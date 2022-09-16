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У районі аеродрому окупованого Мелітополя знову пролунав потужний вибух. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 16 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у районі аеродрому.

Про це повідромив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

У районі аеродрому окупованого Мелітополя знову пролунав потужний вибух 01

"Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що рашисти пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ!", - йдеться у дописі Федорова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі в окупованому Мелітополі в районі аеродрому лунали вибухи, - Федоров. ВIДЕО
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То бавовна пiдлетiла трошки, все гаразд...
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16.09.2022 15:02 Відповісти
https://focus.ua/world/529614-sgorel-za-20-minut-v-kitae-masshtabnyy-pozhar-ohvatil-200-metrovyy-neboskreb-video


Сгорел за 20 минут: В Китае масштабный пожар охватил 200-метровый небоскреб (видео)
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16.09.2022 15:24 Відповісти
Пресловутая скорость китайских строителей оказалась халатностью и пофигом на противопожарные мероприятия.
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16.09.2022 15:28 Відповісти
Написано: "у хмарочосі зберігали 35 тон палива для серверів". WTF? Це як?

У них там що, кожен сервер має двігатєль внутрєнєго ізгоранія?
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16.09.2022 15:28 Відповісти
Вирогідно - дизель-генератори для резервного енергозабеспечення, адже ж там офіс їхнього телекому.
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16.09.2022 15:32 Відповісти
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16.09.2022 15:25 Відповісти
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16.09.2022 15:30 Відповісти
Эффект линзы, ничего не произошло, расходитесь
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16.09.2022 16:17 Відповісти
У них ввімкнений режим «самоліквідація» - бах і «нас там нєт»!
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16.09.2022 16:30 Відповісти
 
 