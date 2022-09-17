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Рашисти зранку завдали удару по Слов’янській ТЕС. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під обстріл. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 17 вересня, російські окупанти завдали удару Слов’янській ТЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти зранку завдали удару по Слов’янській ТЕС. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під обстріл 01

"Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням.

Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню", - йдеться у повідомленні.

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Рашисти зранку завдали удару по Слов’янській ТЕС. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під обстріл 02
Рашисти зранку завдали удару по Слов’янській ТЕС. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під обстріл 03
Рашисти зранку завдали удару по Слов’янській ТЕС. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під обстріл 04

У ГУ ДСНС у Донецькій області додають:

"По прибуттю на місце виклику встановлено, що внаслідок артобстріл відбувається горіння трансформатора. Під час гасіння пожежі розпочався обстріл та створилася загроза життю рятувальникам. Гасіння пожежі призупинено. Особовий склад знаходився в укритті.

Через годину пожежу трансформатору на території Слов'янської ТЕС в м. Миколаївка Краматорського району, ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає".
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Штепу там ще не прибили?
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17.09.2022 12:38 Відповісти
Цвяхами до паркану?
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17.09.2022 12:47 Відповісти
Поки не буде адекватних відповідей, орки не припинять бикування.
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17.09.2022 12:47 Відповісти
еще один диванный вояка...
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18.09.2022 16:41 Відповісти
Штепа там в авторитете.А ****,украинское правосудие на х.. вертела.Ещё и должны ей остались.
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17.09.2022 12:47 Відповісти
- Как профессиональный энергетик, вы можете сказать, чем грозит нанесение последующих ударов энергосистеме Украины?

- Всё зависит от того, как много объектов будет разрушено. Потребление электроэнергии в Украине с начала войны сократилось на 40%. В том числе это произошло из-за того, что были разрушены предприятия на востоке Украины и объекты инфраструктуры - то есть просто невозможно передавать энергию даже с тех станций, которые еще могут работать. Если продолжать этот процесс дальше, конечно, можно добиться того, что энергосистема Украины рассыпется на отдельные участки с обесточиванием целых зон в Украине. Это будет нарушать и экономику, и гражданскую инфраструктуру, и военную.

- Как это предотвратить? Передачей энергии из Европы или только перехватом «Калибров»?

- Должны использоваться все возможные способы: перехваты, ПВО, защита объектов, по которым могут наноситься удары. Я думаю, что на уровне военных и служб разведки уже предпринимаются соответствующие шаги.
полностью https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/17/kak-rossii-uiti-seichas-so-stantsii-s-chistym-litsom-pridetsia-bezhat
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17.09.2022 12:51 Відповісти
А мы шо, так и будем подставлять другую щёку или всё-таки ответим на кацапский удар своим?
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17.09.2022 12:57 Відповісти
ну й де той дописувач, який ганьбив мене пропозицією бити по підстанціям русні ?????
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17.09.2022 13:49 Відповісти
то в бєлгороді і курську тоді також вони можуть самі себе обстріляти по електростанціям і іншій інфраструктурі
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17.09.2022 17:32 Відповісти
 
 