На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї сім’ї. Усі вони загинули під завалами багатоповерхівки, яку було зруйновано 9 березня ракетним ударом росіян. 3 доби з-під завалів будинку лунали крики про допомогу, але окупанти не дозволяли рятувати людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Оперативний ЗСУ.
"Йдеться про сім'ю Столпакових: Олену, її чоловіка Дмитра, їхніх дочок - 5-річну Олесю та 8-річну Сашу, а також бабусю та дідуся - Тетяну та Олександра. Вічна пам'ять загиблим", - зазначається в повідомленні.
За інформацією сайту "Обозреватель", сім'я 31-річної Олени та 34-річного Дмитра Столпакових із дітьми Олесею та Сашею, а також батьки Олени – Олександр та Тетяна Жихарєви з дочкою Машею – жили у багатоповерховому будинку на вулиці Першотравнева, 2, у двох квартирах. Вони загинули під завалами розбитого росіянами будинку.
За свідченнями очевидців трагедії, ще 3 доби з-під завалів лунали крики про допомогу, але загарбники не дозволяли рятувати людей.
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И эти смерти на совести Zе и всех Слуг народа с ОПЗЖ, голосящими во главе с пивуном обисравшимся без бою, садовых, гриценок, смешков, кучм, ющенок, кравчуков, ахметовых, каломойских, пинчуков, новинских, фирташей и прочей сволочи.
Это, человек заставил услышать весь мир о Голодоморе в Украине.
Благодаря ему теперь в Киеве есть символическое место, где каждый год собираются тысячи людей, чтобы отдать дань памяти жертвам Голодомора.
Очень достойно все выглядит.
Если бы он сделал только одно это - ему благодарность
Он внес свою лепту в историю Украины
А гнида ЗЄ назвал его за это синьор Голодомор.
Мерзкое кощунство. Насмешка над миллионами погибших украинцев...
а х@йло із своєю конякою лицемірно брешуть своїм зомбі а тут далі вбивають мирних людей
а людей не предупредил - на людей ему плевать! непредупреждённые люди ему даже выгодно, потому что стоят на пути руссни к его личному горлу!
поэтому и границы не хочет открывать! чтобы больше мирняка оказалось на пути рашистов!!
Чем *** напуганный еврей