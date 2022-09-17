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Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Завдяку успішному контрнаступу українських військ на Харківщині бійці ЗСУ продовжують "трофеїти" російську військову техніку та зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"Російська федерація продовжує впевнено "постачати" зброю, техніку та боєприпаси для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+29 Alexander Savely
показати весь коментар17.09.2022 10:56
+17 Amber
показати весь коментар17.09.2022 10:53
+9 Pavlik Morozov 606ce595
показати весь коментар17.09.2022 11:04
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« Государственный контракт № .........
Заказчик: МО РФ
Грузополучатель: В/ч.........
Место поставки: .........
Поставщик: .........
Грузоотправитель: .........»
Нижче - трафарет жовтою фарбою:
«Проміжний отримувач: ЗСУ
Остаточний відправник: ЗСУ
Остаточний отримувач: ЗС РФ»
Парашистан большой-пусть платит
- Та чув! Однак, Ви не відкидайте і позитивні моменти - ми можемо використовувать вес комплекс трофейних *********** і техніки захопленої у кацапів, а вони наше - ні!
Інша справа, що тепер ці літаки будуть сбиватися ще простіше.