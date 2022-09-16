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Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував масове поховання в Ізюмі та наголосив, що за кожного закатованого українця буде справедлива відплата. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім'я цьому - Росія.

На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ.

Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу", - наголосив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масові поховання цивільних та воїнів ЗСУ в Ізюмі: Є свідчення про вбивства полонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 01
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 02
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 03
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 04
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 05
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 06
Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+72
А чого ти це не попередив ? Проігнорував всю небезпеку.
Смерті на вашій совісті, бо ви знали, що українців прийдуть вбивати і зробили НІЧОГО.
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16.09.2022 17:33
+39
Один мстюн уже відплатив вагнерівцям і скасував спецоперацію по їх затримці.
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16.09.2022 17:43
+38
Ти ж казав що вони не нападут. Ти ж клав асфальт замість вироблення зброї. Ти ж запрошував на шашлики замість підготовки до відбиття агресії. Ти ж розмінував Чонгар і здав південь. Ти ж відпустив вагнерівців. А тепер піаришся і льєш крокодилячі сльози. Просто немає слів.
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16.09.2022 18:31
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зеленский конченное бревно, читай то что дали!
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16.09.2022 20:29 Відповісти
"Відплата буде страшною" - теперь Гундосик даже за 100 тыщ евро в месяц не сдаст кацапам свою виллу в Италии!
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16.09.2022 21:19 Відповісти
шашлыки на Пасху.
*андоны абрамовича.
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16.09.2022 21:41 Відповісти
Кров на ваших руках, чи бачите ви її? Чи є мужність визнати це?
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17.09.2022 05:44 Відповісти
Всю страну в петушатник пора перевести.
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17.09.2022 23:41 Відповісти
Вова зеленський ти товаришував з Портновим і іншими людьми Януковоща і ригами?Товаришував , бо багатьом з них дав посади у свому уряді (хоча б Татаров)

Ти знав що Портнов вже три роки робе списки куди заносить всіх патріотів Майдану,
бійців АТО, добробатів, ТРО щоб потім їх розтріляти чи знищити ? Знав .

ТАК ЯКОГО ТИ ЗАРАЗ КАЗКИ РОЗКАЗУЄШ ЩО ЦЕ ВЗЯЛОСЬ ПРАКТИЧНО З НІКУДИ ?
Вова зеленський - ТИ СПІВУЧАСНИК ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ЛЮДЬМИ ЯНУКОВОЩА
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18.09.2022 16:20 Відповісти
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18.09.2022 16:21 Відповісти
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