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Чеченським добровольцям передали прапор Ічкерії, який був на Майдані під час Революції Гідності. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Прапор Ічкерії, який був на Майдані під час Революції Гідності, передали чеченським добровольцям.

Про це повідомляє міжнародний благодійний фонд "Ічкерія", інформує Цензор.НЕТ.

"Через вісім років чеченським добровольцям передали прапор Ічкерії, який був на Майдані. Прапор справді бойовий, на ньому є сліди від куль "беркутівців". Учасники Революції Гідності (Євромайдану) передали прапор у надійні руки - Мусліму Мадієву, Герою Чеченської Республіки Ічкерія та президентові Міжнародного благодійного фонду "Ічкерія". Відтепер цей талісман супроводжуватиме чеченських воїнів добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва на фронті", - йдеться в повідомленні.

Муслім Мадієв пообіцяв, що незабаром прапор розвиватиметься над столицею звільненої Чеченської Республіки Ічкерія.

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Чеченським добровольцям передали прапор Ічкерії, який був на Майдані під час Революції Гідності 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
После освобождения Кавказа, этот стяг будет поднят бойцами в Грозном-столице свободной Чечни
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16.09.2022 16:15
+23
Дякуємо, хлопці. Хай Аллах береже та допомагає вам.
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16.09.2022 16:18
+19
Столица Республики Ичкерия - город Джохар.
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16.09.2022 16:23
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После освобождения Кавказа, этот стяг будет поднят бойцами в Грозном-столице свободной Чечни
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16.09.2022 16:15 Відповісти
Столица Республики Ичкерия - город Джохар.
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16.09.2022 16:23 Відповісти
Джохар-кала.
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16.09.2022 16:29 Відповісти
Дякуємо, хлопці. Хай Аллах береже та допомагає вам.
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16.09.2022 16:18 Відповісти
Allahu Akbar!
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16.09.2022 16:24 Відповісти
Воистину Акбар!!!!!)
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16.09.2022 16:26 Відповісти
Потихоньку народы начнут освобождаться .выходить из Тюрьмы народов...
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16.09.2022 16:30 Відповісти
Хай Аллах вам допоможе скинути упиря, що зрадив свій народ і свого батька.
Слава вільній Ічкерії!
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16.09.2022 19:13 Відповісти
Слава Вільній Ічкерії !!
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16.09.2022 19:54 Відповісти
Сий хилда турпалш!
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18.10.2022 16:33 Відповісти
 
 