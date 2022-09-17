Українські воїни затрофеїли техніку окупантів на Харківщині. ФОТОрепортаж

Завдяку успішному контрнаступу українських військ на Харківщині бійці ЗСУ продовжують "трофеїти" російську військову техніку та зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Російська федерація продовжує впевнено "постачати" зброю, техніку та боєприпаси для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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