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На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї сім’ї. Усі вони загинули під завалами багатоповерхівки, яку було зруйновано 9 березня ракетним ударом росіян. 3 доби з-під завалів будинку лунали крики про допомогу, але окупанти не дозволяли рятувати людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Оперативний ЗСУ.

"Йдеться про сім'ю Столпакових: Олену, її чоловіка Дмитра, їхніх дочок - 5-річну Олесю та 8-річну Сашу, а також бабусю та дідуся - Тетяну та Олександра. Вічна пам'ять загиблим", - зазначається в повідомленні.

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За інформацією сайту "Обозреватель", сім'я 31-річної Олени та 34-річного Дмитра Столпакових із дітьми Олесею та Сашею, а також батьки Олени – Олександр та Тетяна Жихарєви з дочкою Машею – жили у багатоповерховому будинку на вулиці Першотравнева, 2, у двох квартирах. Вони загинули під завалами розбитого росіянами будинку.

За свідченнями очевидців трагедії, ще 3 доби з-під завалів лунали крики про допомогу, але загарбники не дозволяли рятувати людей.

На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 01
На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 02
На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 03
На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 04
На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною 05
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Топ коментарі
+45
Твари.
И эти смерти на совести Zе и всех Слуг народа с ОПЗЖ, голосящими во главе с пивуном обисравшимся без бою, садовых, гриценок, смешков, кучм, ющенок, кравчуков, ахметовых, каломойских, пинчуков, новинских, фирташей и прочей сволочи.
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17.09.2022 17:09
+35
Орки гореть вам в аду усiм.
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17.09.2022 17:08
+35
попов мацковских на эксгумацию тел насильно и всем составом....
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17.09.2022 17:11
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Орки гореть вам в аду усiм.
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17.09.2022 17:08 Відповісти
Твари.
И эти смерти на совести Zе и всех Слуг народа с ОПЗЖ, голосящими во главе с пивуном обисравшимся без бою, садовых, гриценок, смешков, кучм, ющенок, кравчуков, ахметовых, каломойских, пинчуков, новинских, фирташей и прочей сволочи.
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17.09.2022 17:09 Відповісти
Из этого списка я всетаки убрал бы Ющенко.

Это, человек заставил услышать весь мир о Голодоморе в Украине.

Благодаря ему теперь в Киеве есть символическое место, где каждый год собираются тысячи людей, чтобы отдать дань памяти жертвам Голодомора.
Очень достойно все выглядит.

Если бы он сделал только одно это - ему благодарность
Он внес свою лепту в историю Украины

А гнида ЗЄ назвал его за это синьор Голодомор.
Мерзкое кощунство. Насмешка над миллионами погибших украинцев...
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17.09.2022 20:14 Відповісти
попов мацковских на эксгумацию тел насильно и всем составом....
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17.09.2022 17:11 Відповісти
показувати це європейцям які белькочуть йди обнімайся із вбивцею фашистом,

а х@йло із своєю конякою лицемірно брешуть своїм зомбі а тут далі вбивають мирних людей
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17.09.2022 17:12 Відповісти
хто каже "іди обнімайся"? Орбан ще не всі європейці.
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17.09.2022 17:22 Відповісти
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17.09.2022 17:12 Відповісти
Помстимось
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17.09.2022 17:13 Відповісти
Свиносабаки, русоФАШИСТСКИЕ твари, МРАЗИ вы конченные, СВОЛОТА, все падлы скоро подохните!!! Ничего, не долго вам ублюдкам осталось рыгать и свой гной с дерьмом разбрасывать на нашей УКРАИНСКОЙ земле. Мы УКРАИНЦЫ никогда вам не простим и будем вас тварей вечно ненавидеть, выродки. Запомните это скоты. Свои гноем и подавитесь, черти вы зловонные
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17.09.2022 17:15 Відповісти
Царство Небесне...
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17.09.2022 17:24 Відповісти
Головне,що ще на 7 мільярдів більше не втратив.
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17.09.2022 17:48 Відповісти
А в цей час людина президента ,депутат ВРУ від Слуг Ніколай Задорожний,приїхав у м.Тростянець у футболці.....зі знаком V !!! В цьому вигляді Задорожний вручав людям грамоти,люди були шоковані. А ви кажете,давайтє всьо оставім на послє побєди..Кого над ким?
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17.09.2022 18:04 Відповісти
Друзі,нагадую вам,що ще задовго до нападу Рашки,член Зе-команди Андрюшка Портнов ,хвалився в соцмережах: ми ,нашей командой,уже собіраєм спіскі националістічєсково отребья для фільтрационних лагєрєй! очевидно,зараз на звільнених територіях і знаходять поховання людей з цих списків Портнова... А де ж сам Андрюшка? Андрюшку ,якому десь років 50, Зе-команда вже давно відпустила за кордон.Ану ж і ви попробуйте виїхати за кордон якщо вам немає 60....😔
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17.09.2022 18:14 Відповісти
Требе збирати гроші, щоб Андрюшку знайти...
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17.09.2022 18:42 Відповісти
В Европе глубоко шокированы!
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17.09.2022 18:19 Відповісти
свинособаки конченные горите твари в аду до последнего колена.............................................................
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17.09.2022 18:30 Відповісти
зелебенский тоже виноват в их смертях! потому что игнорил предупреждения западных спецслужб! при этом, ****, квартирку свою продал!!
а людей не предупредил - на людей ему плевать! непредупреждённые люди ему даже выгодно, потому что стоят на пути руссни к его личному горлу!
поэтому и границы не хочет открывать! чтобы больше мирняка оказалось на пути рашистов!!
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17.09.2022 18:44 Відповісти
Вот это ваЗЕлиновский Нарко Пи..ор на твоей совести, это твое жилание найти мир в очке ботаксного Педофила, это бабки украденные тобой и твоей кодлой на дорогах, это цемах и вагнеровцы, это Журавель, это отказ от усиления Армии, это фсбэшные Твари в твоем окружении во главе с Елдаком, это сданый тобой юг Украины и Азовцы и т.д за все это будешь Тварь отвечать со своим Сбродом!!!
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17.09.2022 18:45 Відповісти
Не буде Зе ні за що відповідати. Після війни з нього ще героя зліплять
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17.09.2022 20:38 Відповісти
В мире нет бойца смелей
Чем *** напуганный еврей
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17.09.2022 20:39 Відповісти
Цікаво а чим євреї з Масковського Кремля налякали євреїв з вул. Банкової в Києві?
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17.09.2022 20:41 Відповісти
После нашей победы, нужно будет ехать в москву, им проводку в трц типа "зимняя вишня" делать... все эти дохлые солдаты, или суды, это всё ещё не по заслугам сполна! Только дохлые русские детишки, это соразмерная расплата за украинское горе!
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18.09.2022 00:52 Відповісти
А їм пофіг: " баби єщьо нАрАжАют!" Ця біомаса за своїм моральним розвитком знаходиться на найнижчиї сходинці людства, ніжче середньовічча! Вони відстали від людства десь на 1000 років. Лішнєхромосомньіє!
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18.09.2022 07:46 Відповісти
они пишут радостные комменты по поводу погибших мирных украинцев, и пишут что мало смертей. А я в ответ вспоминаю "зимнюю вишню", про их сгоревших ********, только это их задевает, и хоть немного попускает. А так твари кидают фотки трупов украинских детей, радуются, дразнятся.
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18.09.2022 18:33 Відповісти
 
 