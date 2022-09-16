Рух військової техніки Росії вкотре зафіксували у Маріуполі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У тимчасово окупованому Маріуполі знову фіксують рух військової техніки убік селища Мангуш в напрямку Бердянська.
Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо рух техніки. Щонайменш 18 тентованих вантажівок з позначкою "V" через Маріуполь в бік с. Мангуш та в напрям Бердянська", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ 07fb0949
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+11 Максім ХОЙ 07fb0949
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+9 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.09.2022 13:57
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Будь ласка, зачекайте...
Пусть Гафностан их кормит,желательно и с ЕС выкинуть
пока... по не подтвержденным официально сведениям (но местные утверждают)
в Энергодаре горит оккупационная военная техника...
что, где, когда - возможно скажут позже....
«Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!» - заявил директор Ростовского морга
по-іншому....
Це якийсь сюр, чи спекулятивна белетристика, нівішо це навіть суди постити?! Всі меседжі направлені на поділ українців: патріотів-не патріотів (хто буде визначати, де більший патріот), дурний народ-еліти (зрозуміло, дурний народ повинен слухати еліти, але щось останні 30років не так, і звісно не еліти винні), україномовні-російськомовні (ця тема ще у яника гарно виходила)
Не смішіть
І взагалі, її УПЦ, потрібно заборонити, повоняють «тиждень» і замовкнуть.
К порту что ли? Очередная "перегруппировка"?