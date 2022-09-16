Росіяни обстріляли домівки мешканців Запорізької області. Найгарячіше - в Оріхові. ФОТОрепортаж

Поліцейські зафіксували 23 факти щодо зруйнованого житлового фонду на пологівському та василівському напрямках. Ворог цілив виключно по домівках громадян. На місцях обстрілів поліцейські збирають доказову базу російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ЗОВА з посиланням на дані від Нацполіції.

"Минулої доби під ворожий вогонь окупантів потрапили села Павлівка та Приморське Василівського району, а також населені пункти на Оріхівщині та Гуляйпільщині. Найгарячіше було в самому Оріхові. Громадяни повідомили про зруйновані будинки на декількох вулицях житлового кварталу. Поліцейські продовжують проводити огляд місць обстрілів, збирати речові докази та фіксувати наслідки ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, до органів поліції надійшло повідомлення про наслідки вчорашнього ракетного обстрілу по промислових об’єктах Запоріжжя. У результаті удару часткових пошкоджень зазнала територія підприємств.

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