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Росіяни цілу ніч накривали Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вночі обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентни Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогонь потрапили три громади району - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів - випустив на мирні міста та села більш ніж 90 смертоносних снарядів.

Попередньо, люди не постраждали. Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Масштаби руйнацій уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах області вночі кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, по Нікополю випущено понад 40 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Росіяни цілу ніч накривали Нікопольщину Градами та важкою артилерією, - Резніченко 01

Росіяни цілу ніч накривали Нікопольщину Градами та важкою артилерією, - Резніченко 02

Росіяни цілу ніч накривали Нікопольщину Градами та важкою артилерією, - Резніченко 03

Автор: Наталя Джума
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Складається враження,що москалі там так криють ,бо хочуть зрівняти все з землею.Для чого?
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17.09.2022 08:11 Відповісти
ахаха.
для того. а в Абхазії для чого? а в Грозному/Джохарі, а в Алепо?
вони так "воюють" - головне - єтонашазємля, а то шо там осколків - тона на кв. км. - харашо, но наше
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17.09.2022 08:45 Відповісти
Під Мелітополем уночі горіла чергова військова база. Кацапи настільки потужно палять що і досі йде дим.
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17.09.2022 08:17 Відповісти
Зазначається, що в інших районах області вночі кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно. Джерело: https://censor.net/ua/p3367726\\\\\\\\\\\\\

Спорим шо оригінальне повідомлення було на ******** язику?
сірєна - "арала"
По нашому було би - лунала.(Граммар-фошісти аплодують)

а чо ж не адіннарот? всє парускі гаварят даже кагда их ..... ну, нємнога пабамбіть за 8летБамбас
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17.09.2022 08:44 Відповісти
 
 