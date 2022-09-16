Рух військової техніки Росії вкотре зафіксували у Маріуполі. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі знову фіксують рух військової техніки убік селища Мангуш в напрямку Бердянська.

Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо рух техніки. Щонайменш 18 тентованих вантажівок з позначкою "V" через Маріуполь в бік с. Мангуш та в напрям Бердянська", - написав Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Черговий рух військової техніки РФ зафіксовано в Маріуполі. ВІДЕО+ФОТО