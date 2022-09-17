УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16318 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
6 867 16
війна (56124) Ізюм (280) Синєгубов (757) воєнні злочини (1561)

99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Про це розповіли голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram та начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти. Зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті. Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною. Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом військових злочинів росії в міжнародних судах", - розповів Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Глибоко шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у визволеному Ізюмі

Разом з тим, начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у п’ятницю розкопали та відвезли до експертів 22 загиблих цивільних громадян, а також усіх 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

"Один з загиблих цивільних був з мотузкою на шиї та з пошкодженими фалангами пальців – слідство перевіряє версію про катування. Один з військових був з зв’язаними руками", – повідомив Болвінов.

"Місцеві розповіли, що поховали людей самостійно, після того як дізнавались, що десь є загиблий. Далеко не у всіх мешканці Ізюму могли встановити ПІБ, тому підписували номерами - наша задача встановити, хто саме і як загинув. Попереду ще багато роботи для слідчого управління - допитати свідків, провести огляд тіл, встановити невпізнаних загиблих, встановити та допитати родичів, призначити ДНК експертизи та багато іншого. Жоден злочин рашистів не буде забуто, жоден злочин не буде пробачено", - додав він.

99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов 01
99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов 02
99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов 03
99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов 04
99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов 05
99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов 06
99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті, - Синєгубов 07
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
17.09.2022 00:11
+13
показати весь коментар
17.09.2022 00:11
+12
Жах. Немає слів від люті. Виродки ці московити, а не люди.
показати весь коментар
17.09.2022 00:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.09.2022 00:11 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 00:11 Відповісти
Опять же, МИД Украины ничего не заявил и не сделал. Благодаря нашим пинаниям, начал хоть публиковать новости. Но данное министерство существует отдельно от жертв Украины.
показати весь коментар
17.09.2022 00:19 Відповісти
Жах. Немає слів від люті. Виродки ці московити, а не люди.
показати весь коментар
17.09.2022 00:21 Відповісти
В ці дні , кремлівський ви@ ****** , зустрічається із лідерами інших краін , в тому числі з Сі Цзіньпіном , то невже його не можна арештувати , як воєнного злочинця і і відправити до Гааги ?
Хіба немає за що ??
показати весь коментар
17.09.2022 00:37 Відповісти
Там таких ********* - тисячі!
Можливо й мільйони.
показати весь коментар
17.09.2022 22:59 Відповісти
А коли ці питиання розглядатимуть ООН представник РФії Небензя скаже що це фейк, ЩО ЖЕРТВИ ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ. Що Росія тут нєпрідєлах. А ві докажітє
показати весь коментар
17.09.2022 00:47 Відповісти
Вони на наступний день почали приблизно таке і розганяти у себе на зомбі ТБ, що ЗСУ роблять геноцид місцевих з метою помсти... Так виправдовуватися й будуть
показати весь коментар
17.09.2022 00:53 Відповісти
посмортим, как кацапские ****** будут визжать, что это "постанова*, и что "тела завезли заранее".... я уже не могу отличить - это какой-то сюр, или реальность???
показати весь коментар
17.09.2022 00:54 Відповісти
/
показати весь коментар
17.09.2022 01:09 Відповісти
Фото з масового поховання в Ізюмі. Одна з жертв рашистів

показати весь коментар
17.09.2022 02:06 Відповісти
..иногда следовало бы подумать перед тем, как писать такое
показати весь коментар
17.09.2022 09:42 Відповісти
фашисты...
показати весь коментар
17.09.2022 02:18 Відповісти
Це результат «підготовки до війни» Зе-*********.
показати весь коментар
17.09.2022 06:51 Відповісти
 
 