УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16318 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
15 704 18
армія РФ (13428) війна (56124) обстріл (20945) Херсон (2314) воєнні злочини (1561)

Через російський обстріл Херсона загинула родина - батьки та двоє дітей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Через обстріл російськими загарбниками Таврійського мікрорайону Херсона загинула родина – батьки та двоє малолітніх дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Херсонської області у фейсбуці.

"Цинічний обстріл окупантами Таврійського мікрорайону Херсона; серед вбитих - двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні лунають вибухи: РосЗМІ повідомляють про удар біля "адміністрації". ВIДЕО

За даними слідства, 14 вересня 2022 року російські загарбники здійснили артилерійський обстріл вулиці Покришева Таврійського мікрорайону Херсона. Снаряд влучив у землю поблизу багатоповерхових житлових будинків, а в епіцентрі вибуху опинилася родина. Від отриманих поранень загинули чоловік, жінка та їхні двоє малолітніх дітей.

За оперативною інформацією, загибле подружжя - колишні співробітники поліції. Обстріл житлового масиву здійснювався зі сторони селища, яке перебуває під контролем військовослужбовців збройних сил рф та незаконних збройних формувань.

Такі дії загарбників свідчать про чергове цинічне порушення норм міжнародного гуманітарного права, проведення провокацій для залякування місцевого населення, а також дискредитації Збройних Сил України, інформують у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється УСБ України в Херсонській області.

У ЗМІ повідомляють про те, що у результаті обстрілу загинула родина – подружня пара та двоє їхніх дітей - дівчаток.

Через російський обстріл Херсона загинула родина - батьки та двоє дітей 01
Через російський обстріл Херсона загинула родина - батьки та двоє дітей 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
ху№ло одне говорить, інше робить.
Йому можна буде вірити тільки тоді, коли він буде гойдатись на гіляці.
показати весь коментар
16.09.2022 16:41
+8
А деж ці миротворці- ООН, Червоний хрест, ОБСЕ, СЕ та інш.?
Рада Безпеки мовчить та п'є каву. Всі отримають непогану платню,
а Україна ще винна ,що мавпи голодні.
показати весь коментар
16.09.2022 16:48
+6
Немає слів, ...
показати весь коментар
16.09.2022 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уйло тоько что заявило о желании завершить конфликт на Украине как можно скорее.
Очко совсем расслабилось после разговора с Китаем.
показати весь коментар
16.09.2022 16:37 Відповісти
ху№ло одне говорить, інше робить.
Йому можна буде вірити тільки тоді, коли він буде гойдатись на гіляці.
показати весь коментар
16.09.2022 16:41 Відповісти
Присоединяйся, надо цапов тролить и мозги вправлять. Вот нужная тема.
Почитай комменты, зарегись на раме, там это быстро и легко, и будешь неубиенным бойцом информационного фронта Украины.
показати весь коментар
16.09.2022 16:54 Відповісти
Завершити конфлікт шляхом капітуляції? Тоді ок, бо іншого шляху не існує
показати весь коментар
16.09.2022 16:52 Відповісти
нет там Индия стала давить - пистец я такого опущенного публично путлера никогда не видел
показати весь коментар
16.09.2022 17:03 Відповісти
Немає слів, ...
показати весь коментар
16.09.2022 16:42 Відповісти
Конечно

Чтобы дискредитировать Украину в глазах жителей Херсона

Им не впервой
показати весь коментар
16.09.2022 16:49 Відповісти
Слушне запитання. Але ні ви, ні я там не перебуваємо, тож знати звідки прилетіло ми не можемо. Це тільки на місці можна оприділити по слідам обстрілу.
показати весь коментар
16.09.2022 16:56 Відповісти
тупое запытання от бота
показати весь коментар
16.09.2022 17:05 Відповісти
Версий несколько. Осколок. Миномёт. Ракета от ПВО бука. Сегодня уже похоронили семью. Когда они погибли были взрывы ПВО над городом.
Собственными глазами видел как ПВО орков летает в догонку хаймарсам низко над жилыми домами. А ещё падает на жилые районы.
показати весь коментар
16.09.2022 17:12 Відповісти
те кто остался так долго в окупации и не выехал поступают очень глупо тем более если есть дети
показати весь коментар
16.09.2022 17:29 Відповісти
А деж ці миротворці- ООН, Червоний хрест, ОБСЕ, СЕ та інш.?
Рада Безпеки мовчить та п'є каву. Всі отримають непогану платню,
а Україна ще винна ,що мавпи голодні.
показати весь коментар
16.09.2022 16:48 Відповісти
Мудак на второй фотке идёт, фотографирует. Фотограф наверное.
показати весь коментар
16.09.2022 17:51 Відповісти
не бачу проблєми якщо наші - зона бойових дій це не дитсадок. граєтеся в лотерею - то приймайте виграш.
показати весь коментар
16.09.2022 18:26 Відповісти
Царство Небесне...
показати весь коментар
16.09.2022 19:00 Відповісти
Якщо колишні копи та не виїхали, скоріш за все пройшли фільтрацію та стали колаборантами, інакше не розгулювали б з дітьми спрокійно по місту а сиділи десь на підвалі.
показати весь коментар
17.09.2022 21:27 Відповісти
До останньої миті я завжди переконував усі нетерплячих , яки нудили , мовляв чому не визволять Херсон , чому ... що мовляв крайще звільнити через пів року й втратити в тричі меньше бійців ... але час йде й ***** майже до останньої крапки півторює з захопленними мешканцями півдня теж саме , що з жителями лугандону . Й мені вже давно не смішно від гри слів "домбіли бомбасс" ... бо ця маячня працює , як би ми не іронізували над тупими жителям лугандонії . Вони майже усі вірять в казки про "алєю ангєлофф" про те , що саме українськими набоями вбивали "жітєлєй Домбася" . Й те ,що міна , навіть 120 мм не долетає до супинки в центрі Донецька , бо їх ліміт це 10 км там вже нікого не хвилює . Це тупо результат того , що їх захопили й 8 років тупо не визволяли .
Такий сценарій не повинен півторюватися з півднєм . Херсон , Бердянськ й Мелітополь визволяти потрібно як умога швидче й кожний вояка , якого ми збережем відкладаючи звільнення на майбутнє й сам загине через кілька років , а йще його діти брати теж загинуть вже від рук мобіків з Херсону , з Бердянську , з Марика й Мелітополя , якщо їх залишити багато часу в кривавих руках вурдалаків !
Хоча б для проведення рослідування по кожному обстрілу й що б обов"яково були не якісь абстрактні злодії , а конкретний командир мінометного розрахунку
показати весь коментар
18.09.2022 21:52 Відповісти
 
 