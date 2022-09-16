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Київ (13826) СБУ (10003) Азов (678)

СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку "Азов". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу, викрили у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань "ДНР". Там він входив до складу підконтрольних РФ так званих "1-го та 2-го армійських корпусів". Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення "республіканської гвардії "ДНР. До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.", - йдеться в повідомленні. 

За даними слідства, через деякий час чоловік виїхав на території РФ. Там він Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності. 

Чоловік повернувся до України ще до 24 лютого 2022 року. Спробував пройти відбір до "Азову". Там його і затримали співробітники СБУ. 

СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку Азов 01
СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку Азов 02

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+63
Дурень! Його могли б працевлаштувати в ОП.
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16.09.2022 15:04
+34
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16.09.2022 15:08
+26
Викрили потому что он дыровский военник предьявил?
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16.09.2022 15:04
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Дурень! Його могли б працевлаштувати в ОП.
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16.09.2022 15:04 Відповісти
Да, карьерный рост, доступ до великого крадівництва, життя б вдалося як би не орківська тупість і звичка усюди тягати з собою діровській війсковий білет.
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16.09.2022 15:07 Відповісти
Якийсь лошара, йсправді.

Он, хай би навчився у батьки усього кремлівського шобла, як уполовнинити обороноздатність нації, підірвавши 200 !тісяч! тон боеприпасу
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16.09.2022 15:12 Відповісти
Може ще й і влаштують.
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16.09.2022 16:37 Відповісти
Викрили потому что он дыровский военник предьявил?
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16.09.2022 15:04 Відповісти
У него сзади парашут волочился. А так бы СБУ и не обнаружила
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16.09.2022 15:16 Відповісти
наверняка классика: ржавые скрепки.

В инверсии, ясное дело.
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16.09.2022 15:28 Відповісти
я вважаю що расійських консерв і агентів по всіх структурах в Україні і також по різних військових підрозділах є предостатньо, вони просто туди під виглядом патріотів влаштовуються і зливають всю важливу інфу ворогові, якщо не помиляюся десь на початку війни під києвом одна така консерва записалася в підрозділ тероборони,получив зброю і розстріляв 12 наших людей, так що тут потрібно бути уважним і обережним з цими покидьками
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16.09.2022 15:07 Відповісти
Зрадниками народжуються.
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16.09.2022 15:10 Відповісти
Да, їх там багато, той же Білецький, який доречі постійно в тилу, а також ще в 2016 був викритий як агент фсб його заступник - Краснов.
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17.09.2022 11:05 Відповісти
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16.09.2022 15:08 Відповісти
Латвии своей ваты достаточно, весь восток в каZZапах до их белосруских холуях
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16.09.2022 15:18 Відповісти
Так потрібно його віддати справжнім бійцям Азову...
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16.09.2022 15:09 Відповісти
Если вдруг не пройдет отбор в Азове, его с радостью встретят бойцы Торнадо.
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16.09.2022 15:13 Відповісти
отдайте его хлопцам...
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16.09.2022 15:11 Відповісти
Не, он пойдёт на обмен.
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17.09.2022 05:43 Відповісти
СБУшные скоморохи . Я думал Баканова ушли, так хоть комедию ломать престали. Но нет. Пошел агень ФСБ служить в "Азов" с военным билетом "ДНР" в кармане Точно как укрдиверсанты в Крыму с визиткой "Правого сектора"
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16.09.2022 15:19 Відповісти
нехай би влаштувався..і потім вирили всю агентуру,або ж заставили працювати на ЗСУ
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16.09.2022 15:24 Відповісти
А як там д'єрмак, гарно влаштувався? Сбу його чогось не смикає!
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16.09.2022 15:35 Відповісти
Всю цю паскуду з лднр розстрілювати, по словах очевидців вони гірші за рашистів.
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16.09.2022 15:35 Відповісти
Ми занадто толеруємо вихідців з тих країв і не проявляємо належної підозрілості і упередженості у ставленні до них. Це ж треба мати стільки тупості, щоб з таким анамнезом припертися і лізти в "Азов"!
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16.09.2022 15:35 Відповісти
Судячи з фото, та знаючи нашу сБУ то він туди влаштувався! І напевне встиг наробити немало поганого доки його взяли.
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16.09.2022 16:07 Відповісти
І це був не єрмак?
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16.09.2022 16:14 Відповісти
Новость не полная,яйца отрезали?
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16.09.2022 18:13 Відповісти
ну и ***** эта фотография?
мне интересно созерцать его берцы?
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16.09.2022 18:17 Відповісти
По тємє -
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19.09.2022 02:44 Відповісти
 
 