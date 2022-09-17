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Російські загарбники завдали удару по приватному сектору Краматорська. Зруйновані будинки. Є поранені. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 17 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив голова Краматорської ВЦА Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.
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Лікуйтеся мразі 😠
для того.
че ты такой желчный то? просто дикари сделали то что могут.