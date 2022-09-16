Через російський обстріл Херсона загинула родина - батьки та двоє дітей. ФОТО

Через обстріл російськими загарбниками Таврійського мікрорайону Херсона загинула родина – батьки та двоє малолітніх дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Херсонської області у фейсбуці.

"Цинічний обстріл окупантами Таврійського мікрорайону Херсона; серед вбитих - двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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За даними слідства, 14 вересня 2022 року російські загарбники здійснили артилерійський обстріл вулиці Покришева Таврійського мікрорайону Херсона. Снаряд влучив у землю поблизу багатоповерхових житлових будинків, а в епіцентрі вибуху опинилася родина. Від отриманих поранень загинули чоловік, жінка та їхні двоє малолітніх дітей.

За оперативною інформацією, загибле подружжя - колишні співробітники поліції. Обстріл житлового масиву здійснювався зі сторони селища, яке перебуває під контролем військовослужбовців збройних сил рф та незаконних збройних формувань.

Такі дії загарбників свідчать про чергове цинічне порушення норм міжнародного гуманітарного права, проведення провокацій для залякування місцевого населення, а також дискредитації Збройних Сил України, інформують у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється УСБ України в Херсонській області.

У ЗМІ повідомляють про те, що у результаті обстрілу загинула родина – подружня пара та двоє їхніх дітей - дівчаток.



