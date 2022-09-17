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Наслідки обстрілу Чугуєва військами РФ: Загинула 11-річна дівчинка, травмовано 73-річну жінку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вдень російські окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині, ракети випустили з території Бєлгородської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 17 вересня близько 12:30 російські військові нанесли ракетний удар по житловому масиву у м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків. Від отриманих травм у лікарні померла 11-річна дівчинка. 73-річну місцеву мешканку травмовано.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Чугуїв ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Також читайте: Унаслідок обстрілу Чугуєва армією РФ загинула 11-річна дівчинка

Наслідки обстрілу Чугуєва військами РФ: Загинула 11-річна дівчинка, травмовано 73-річну жінку 01
Наслідки обстрілу Чугуєва військами РФ: Загинула 11-річна дівчинка, травмовано 73-річну жінку 02
Наслідки обстрілу Чугуєва військами РФ: Загинула 11-річна дівчинка, травмовано 73-річну жінку 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Білгородську область требо переводити на спец режим. В них ще є інфраструктура? У курську є атомна електростанція. Вони надіються на шляхетні відношення з нашого боку?
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17.09.2022 18:48 Відповісти
 
 