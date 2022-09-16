Литовські БТР M113 прямують до України, - Міноборони. ФОТО

Передані Литвою Бронетранспортери M113 прямують до України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

"Військова підтримка Литви Україні продовжується. Пошкоджені на полі бою гаубиці прямують до Литви, де ми організуємо їхній ремонт. У той же час, наші бронетранспортери M113 продовжують свій шлях до поля бою в Україні", - йдеться в повідомленні.

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