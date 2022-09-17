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Наслідки ударів рашистів по Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За минулу добу поліцейські зареєстрували 37 повідомлень про зруйновану інфраструктуру запорізького регіону. Окупанти гатили по населених пунктах у Пологівському, Василівському та Запорізькому районах. Отримано інформацію щодо поранених громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Нацполіції за минулу добу.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя

"Збройної агресії військовослужбовців РФ зазнали Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Преображенка, Таврійське.  Ворог поцілив по житловим будинкам жителів Оріхова. Деякі з них зрівняні з землею. Чималих пошкоджень зазнала житлова інфраструктура Запорізького району. Також рашистькі снаряди розірвалися поряд із дитячою гімназією та будинком культури. Внаслідок вибухів у приміщеннях закладів ударною хвилею повибивало вікна, побило прилеглу територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя

Окрім того, на Василівському напрямку окупаційні війська поцілили по центру Степногірська. В декількох метрах від адміністративної будівлі прилетів ворожий снаряд, в результаті – в приміщенні вилетіли шибки та осколками пошкодило фасади й стіни. Зафіксовано факти поранення громадян, їх доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.


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