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Армія РФ вночі вдарила по Харкову: зафіксовано 2 ракетні влучання, горіло підприємство. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 2 год ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу. У ході огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає.
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Это просто критически важный момент. Прострелить кацапов на 60-70км и поснимать ПВО в том числе. Затем можно двумя сушками 10 тонн авиабомб скинуть на сочные цели, а потом еще и еще. И целеуказание будут давать изнутри, так как любой телефон имеет и gps, и хорошую камеру, чтобы заснять ориентиры и на карте уже определить координаты по качественным снимкам.
Можливо , кацапня , нас провокує для того , щоби ми вдарили по Белгороду , тоді для чого не зрозуміло 😕
ударів.
жёстковата...шось треба робыты з укропадєжами