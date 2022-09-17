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Російські загарбники завдали удару по приватному сектору Краматорська. Зруйновані будинки. Є поранені. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 17 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив голова Краматорської ВЦА Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий удар по Краматорську. Приватний сектор. Вже відомо про 3 поранених, рятувальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Російські загарбники завдали удару по приватному сектору Краматорська. Зруйновані будинки. Є поранені 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти зранку завдали удару по Слов’янській ТЕС. Під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під обстріл. ФОТОрепортаж


Російські загарбники завдали удару по приватному сектору Краматорська. Зруйновані будинки. Є поранені 02
Російські загарбники завдали удару по приватному сектору Краматорська. Зруйновані будинки. Є поранені 03
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17.09.2022 12:56 Відповісти
Кацапня скажена , для чого ви це робите ?

Лікуйтеся мразі 😠
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17.09.2022 12:57 Відповісти
так у вас на сайте уже сто раз сказано.
для того.
че ты такой желчный то? просто дикари сделали то что могут.
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17.09.2022 13:00 Відповісти
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17.09.2022 13:03 Відповісти
То американцы 6 и 9 августа 1945 года не туда сбросили бонбы...не Хирошима и Нагасаки...а немного на Запад надо было...
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17.09.2022 13:47 Відповісти
Це хоч не Маячка?
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17.09.2022 17:25 Відповісти
Мразоти!
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20.09.2022 22:19 Відповісти
 
 