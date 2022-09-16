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Литовські БТР M113 прямують до України, - Міноборони. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Передані Литвою Бронетранспортери M113 прямують до України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

"Військова підтримка Литви Україні продовжується. Пошкоджені на полі бою гаубиці прямують до Литви, де ми організуємо їхній ремонт. У той же час, наші бронетранспортери M113 продовжують свій шлях до поля бою в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Литва ремонтуватиме гаубиці, які Німеччина надала Україні, - міністр Анушаускас

Литовські БТР M113 прямують до України, - Міноборони 01
Литовські БТР M113 прямують до України, - Міноборони 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
дякуємо, Литва !

у нас гарні новини:
Подробиці вибуху у Херсоні: удар прийшовся по кабінету Стремоусова, є загиблі

За інформацією ЗМІ, в момент удару по будівлі Херсонського апеляційного суду там відобувалася "нарада" представників окупаційних адміністрацій, є загиблі й поранені
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16.09.2022 12:40
+33
Литва - спасибо огромное, друзья! <3
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16.09.2022 12:40
+20
Слава Литві! Слава Україні!
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16.09.2022 12:48
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дякуємо, Литва !

у нас гарні новини:
Подробиці вибуху у Херсоні: удар прийшовся по кабінету Стремоусова, є загиблі

За інформацією ЗМІ, в момент удару по будівлі Херсонського апеляційного суду там відобувалася "нарада" представників окупаційних адміністрацій, є загиблі й поранені
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16.09.2022 12:40 Відповісти
Ніяких гарних новин, Спермоусов як Губарева живі та здорові, а дурники як завжди передчасно радіють вигаданим з повітря "перемогам".
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16.09.2022 12:48 Відповісти
Живі, не живі - а у штані гівна понакладали...
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16.09.2022 13:39 Відповісти
То було антиколабриционіське слабітєльноє - для чистки мізків від дурних думок у сторону рашки 😂
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16.09.2022 14:13 Відповісти
А що такий розумник тоді тут робить? Нах до ватних форумів.
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16.09.2022 15:13 Відповісти
только позавчера новый кулер в кабинете установили.
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16.09.2022 13:14 Відповісти
З нітрогліцерином ? 😂
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16.09.2022 13:20 Відповісти
нет. Просто теплоизоляция охладителя была из прессованого гексогена, а среди термореле чудесно поместился ВЗД.
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16.09.2022 13:29 Відповісти
Литва - спасибо огромное, друзья! <3
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16.09.2022 12:40 Відповісти
Слава Литві! Слава Україні!
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16.09.2022 12:48 Відповісти
Німцям має бути соромно.
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16.09.2022 12:49 Відповісти
а у них бронетранспортерів майже нема. Залишилося в строю або на складах зберігання тільки 739 БМП Marder та 331 БМП Puma, 356 бронеавтомобілів Fuchs та 305 колісних бронемашин Boxer, 105 колісних бронемашин Fennek та 114 авіадесантних танкеток Wiesel. Оце і все. Давати нічого, бо тоді Бундесвер дуже послабиться.
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16.09.2022 13:21 Відповісти
а сотня списаних Леопардів-1 їм також вкрай потрібна для війни з рашкою?

