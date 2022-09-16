Зеленський про масове поховання в Ізюмі: Це має бачити весь світ. Відплата буде страшною. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував масове поховання в Ізюмі та наголосив, що за кожного закатованого українця буде справедлива відплата. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Це має бачити весь світ. Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму. Але все це є. І ім'я цьому - Росія.
На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ.
Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського. Не втечете. Не сховаєтеся. Відплата буде справедливо страшною. За кожного українця, за кожну закатовану душу", - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
*андоны абрамовича.
Ти знав що Портнов вже три роки робе списки куди заносить всіх патріотів Майдану,
бійців АТО, добробатів, ТРО щоб потім їх розтріляти чи знищити ? Знав .
ТАК ЯКОГО ТИ ЗАРАЗ КАЗКИ РОЗКАЗУЄШ ЩО ЦЕ ВЗЯЛОСЬ ПРАКТИЧНО З НІКУДИ ?
Вова зеленський - ТИ СПІВУЧАСНИК ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ЛЮДЬМИ ЯНУКОВОЩА