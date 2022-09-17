УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14600 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
9 652 18
війна (56174) Генштаб ЗС (4476) Харківщина (4256) ЗСУ (5690) трофеї (171)

Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завдяку успішному контрнаступу українських військ на Харківщині бійці ЗСУ продовжують "трофеїти" російську військову техніку та зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Російська федерація продовжує впевнено "постачати" зброю, техніку та боєприпаси для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники розбирають завали у звільненому Ізюмі. ВIДЕО


Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 02
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 03
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 04
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 05
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 06
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 07
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 08
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 09
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 10
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 11
Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині 12
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+29
политика - мутное дело: закон о ленд-лизе подписывает Байден, а выполнять этот закон приходится воякам х#йла..

показати весь коментар
17.09.2022 10:56
+17
Хлопці , Ви Героі , дякуємо Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
17.09.2022 10:53
+9
Дивлячись на те, якими темпами і в якій кількості ЗСУ здобувають трофейну техніку, складається стійке враження, що ЗСУ легше домовитись про поставку техніки та *********** з продажним кацапським прапорщиком, ніж з урядовими структурами ФРН
показати весь коментар
17.09.2022 11:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці , Ви Героі , дякуємо Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
17.09.2022 10:53 Відповісти
Напис на ящику з боєприпасами, захопленому бійцями ЗСУ, у кацапів:

« Государственный контракт № .........

Заказчик: МО РФ

Грузополучатель: В/ч.........

Место поставки: .........

Поставщик: .........

Грузоотправитель: .........»



Нижче - трафарет жовтою фарбою:

«Проміжний отримувач: ЗСУ

Остаточний відправник: ЗСУ

Остаточний отримувач: ЗС РФ»
показати весь коментар
17.09.2022 11:25 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 12:34 Відповісти
политика - мутное дело: закон о ленд-лизе подписывает Байден, а выполнять этот закон приходится воякам х#йла..

показати весь коментар
17.09.2022 10:56 Відповісти
Много ходов очка
показати весь коментар
17.09.2022 12:37 Відповісти
Как сейчас волают кацапы - это договорняк! ))))
показати весь коментар
17.09.2022 16:05 Відповісти
Німцям має бути соромно...
показати весь коментар
17.09.2022 10:59 Відповісти
Який там соромно, в них там де сором давно волосся виросло
показати весь коментар
17.09.2022 11:01 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 11:13 Відповісти
А небензя каже ніззззяяяяя, єта нізаконнааа
показати весь коментар
17.09.2022 10:59 Відповісти
Так ганьбиться треба ще вміти
показати весь коментар
17.09.2022 11:16 Відповісти
Дивлячись на те, якими темпами і в якій кількості ЗСУ здобувають трофейну техніку, складається стійке враження, що ЗСУ легше домовитись про поставку техніки та *********** з продажним кацапським прапорщиком, ніж з урядовими структурами ФРН
показати весь коментар
17.09.2022 11:04 Відповісти
Или с генералом, больше звёзды-больше ставки. Но и скидки на поставки существенно выше!
Парашистан большой-пусть платит
показати весь коментар
17.09.2022 11:28 Відповісти
- Куме! Ви чули - кацапи пишуть, що з-за великої різноманітності у типах озброєння та калібрах ***********, які використовують ЗСУ, у наших бійців проблеми виникають у забезпеченні ************ та ремонті техніки!
- Та чув! Однак, Ви не відкидайте і позитивні моменти - ми можемо використовувать вес комплекс трофейних *********** і техніки захопленої у кацапів, а вони наше - ні!
показати весь коментар
17.09.2022 11:36 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2022 11:46 Відповісти
ВСУ захопили РЭБ " Регата,,"...кажуть крута станція....генерали НАТО дякують...💙💛💪♥️🖤👍💯
показати весь коментар
17.09.2022 12:18 Відповісти
як вона може бути крута, якщо блок знятий з підбитого літака? Спробуй іноді задавати собі дуже прості питання, - через місяць-два побачиш прогрес.
Інша справа, що тепер ці літаки будуть сбиватися ще простіше.
показати весь коментар
17.09.2022 12:42 Відповісти
Плавно перешли от сбора металлолома до сбора полно комплектованной, почти, новой техники. Это будет дороже, и на много. Класс ЗСУ просто потрясает. Всем удачи.
показати весь коментар
17.09.2022 12:48 Відповісти
 
 