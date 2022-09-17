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Під Мелітополем на ще одній військовій базі росіян пролунали п’ять вибухів, - мер Федоров. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Мелітопольському районі в селищі Богатир, де російські загарбники розмістили особовий склад та техніку, пролунало 5 вибухів.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу. Зранку Радивонівка, тепер Богатир - вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ. ФОТО

Під Мелітополем на ще одній військовій базі росіян пролунали п’ять вибухів, - мер Федоров 01

Нагадаємо, о 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на базі окупантів у Радивонівці.
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Топ коментарі
+15
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17.09.2022 17:50
+13
курить меньше нужно, дебилы сорокасемихромосомные
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17.09.2022 17:36
+11
Нєрвнічають, від того багато курять, ссуки...
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17.09.2022 17:36
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курить меньше нужно, дебилы сорокасемихромосомные
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17.09.2022 17:36 Відповісти
Хай ЩАСТИТЬ 👍🍀🍀🍀❤️❤️❤️💙💛 , нашим Героям ЗСУ‼️Рашистам-ПАЛАЧЯМ НЕ Х#й шастать‼️‼️‼️‼️‼️🇷🇺💩💥💥💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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17.09.2022 17:59 Відповісти
Що цікаво - туди більше 80 км від неокупованої території!
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17.09.2022 18:11 Відповісти
Да наоборот! Пусть курят на здоровье! И чем больше - тем лучше! Можно ещё им подкинуть пару ящиков новых сигарет под названием "HIMARS".. )
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17.09.2022 18:59 Відповісти
Нєрвнічають, від того багато курять, ссуки...
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17.09.2022 17:36 Відповісти
мер-втікач персонально корегує вогонь в фейсбуці
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17.09.2022 17:37 Відповісти
Фёдоров законно избранный мер ‼️А Фантомас ,шавка Балецкого закрой пасть , подрашистник позорный ‼️Ты и ногтя Фёдорова не стоишь ‼️Кацапсина
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17.09.2022 17:56 Відповісти
федоров, ти? ой маладца - вже в Німеччині чіліш?
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17.09.2022 20:11 Відповісти
Vika Lysenko

Меня читают: 0

Я читаю: 1

Регистрация:13.07.2017
иди нах вика которую никто не читает) и вместе с ней *недомер*
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17.09.2022 21:56 Відповісти
Дуже файно.
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17.09.2022 17:38 Відповісти
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17.09.2022 17:42 Відповісти
Бавовнятко бавиться
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17.09.2022 17:43 Відповісти
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17.09.2022 17:50 Відповісти
Так само як в Ізюмі не побачать концерт Газманова "Навеки с Россией"
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17.09.2022 17:55 Відповісти
и "адиннарод".....
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17.09.2022 17:57 Відповісти
Нічого, зате у Кызылі послухають концерт Шатунова з аналогічною назвою 🤐 І не раз.
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17.09.2022 18:49 Відповісти
- Вы к нам надолго?

- Навсегда!

- А зачем тогда вывозите зерно, металл, троллейбусы?

- А мы не знаем, насколько это «навсегда» продлится!

А в Кизилі скоро зазвучить "Зоріє схід!" (Гімн КНР)
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17.09.2022 19:15 Відповісти
Це точно!
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17.09.2022 19:21 Відповісти
Додам: побачать! І скоро! Під час святкування Нового Року за місячним календарем! Китайці дуже ******* фейєрверки
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17.09.2022 18:35 Відповісти
Мені нравиця як воно горить...
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17.09.2022 18:10 Відповісти
скоро Лендліз прийде, - буде подобатися все більше і більше
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18.09.2022 05:32 Відповісти
 
 