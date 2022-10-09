Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників "Очі Арти". ФОТО

Лідер "ЄС" та п’ятий президент України Петро Порошенко передав військовим два комплекси сучасних БПЛА проєкту "Очі Арти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

У комплекси входять шість безпілотників і три станції.

Військові заявили, що один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: "Це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів".

Оператори цих дронів пройдуть підготовку за навчальною програмою.

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