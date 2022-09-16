У районі аеродрому окупованого Мелітополя знову пролунав потужний вибух. ФОТО

Сьогодні, 16 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у районі аеродрому.

Про це повідромив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що рашисти пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ!", - йдеться у дописі Федорова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі в окупованому Мелітополі в районі аеродрому лунали вибухи, - Федоров. ВIДЕО