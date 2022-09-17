Під Мелітополем на ще одній військовій базі росіян пролунали п’ять вибухів, - мер Федоров. КАРТА

У Мелітопольському районі в селищі Богатир, де російські загарбники розмістили особовий склад та техніку, пролунало 5 вибухів.

Про це в телеграмі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно: 5 вибухів в селищі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу. Зранку Радивонівка, тепер Богатир - вже вдруге за день в південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога", - розповів він.

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Нагадаємо, о 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на базі окупантів у Радивонівці.