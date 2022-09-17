Наслідки обстрілу Чугуєва військами РФ: Загинула 11-річна дівчинка, травмовано 73-річну жінку. ФОТОрепортаж

Вдень російські окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині, ракети випустили з території Бєлгородської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 17 вересня близько 12:30 російські військові нанесли ракетний удар по житловому масиву у м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків. Від отриманих травм у лікарні померла 11-річна дівчинка. 73-річну місцеву мешканку травмовано.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Чугуїв ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Також читайте: Унаслідок обстрілу Чугуєва армією РФ загинула 11-річна дівчинка





