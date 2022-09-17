Рашисти зранку завдали удару по Слов’янській ТЕС. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під обстріл. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 17 вересня, російські окупанти завдали удару Слов’янській ТЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.
Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", - йдеться у повідомленні.
У ГУ ДСНС у Донецькій області додають:
"По прибуттю на місце виклику встановлено, що внаслідок артобстріл відбувається горіння трансформатора. Під час гасіння пожежі розпочався обстріл та створилася загроза життю рятувальникам. Гасіння пожежі призупинено. Особовий склад знаходився в укритті.
Через годину пожежу трансформатору на території Слов'янської ТЕС в м. Миколаївка Краматорського району, ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає".
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- Всё зависит от того, как много объектов будет разрушено. Потребление электроэнергии в Украине с начала войны сократилось на 40%. В том числе это произошло из-за того, что были разрушены предприятия на востоке Украины и объекты инфраструктуры - то есть просто невозможно передавать энергию даже с тех станций, которые еще могут работать. Если продолжать этот процесс дальше, конечно, можно добиться того, что энергосистема Украины рассыпется на отдельные участки с обесточиванием целых зон в Украине. Это будет нарушать и экономику, и гражданскую инфраструктуру, и военную.
- Как это предотвратить? Передачей энергии из Европы или только перехватом «Калибров»?
- Должны использоваться все возможные способы: перехваты, ПВО, защита объектов, по которым могут наноситься удары. Я думаю, что на уровне военных и служб разведки уже предпринимаются соответствующие шаги.
полностью https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/17/kak-rossii-uiti-seichas-so-stantsii-s-chistym-litsom-pridetsia-bezhat