Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників "Очі Арти". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лідер "ЄС" та п’ятий президент України Петро Порошенко передав військовим два комплекси сучасних БПЛА проєкту "Очі Арти".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
У комплекси входять шість безпілотників і три станції.
Військові заявили, що один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: "Це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів".
Оператори цих дронів пройдуть підготовку за навчальною програмою.
Будь ласка, зачекайте...
Але спадковий риг, "журналіст" із Луганська Сірожа Іванов продовжує займатись проституцією.
Sergii Ivanov
Порошенко в тіктоці підтвердив, що замовив буржуйки в кузні на Рибальському.
Як це винахідливо - збирати гроші з людей у власний фонд і переводити їх звідти на власну кузню. Він нічого так і не зрозумів.
Де ж ти раніше був?
Щиро дякуємо Петро Олексійович!!!!!+++
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Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!