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кордон (3084) Львівщина (1924) Миколаївська область (1819) Одеська область (2487) чоловіки (89)

​Канали переправлення військовозобов’язаних через кордон викрито у Львівській, Миколаївській та Одеській областях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

За процесуального керівництва Львівської та Миколаївської обласних прокуратур викрито та повідомлено про підозру трьом особам за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України, за попередньою змовою, групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, мешканці Миколаївської та Одеської областей налагодили схему нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків. Необхідні документи вони виготовляли за 4000 доларів США.

Одного з учасників схеми – мешканця Одещини правоохоронці затримали у м. Чорноморськ під час отримання другої частини коштів – 3500 доларів США та передачі "замовнику" документів, які давали підстави перетнути кордон.

Член львівської громадської організації разом зі спільником розробили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Республіки Польща як волонтерів. За 10 000 доларів США вони організували виготовлення документів, які надають право перевозити гуманітарні вантажі. Також вони забезпечували включення до електронної бази даних "Шлях".

Правоохоронці затримали мешканця Львівщини після одержання останньої частини обумовленої суми – 5000 доларів США.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими Нацполіції, оперативний супровід – СБУ. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Читайте також: Від початку дії воєнного стану майже 4 млн грн хабарів пропонували прикордонникам військовозобов’язані чоловіки, які хотіли виїхати за кордон. ІНФОГРАФІКА

​Канали переправлення військовозобов’язаних через кордон викрито у Львівській, Миколаївській та Одеській областях 01

​Канали переправлення військовозобов’язаних через кордон викрито у Львівській, Миколаївській та Одеській областях 02

​Канали переправлення військовозобов’язаних через кордон викрито у Львівській, Миколаївській та Одеській областях 03

​Канали переправлення військовозобов’язаних через кордон викрито у Львівській, Миколаївській та Одеській областях 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
судячи з того яка кількість цих усіх контор які роблять липові документи для виїзду за кордон, клієнтів і бажаючих виїхати тьма, і якщо просто взяти і відкрити кордон то тут уже нікого не залишится,звалять усі, воювати хто буде?
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16.09.2022 12:47
+3
на фронті повинні бути мотивовані бійці. Інакше це не армія а гарматне мясо. Це чітко видно по лугандонським призовам. Але ми не знаємо що буде завтра в кацапії і чи не начнуть там тотальну мобілізацію???
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16.09.2022 12:54
+2
ruskij , tebe li neznati , chjo takoje - krepastnie ....vi dosihpor takimi jevlajetes
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16.09.2022 12:49
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Кріпосне право скасували в 1861 році, бо це якийсь нонсенс, одні можуть виїзджати, а іншим - зась.
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16.09.2022 12:45 Відповісти
судячи з того яка кількість цих усіх контор які роблять липові документи для виїзду за кордон, клієнтів і бажаючих виїхати тьма, і якщо просто взяти і відкрити кордон то тут уже нікого не залишится,звалять усі, воювати хто буде?
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16.09.2022 12:47 Відповісти
Лично ты до...уя навоевал?
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16.09.2022 12:56 Відповісти
при чому тут я і той факт що зараз в Україні купу таких контор і купу бажаючих скористатися їхніми послугами?
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16.09.2022 12:59 Відповісти
Ті хто не хоче воювати,воювати не буде.Мільйони сидять тут без роботи.Що зараз їм робити? Армію мільйону забезпечити дуже важко,не кажучи вже про багато мільйонів.Не так вже й багато виїхало.
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16.09.2022 13:19 Відповісти
завдки ви знаєте скільки виїхало скориставшись послугами цих контор і скільки може виїхати коли відкриють кордони?
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16.09.2022 13:21 Відповісти
Ну мільйон не виїхав точно.В кого є гроші,він виїде по любому,або дасть хабаря в центрі комплектування,або зробить групу.За ці гроші,що в новині спокійно можна групу зробити.В моєму містечку за дві тисячі доларів можна виїхати.Я ж кажу за тих,в кого грошей немає і сидять без заробітків.З неба то благодать не впаде,потрібно заробляти.А це право нас позбавили,як за Тараса Шевченка.
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16.09.2022 13:39 Відповісти
Звертатись в центри зайнятості, на сайти пошуку роботи
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11.01.2023 12:44 Відповісти
Так багато підприємств стоїть,або зруйновано.
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11.01.2023 13:37 Відповісти
ruskij , tebe li neznati , chjo takoje - krepastnie ....vi dosihpor takimi jevlajetes
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16.09.2022 12:49 Відповісти
какие ваши доказательства? все царские указы, в том числе и указ об отмене крепостного права большевики отменили в 1917 году
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16.09.2022 15:52 Відповісти
видно бажаючих відкосити у нас тьма, і судячи з усього такий бізнес зараз процвітає і несе колосальні прибутки, незважаючи на розцінки на послуги, а народ у нас звичайно різношерстний, одні гинуть на фронті, другі роблять бізнес на війні, треті дезертирують і тікають
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16.09.2022 12:46 Відповісти
а вы сами-то как откосили, если не секрет?
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16.09.2022 15:40 Відповісти
а хто сказав що відкосив? ти собі так вирішив?
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16.09.2022 15:47 Відповісти
ну вы де не можете одновременно стрелять в пацаков и на форуме отписываттся -- ведь верно?
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16.09.2022 16:32 Відповісти
на фронті повинні бути мотивовані бійці. Інакше це не армія а гарматне мясо. Це чітко видно по лугандонським призовам. Але ми не знаємо що буде завтра в кацапії і чи не начнуть там тотальну мобілізацію???
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16.09.2022 12:54 Відповісти
Розказую 100% спосіб як успішно перетнути кордон і не дорого. Майструєте дельтаплан чи якийсь інший літальний апарат і перелітаєте кордон. По вас гарантовано ніхто не буде стріляти з прикордонників, за вами ніхто не буде піднімати авіацію. Дешево і комфорно. Хто хоче - шукає спосіб, хто не хоче - ниє в коментах
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16.09.2022 13:11 Відповісти
При недостатній інженерній кваліфікації літальний апарат швидко перетвориться на лєтальний )))
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16.09.2022 14:23 Відповісти
Це все якийсь абсурд.Люди мають 4 тисячі доларів і не можуть відкупитися.За ці гроші вам зроблять групу інвалідності.А може це влада робить показуху,насправді суми там менші.Щоб не було такої показухи,кордони мають бути відкриті і крапка.Бо з 95 кварталу,блогери,артисти,спортсмени їдуть,а іншим зась.Я знаю багатьох хто хоче поїхати на роботу і немає 4 тисячі доларів,на викуп.
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16.09.2022 13:23 Відповісти
мовчи, кріпак, і працюй
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16.09.2022 15:38 Відповісти
"Два солдата из стройбата заменяют экскаватор". Ухилянтів відправляйте розбирати завали, на ексгумацію трупів, на якісь підсобні роботи в складі окремих команд без зброї, під охороною нацгвардії, з оплатою за роботу триразовим харчуванням і безкоштовним проживанням у польових умовах. З можливістю добровільного переведення у бойові частини. І пожиттєва заборона на посади держслужбовців, роботи у правоохоронних органах.
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16.09.2022 14:42 Відповісти
да вы же сами первый уклонист! давайте вас первого на работы направим в таком соучае
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16.09.2022 15:37 Відповісти
в заголовок вашей статьи вкралась досадная опечатка - нужно было написать "Канали переправлення кріпаків..." - исправьте, пожалуйста
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16.09.2022 15:36 Відповісти
А что ти такий сумний дєлал до сентября 2022г ?
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11.01.2023 12:47 Відповісти
 
 