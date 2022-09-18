Масове поховання в Ізюмі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки масового поховання, виявленого у місті Ізюм Харківської області після його звільнення українськими військами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер компанії.
Перший знімок зроблено у березні 2022 року, другий - у серпні.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.
Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".
В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.
Будь ласка, зачекайте...
Слуга Микола Задорожний приїхав вітати лісівників в Тростянець (який майже місяць пробув в окупації) на підприємство ,яке було чи не вщент зруйновано руськими "асвабадітєлями" на техніці з літерами V, в светрику з красномовною прикрасою.
ну и на*й кому нужны его извинения?
Орки вживали в цій війні три основних засоба маркування їх техніки : Z , V , O .
Але , але , але -- самі орки та й майже усі українці визнали їх символом тільки перший засіб .
Й усі інші залишилия виключна маркерами й ніким не вживаються для пропаганди рашизму .
Я йще десь чув , що якийсь учень замість "зіги рашисткої" намалював літеру О , так вчителі його звинувалили в тонкому тролінгу "любві к родінє" ... бо зіга-зедка це символ , а О чи V це ворожі латинянські літери й усе !
Можливо тому підлітку й вибачили це , якщо не його попереднє реноме , де він казав, що йому похер ця операція ... тобто в таких випадках важливий контекст особистості . Якщо таке з"явилося не те , що на Шуфричі , а навіть й на Добкіні який з 24 лютого запевяє й себе теж , що його життя політичне до 24 лютого було повне лайно , то моливо було б інше відношення .
Але тут запевняють усі ,хто знає особу , що він ніколи не був московитом ...
Только посчитайте сколько миллионов на тот свет гитлер отправил. А так сдох потом конечно
Ти знав що Портнов вже три роки робе списки куди заносить всіх патріотів Майдану,
бійців АТО, добробатів, ТРО щоб потім їх розтріляти чи знищити ? Знав .
ТАК ЯКОГО ТИ ЗАРАЗ КАЗКИ РОЗКАЗУЄШ ЩО ЦЕ ВЗЯЛОСЬ ПРАКТИЧНО З НІКУДИ ?
Вова зеленський - ТИ СПІВУЧАСНИК ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ЛЮДЬМИ ЯНУКОВОЩА