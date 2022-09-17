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Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Із солістом Національної опери України, заслуженим артистом України, педагогом Олександром Шаповалом, який загинув у бою проти російських окупантів, попрощалися в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прощання відбулося у фойє Національної опери України імені Т. Г. Шевченка.

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України, 25 лютого, Олександр разом зі своїм другом записалися до тероборони та захищали Київ. Коли Київщину деокупували - пішли на інші гарячі точки фронту.

Про смерть Олександра Шаповала стало відомо 12 вересня. Гранатометник загинув біля Майорська на Донеччині.

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Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 01
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 02
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 03
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 04
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 05
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 06
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 07
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 08
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 09
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 10
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 11
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 12
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 13
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 14
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 15
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 16
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 17
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 18
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 19
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 20
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 21
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 22
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 23
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 24
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 25
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 26
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 27
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 28
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 29
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 30
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 31
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 32
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 33
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 34
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 35
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 36
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 37
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 38
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 39
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 40
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 41
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 42
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 43
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 44
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 45
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 46
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 47
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 48
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 49
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 50
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 51
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 52
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 53
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 54
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 55
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 56
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 57
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 58
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 59
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 60
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 61
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 62
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 63
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 64
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 65
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 66
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 67
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 68
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 69
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 70
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 71
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 72
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 73
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 74
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 75
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 76
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 77
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 78
Із воїном ЗСУ, солістом Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув у бою з окупантами на Донбасі, попрощалися в Києві 79

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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