Через російський обстріл Херсона загинула родина - батьки та двоє дітей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Через обстріл російськими загарбниками Таврійського мікрорайону Херсона загинула родина – батьки та двоє малолітніх дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Херсонської області у фейсбуці.
"Цинічний обстріл окупантами Таврійського мікрорайону Херсона; серед вбитих - двоє дітей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 14 вересня 2022 року російські загарбники здійснили артилерійський обстріл вулиці Покришева Таврійського мікрорайону Херсона. Снаряд влучив у землю поблизу багатоповерхових житлових будинків, а в епіцентрі вибуху опинилася родина. Від отриманих поранень загинули чоловік, жінка та їхні двоє малолітніх дітей.
За оперативною інформацією, загибле подружжя - колишні співробітники поліції. Обстріл житлового масиву здійснювався зі сторони селища, яке перебуває під контролем військовослужбовців збройних сил рф та незаконних збройних формувань.
Такі дії загарбників свідчать про чергове цинічне порушення норм міжнародного гуманітарного права, проведення провокацій для залякування місцевого населення, а також дискредитації Збройних Сил України, інформують у прокуратурі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється УСБ України в Херсонській області.
У ЗМІ повідомляють про те, що у результаті обстрілу загинула родина – подружня пара та двоє їхніх дітей - дівчаток.
Будь ласка, зачекайте...
Очко совсем расслабилось после разговора с Китаем.
Йому можна буде вірити тільки тоді, коли він буде гойдатись на гіляці.
Почитай комменты, зарегись на раме, там это быстро и легко, и будешь неубиенным бойцом информационного фронта Украины.
Чтобы дискредитировать Украину в глазах жителей Херсона
Им не впервой
Собственными глазами видел как ПВО орков летает в догонку хаймарсам низко над жилыми домами. А ещё падает на жилые районы.
Рада Безпеки мовчить та п'є каву. Всі отримають непогану платню,
а Україна ще винна ,що мавпи голодні.
Такий сценарій не повинен півторюватися з півднєм . Херсон , Бердянськ й Мелітополь визволяти потрібно як умога швидче й кожний вояка , якого ми збережем відкладаючи звільнення на майбутнє й сам загине через кілька років , а йще його діти брати теж загинуть вже від рук мобіків з Херсону , з Бердянську , з Марика й Мелітополя , якщо їх залишити багато часу в кривавих руках вурдалаків !
Хоча б для проведення рослідування по кожному обстрілу й що б обов"яково були не якісь абстрактні злодії , а конкретний командир мінометного розрахунку