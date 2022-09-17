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Російський кондитерський бренд прибрав літеру Z із логотипа продукції. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Виробник солодощів у російському Томську змінив логотип бренду шоколаду O’Zera, замінивши латинську літеру Z на кириличну.

Ребрендинг торкнувся лише частини продукції, що випливає з інформації на сайті компанії KDV Group, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Шоколад зі змінами в написанні логотипа з'явився у магазинах наприкінці серпня, на пакуванні зі зміненим логотипом датою виробництва вказано 21-22 серпня 2022 року, звернуло увагу місцеве видання "НГС".

Однак в інтернет-магазині KDV шоколад з новим логотипом все ще підписують O'Zera. У базі даних Роспатенту згадки про новий торговий знак KDV Group немає. Проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії звернулися до пресслужби компанії з проханням прокоментувати причини ребрендингу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівські пропагандисти пропонують застосувати в Україні російську "суперзброю": священники РПЦ з іконами мають пролетіти над лінією фронту. ВIДЕО

Російський кондитерський бренд прибрав літеру Z із логотипа продукції 01
Російський кондитерський бренд прибрав літеру Z із логотипа продукції 02

У виданні НГС припустили, що зміна логотипа бренду може бути пов'язана з небажанням асоціюватися з латинською літерою Z, яка стала символом підтримки Росії у війні з Україною.

Там зауважують, що KDV - не перша (хоча й найбільша) компанія, яка вдалася до такої заміни. Наприклад, латинська Z зникла з логотипа парку відпочинку та пляжу "Зірка". Судячи з облікового запису в соціальній мережі "ВКонтакте", підприємство почало використовувати логотип, що складається лише з кириличних літер, вже в липні цього року.

Також дивіться: У Чорногорії офіціанти одного з барів носять уніформу з рашистським символом "Z" – посольство України надіслало ноту. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+25
Поздно, русские. Теперь на всем вашем стаде стоит клеймо-Zвастика
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17.09.2022 15:35
+23
Херасе, а как же Z-патриотизм?
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17.09.2022 15:30
+15
що, від Z вже навіть у глубінного народца в сибіру почалась оскомина ?
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17.09.2022 15:30
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Херасе, а как же Z-патриотизм?
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17.09.2022 15:30 Відповісти
У него странный привкус...
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17.09.2022 15:36 Відповісти
Їм не звикати...
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17.09.2022 15:50 Відповісти
жаренного кацапа ?
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17.09.2022 15:58 Відповісти
Він став "отріцатєльним" після люлєй від ЗСУ.
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17.09.2022 15:51 Відповісти
що, від Z вже навіть у глубінного народца в сибіру почалась оскомина ?
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17.09.2022 15:30 Відповісти
Народжується Сибірська народна республіка!
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17.09.2022 15:56 Відповісти
Ага, сцут, когда страшно 🤔🧐😁😝😜🤪🤪🤪😜🤪
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17.09.2022 15:31 Відповісти
Некоторые даже серут
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17.09.2022 15:33 Відповісти
В них та "зет" ще до війни була. А зараз спрацювала чуйка, шоб потім не прибили))
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17.09.2022 15:34 Відповісти
Поздно, русские. Теперь на всем вашем стаде стоит клеймо-Zвастика
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17.09.2022 15:35 Відповісти
"делать на лбу клеймо тать, и по вырыванию ноздрей ссылать в сибирь"
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17.09.2022 15:48 Відповісти
Что тебе или евреям сделали азовцы. Расскажи.
Я знаю их недолюбливают. А за что?
Может они евреев резали или обрезали.
За что?
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17.09.2022 23:02 Відповісти
на експорт не йде, іноземці не покупають
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17.09.2022 15:36 Відповісти
мож боря колесников на зю якусь предъяву выкатил?
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17.09.2022 15:39 Відповісти
Как только отхватили по пятаку, то и Zадор угарный милитаристский пропал. Какие же кацапы ублюдочные создания.
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17.09.2022 15:42 Відповісти
Саме тому для миру у світі кацапам час від часу треба роздавати цілющих п*здюлєй, як кажуть, "во ізбєжаніє".
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17.09.2022 15:55 Відповісти
Если убрал, значит продажи упали. Бизнес быстро сворачивает такие "патриотические" игрульки. Это хорошо, что есть такие моменты. Психологически значит чувствуется вкус крови у продукции с подобными символами даже у ваторогих.
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17.09.2022 15:53 Відповісти
Уверен, скоро будут выпускать "****** в пальмовом масле"!
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17.09.2022 16:01 Відповісти
Я теж думаю, що незабаром кацапи ***** забальзамують...
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17.09.2022 17:57 Відповісти
переобуваються, щурі біжуть з тонучого корабля
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17.09.2022 16:01 Відповісти
а шо такоє? шо патріятізьім здувся чишо
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17.09.2022 16:01 Відповісти
Бо відгребли ***** від ЗСУ.
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17.09.2022 16:13 Відповісти
... Ишо немнага и в щиталочке цифирю - 7 выкинут накер: это как Z в куче сваяга гивна)))
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17.09.2022 16:14 Відповісти
В 2013 году, ко мне приезжал сокурсник из Параши. Привёз конфеты "бабаевские". Говорит - супер шоколадные. Попробовал. Не знаю какого вкуса козье говно, но скорее всего именно такого, как были эти канхфеты.
Не, шановне панство, если уж и кушать конфеты то только
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17.09.2022 17:18 Відповісти
До 2014, коли ще спілкувался з росіянами (переважно з Далекого Сходу) вони казали, що для них продукція Рошен - №1. Але не дуже часто траплялась у продажу.
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17.09.2022 22:05 Відповісти
Zлодії.
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17.09.2022 18:20 Відповісти
Млять, і сміх і гріх, сьогодні хотів купити труси, а вони були з різними літерами, серед яких були літери Z, не купив. Тварюки опошлять любу річ.
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17.09.2022 18:40 Відповісти
як свастіка прилипла на віка німцям,так і мацковська свстька прилипла навіка до мокшей.
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17.09.2022 18:46 Відповісти
При том, что в древнем мире тысячелетиями была символом света. Но стоило на несколько лет быть использованной отморозками и всё...
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17.09.2022 20:41 Відповісти
москальські цукерки під брендом ОП'ZErmak
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17.09.2022 21:24 Відповісти
 
 