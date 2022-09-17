Російські загарбники завдали удару по приватному сектору Краматорська. Зруйновані будинки. Є поранені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив голова Краматорської ВЦА Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

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