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Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників "Очі Арти". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лідер "ЄС" та п’ятий президент України Петро Порошенко передав військовим два комплекси сучасних БПЛА проєкту "Очі Арти".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

У комплекси входять шість безпілотників і три станції.

Військові заявили, що один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: "Це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів".

Оператори цих дронів пройдуть підготовку за навчальною програмою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Складові ефективного контрнаступу - професійність і мужність ЗСУ, патріотизм волонтерів і допомога союзників, - Порошенко

Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників Очі Арти 01
Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників Очі Арти 02
Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників Очі Арти 03
Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників Очі Арти 04
Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників Очі Арти 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+83
Дякуємо Гетьману!
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17.09.2022 17:31
+69
покажите , что дали зеленые ?
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17.09.2022 17:33
+67
Гуманитарку вагонами воруют. И за этот героизм их Щеневтик орденками наградил.
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17.09.2022 17:34
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"Кузня на Рибальському" із 2018 не є власністю Порошенка.
Але спадковий риг, "журналіст" із Луганська Сірожа Іванов продовжує займатись проституцією.



Sergii Ivanov

Порошенко в тіктоці підтвердив, що замовив буржуйки в кузні на Рибальському.

Як це винахідливо - збирати гроші з людей у власний фонд і переводити їх звідти на власну кузню. Він нічого так і не зрозумів.
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17.09.2022 19:53 Відповісти
"Служу Єрмаку та Татарову."

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17.09.2022 19:59 Відповісти
Четвертий день на форумі і вже такі сенсації від каZапа Якунина.
Де ж ти раніше був?
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17.09.2022 20:07 Відповісти
Мабуть воно по іншому називалося.
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17.09.2022 20:12 Відповісти
Можливо.
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17.09.2022 20:16 Відповісти
только и слышно, что фонд Порошенко - передал, и банда Зеленского - украла. тенденция однако...
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17.09.2022 20:25 Відповісти
Порох весь час придумує щось нове, щоб допомогти армії, а Зелена плєсень весь час придумує якби посадити Пороха, його бойових генералів і волонтерів.
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17.09.2022 20:32 Відповісти
Так боневтік бубочкін теж пердедає ! Відосики . О !
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18.09.2022 07:01 Відповісти
Дійсно з Україною ЗАВЖДИ в серці!!!!!
Щиро дякуємо Петро Олексійович!!!!!+++
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17.09.2022 21:12 Відповісти
Дякую Гетьмане.
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17.09.2022 22:01 Відповісти
Петру Олексійовичу , його команді і всім тим украінцям , які допомагають нашим воїнам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.09.2022 23:52 Відповісти
Як президент - був лайном, а як громадянин - людина з великої літери. Браво Петро Олексійович!
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18.09.2022 09:55 Відповісти
допоки в тебе не появиться переконання що Порох був найкращим президентом в історії України - доти в твоєму черепку гнитиме і смердітиме лайно від Г+Г
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18.09.2022 14:26 Відповісти
Думаешь,він щиро допомагає?І якщо знову стане главою країни-перестане бути поганим президентом?
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18.09.2022 14:28 Відповісти
Петро Порошенко від ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка привіз і передав обладнання та техніку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ. Військовим передали новий пікап Mitsubishi L200, новопридбані дрони Poseidon, військове спорядження, амуніцію та засоби зв'язку. Дивіться серію фото за цією ссиллю.
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Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!
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18.09.2022 14:23 Відповісти
Роттердам плюс ніхто не забув))? І парад на день незалежності 2014 під час ілловайського котла?
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19.09.2022 22:06 Відповісти
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