тільки не кажіть "єто другою, єто танки"
німецькі Марси зброя набагато потужніша ніж танки
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16.09.2022 13:42 Відповісти
сорі, Марси це не танки, а танки це не РСЗВ ...
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16.09.2022 13:47 Відповісти
ну, по перше не сотня, а 182, а по друге - не списаних, а на зберіганні. А то "вдруг завтра вайна, а мы ни гатовы"
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16.09.2022 13:47 Відповісти
німці збираються чинити опір росіянам?
ви серйозно?
і таки списані, а не готові до бою на зберіганні, бо Райнметал пропонує передати їх Україні після ремонту, партіями
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16.09.2022 13:53 Відповісти
какое-то сопротивление должно быть - это возбуждает оппонента\партнера (нужное подчеркнуть), и привносит новый колорит во взаимоотношения.
Рейнметалл меркельшольцу не указ. Они в 2016 пытались совместно с КБ "Пивденне" создавать мобильный комплекс противодейтствия оперативно-тактическим БПЛА (типа "орлан"), потом в была еще одна попытка зимой 2019 года совместно с ПО "Арсенал" разработать ЗРК ближнего радиуса. Рейнметалл в этом проекте отвечал за интеграцию комплекса на мобильную платформуи системы целеуказания и сопровождения.
В обеих случаях попытки сотрудничества были жестко заблокированы правительством Германии.
Не могу исключить, что уехавший еще до канцлерства на росию вместе с Яном Марсалеком компромат по Wireсard, до сих пор крепко держит шольца за яйца.
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16.09.2022 14:28 Відповісти
Нє, ну ... реально Бундесвер збирається з кимось воювати на землі ?
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16.09.2022 13:46 Відповісти
а то...
у них вон Польша под боком как стремительно вооружается. Бюргеры в шоке.
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16.09.2022 13:49 Відповісти
з кацапами німці ще можуть трішки пободатись, а вот із ******** Військом Польським я б не радив, не 1939 рік, уланів у поляків вже немає 😂
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16.09.2022 13:55 Відповісти
Армія Польщі і в 1939 р. була неслабкою, але програла тактику і стратегію.
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16.09.2022 14:16 Відповісти
Ого! Три (!) Pz-2000??? Це як???
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16.09.2022 12:55 Відповісти
це перевищений в 2-3 рази ліміт пострілів на добу. Заряджаючий механізм не витримує
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16.09.2022 13:10 Відповісти
Зброя має бути надійною та невибагливою
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16.09.2022 13:19 Відповісти
хто б міг подумати! я, до війни, вважав, що воєнна техніка буде стріляти, поки в неї що небудь не прилетить! а виявляється є моторесурс, і доволі обмеженний
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16.09.2022 13:23 Відповісти
та да.
ствол перегрівається це да, а вот щоб автомат заряджання був розрахований на певну кількість пострілів на добу!

таке треба було учудити !
а ми ж замовили чи не сотню таких примхливих гаубіць
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16.09.2022 13:46 Відповісти
А нічого, що повинна бути інша номенклатура ? Танки, авіація, РСЗВ, ударні дрони ?? Нє ?
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16.09.2022 13:49 Відповісти
та, навіть, як би самих гаубиць було б у 2-3 більше - вже б вкладвлися б у "нормативи"
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16.09.2022 13:53 Відповісти
А якби їх було у 10 раз більше, то для них не було б цілей !!!
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16.09.2022 14:13 Відповісти
АЗ программно ограничен определенным количеством суточных выстрелов, по достижении которого компьютер выдаёт "Grenze erschöpft", и тогда на САУ можно только ехать в сторону полевой кухни.
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16.09.2022 13:54 Відповісти
а комп'ютер не пише "сьогодні вже повоювали, всім спати!" ?
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16.09.2022 13:58 Відповісти
это в следующей модификации. Она еще более сложная, и для ее освоения украинскими артиллеристами потребуется не меньше года.
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16.09.2022 14:01 Відповісти
то може ну їх і щось простіше та надійніше:

корейсько-британсько-польський 🦀?
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16.09.2022 14:08 Відповісти
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16.09.2022 14:14 Відповісти
Швидко німецькі САУ здулись. Не розраховували на такий темп вогню? Теж мені,профі в інженерії. Зате ********** ЗСУ повчати.
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16.09.2022 12:59 Відповісти
Дарма ми у ліверок замовили велику партію цих гаубиць - краще б у поляків купили їхніх "Крабів"
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16.09.2022 13:16 Відповісти
Темп стрільби САУ Краб/PZH 2000 відповідно:
- максимальний: до 6/10 п/х.
- серіями: 3 за 10 сек/ 3 за 9 сек.
- тривала стрільба: 2/8 п/х.

