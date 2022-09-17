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Під Мелітополем на ще одній військовій базі росіян пролунали п’ять вибухів, - мер Федоров. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Мелітопольському районі в селищі Богатир, де російські загарбники розмістили особовий склад та техніку, пролунало 5 вибухів.
Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу. Зранку Радивонівка, тепер Богатир - вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога", - розповів він.
Нагадаємо, о 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на базі окупантів у Радивонівці.
Топ коментарі
+15 Йцу Кенг 07b0c614
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иди нах вика которую никто не читает) и вместе с ней *недомер*
- Навсегда!
- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?
- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!
А в Кизилі скоро зазвучить "Зоріє схід!" (Гімн КНР)