеры в шоке.
ствол перегрівається це да, а вот щоб автомат заряджання був розрахований на певну кількість пострілів на добу!
таке треба було учудити !
а ми ж замовили чи не сотню таких примхливих гаубіць
корейсько-британсько-польський 🦀?
- максимальний: до 6/10 п/х.
- серіями: 3 за 10 сек/ 3 за 9 сек.
- тривала стрільба: 2/8 п/х.
Може досить розводити германофобську істерику, яку розпочали кремлівські консерви з ОПи?
зустрінемось завтра
німецькі панцери завжди були чудними, але ця гаубиця з її автоматом заряджання - анекдот
Молодці поляки! Закупилися у Південої Кореї. Ті хлопці знають що таке війна
Що це за БТР Армії Литви на фото?
Гарна машинка
Ви цінуєте своїх Воїнів!
Анекдот! 😂
Будь-яка техніка має обмеження і можливості.
А витривалість Панцерів обмежена можливостями забезпечення точності.
Ідеально навіть бластери не пуляють - швидкість низька !