Може досить розводити германофобську істерику, яку розпочали кремлівські консерви з ОПи?
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16.09.2022 15:09 Відповісти
І не кажіть куме. Чогось німці вирішили що війна це захід для джентельменів: "Пробачте! Вичерпав ліміт, на сьогодні закінчуємо. До зустрічі завтра!"
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16.09.2022 13:42 Відповісти
еге ж, на сьогодні автомат заряджання відпрацював, йому треба випити пива та відпочити.
зустрінемось завтра

німецькі панцери завжди були чудними, але ця гаубиця з її автоматом заряджання - анекдот
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16.09.2022 13:49 Відповісти
наче до параду готували, а не до війни.
Молодці поляки! Закупилися у Південої Кореї. Ті хлопці знають що таке війна
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16.09.2022 13:49 Відповісти
та да, за паралеллю такі ж як і вони корейці, що скачуть цілі сутки без загальної перерви на обід, як це прийнято в німецькій армії всіх часів
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16.09.2022 14:01 Відповісти
Zdes Litve imeno nemeckyje kompaniji proizvoditeli Rheinmetall" i"Krauss-Maffei Wegmann otkryli svojio obsluzyvanije centr.Gde to 3 mesiaca nazad.
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16.09.2022 13:11 Відповісти
Дякуємо за допомогу!
Що це за БТР Армії Литви на фото?
Гарна машинка
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16.09.2022 13:18 Відповісти
Da eto na baze Boxer nemeckogo zdelano nazyvajem Volk.Tam puska pravda Izraelia i ecio Spike Izraelia.Problemi bolsije byli ego zapustit,no teper uze luce,vsego 200 stuk zakazanoTut remontirovat budet vsiu nemeckuju texniku,Puma,Leopardi,Boxer i drugoje
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16.09.2022 13:24 Відповісти
Непогано для Литви 200 Боксерів.
Ви цінуєте своїх Воїнів!
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16.09.2022 14:04 Відповісти
Mi pro nix dumali s 2014 goda.U nix jest 6 klas zacyti,etogo u drugix poxozix netu nicego poxozego.Boxer jest odni iz lucix v mire jesli ne lucyje
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16.09.2022 17:21 Відповісти
Vot eti zveri Ukraina kupit s nemcev,uze kazetsia i dogovor podpisali.Poka oni ne serijini.Toze Boxer platforma,2 celoveka obsluzivajet,streliajet neostanavlivajas na 30 kilometrov
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17.09.2022 12:07 Відповісти
Кличко
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16.09.2022 13:39 Відповісти
а, тоді зрозуміло 😂👍
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16.09.2022 14:03 Відповісти
а где они запчасти будут брать?
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16.09.2022 15:14 Відповісти
S Germaniji privezut sto nado,vet eto odna i ta ze kompanija tolko filial ejio zdes.Oni i jest razrabociki eti ******
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16.09.2022 17:09 Відповісти
ок
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16.09.2022 17:27 Відповісти
Ačiū
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16.09.2022 13:20 Відповісти
Де там пронімецькі коментатори, агов???
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16.09.2022 13:29 Відповісти
празднуют победу над ВВ.
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16.09.2022 13:37 Відповісти
про-немецкие комментаоры при всех прочих всегда помнят кто сейчас содержит миллионы украинских женщин и детей и выделяет прямые супсидии в миллиарды евро напрямую в бюджет Украины - на что убогий офис попрошайки зеленского абсолютно не способен
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16.09.2022 15:18 Відповісти
Ага, не забувайте, що українські біженці - то вам не турки і не африканці
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16.09.2022 15:32 Відповісти
да конечно "им деньги не нужны"
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16.09.2022 16:53 Відповісти
Этой стране и ее народу до скончания веков обязаны будем! Учитывая количество граждан и потенциал страны! Вот же нация великая! И сердце стальное у таких! Выбрать бы Далю президентом следующим--- пожизненно!!! Так победим! А своих нет пока таких, уверен.
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16.09.2022 13:35 Відповісти
Литві - подяка, німцям - слідкувати за якістью. "Ніжні" якісь ці Панцери.
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16.09.2022 13:41 Відповісти
"Ніжні як сталеві Панцери"

Анекдот! 😂
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16.09.2022 14:05 Відповісти
Хоспаді ... Експерти ... Не пишіть єрунди і не ганьбіться.
Будь-яка техніка має обмеження і можливості.
А витривалість Панцерів обмежена можливостями забезпечення точності.
Ідеально навіть бластери не пуляють - швидкість низька !
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16.09.2022 14:11 Відповісти
а запчасти есть на эти панцыри или будут через канибализм ремонтировать?
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16.09.2022 15:20 Відповісти
і я про це ...
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16.09.2022 15:36 Відповісти
 
 