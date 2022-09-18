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В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В окупованому Коктебелі по вулиці Айвазовського спалили автівку російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За попередньою інформацією, близько 2:00 ночі невідомий у медичній масці, окулярах, капюшоні та бахілах прийшов до віли рашиста та підпалив приналежний йому автомобіль Land Rover Freelander. Разом з ним вигорів припаркований поруч гольфкар", - повідомляється в Телеграмі Кримська бавовна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ. ФОТОрепортаж

На подію миттєво відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, написавши на своїй сторінці у Фейсбуці: "Молодці. Гарний результат".

В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова 01
В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова 02
В окупованому Криму спалили автівки російського пропагандиста Кисельова 03
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Топ коментарі
+101
шкода що власника автівки в середені не було......
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17.09.2022 19:14
+65
Жаль, що не хату разом із власником
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17.09.2022 19:14
+50
Або Смерть московитам

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17.09.2022 19:22
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шкода що власника автівки в середені не було......
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17.09.2022 19:14 Відповісти
І був би "смалений кісєль"
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17.09.2022 19:43 Відповісти
Це перше, що приходить в голову після прочитання заголовка статті.
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17.09.2022 20:38 Відповісти
Жаль, що не хату разом із власником
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17.09.2022 19:14 Відповісти
ибо нех на лендровере где лада гранта?
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17.09.2022 19:14 Відповісти
рылом не вышел -её дают когда сдох
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17.09.2022 20:16 Відповісти
пересяде на ниву або краще в гаагу скотиняка
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17.09.2022 19:15 Відповісти
Савпадєніє?Да,савпадєніє...
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17.09.2022 19:16 Відповісти
нєт,ефєкт лінзи
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17.09.2022 19:35 Відповісти
Та то-«прАвокація»… То вони «самі сєбє» підпалюють! Щоб «тєнь сомнєній бросіть»!… «Крим же наш!» Звідки серед рускіх «націсти-біндеровці»? …🤣🤣
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17.09.2022 20:39 Відповісти
Совпадение? Не думаю...
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17.09.2022 19:16 Відповісти
Автівки нє скрєпниє, так шо вони йому непотрібні. Так сказати, прєвратілі в радіоактівний пєпєл
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17.09.2022 19:17 Відповісти
Мразина Соловьев-Шапиро страховку получит для него это ничего не значит, вот если-бы ему башку с его языком оторвало
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17.09.2022 19:37 Відповісти
Вибачайте ! Але ви сплутали Кисельова з Соловйовим!
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17.09.2022 19:41 Відповісти
Воно то так, але сучность одна
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17.09.2022 19:45 Відповісти
"Точність - ввічливість королів..." (і юристів)
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17.09.2022 19:49 Відповісти
Ой, не сміши мене! Більш брехливої проФФессії, ніж юстицьки, я й не знаю.
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17.09.2022 20:20 Відповісти
Марченко! Тобі хочеться "поскандалить"? Так знайди якийсь розумніший привід - по темі А не переходь на мою особу - я здається, про тебе вже як місяць не згадую і тебе не чіпаю! "Лео Кот", уже, мабуть, кляне той день і час коли "бикувать" почав - я йому зараз "дихать не даю (хоч він і сховався під іншим ніком)...... Хочеш впевниться - спробуй продовжить!
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17.09.2022 20:51 Відповісти
😂
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18.09.2022 12:10 Відповісти
Для прискiпливоi точности юристы морковку кушают - память восстанавливает.
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17.09.2022 20:24 Відповісти
У мене і так пам"ять непогана Буває нагадую деяким те, що вони казали чи писали роки тому!
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17.09.2022 20:53 Відповісти
машинки куряТЬ?
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17.09.2022 19:17 Відповісти
В медичній масці і бахілах? Значить лікар або медсестра. )))
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17.09.2022 19:19 Відповісти
Або Смерть московитам

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17.09.2022 19:22 Відповісти
Та не, наверное Рефат личным примером показал братьям как орков с Крыма гнать надо.
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17.09.2022 19:29 Відповісти
Ні! Це "распятий мальчік в адніх трусіках" підріс і відімстив
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17.09.2022 19:53 Відповісти
У масці і бахілах щоб не якусь рашиську заразу 😂
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17.09.2022 20:04 Відповісти
или китаец.....
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17.09.2022 20:20 Відповісти
тяжело сейчас быть пропагандоном лапотным- как не **-ло начистят так тачку спалят😀
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17.09.2022 19:20 Відповісти
Ще би і виллу спалили
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17.09.2022 19:20 Відповісти
Не унывай,Кисель.Поставишь на гольфкар колеса от Фриландера и еще можно кататься.По парковке.Если посильнее ногами отталкиваться.И это...Хорошего тебе настроения.
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17.09.2022 19:20 Відповісти
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17.09.2022 19:20 Відповісти
Тяжела и неказиста
Жизнь гондона-путиниста
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17.09.2022 19:24 Відповісти
"совпадение? не думаю"
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17.09.2022 19:24 Відповісти
шкода, що не було самого лисого
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18.09.2022 05:50 Відповісти
имя героя, озвучу его в тосте---- налил сто грамм за его здоровье
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17.09.2022 19:25 Відповісти
Нічо, нічо. Він собі ще насосе. )))
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17.09.2022 19:26 Відповісти
россиянский пропагандист, называющий Англию врагом расеюшки, почему-то купил не "уаз" или "ладу", а английский автомобиль. Понимает падла, что есть английское качество и российская рукожопость.
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17.09.2022 19:27 Відповісти
Кримські партизани кошмарять пропагандона...
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17.09.2022 19:28 Відповісти
осталось Скабеевой и Симонянше за щеку напихать
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17.09.2022 19:28 Відповісти
Фу! Партизаны не извращенцы. Это к защитникам русского мира из вагнера
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17.09.2022 19:38 Відповісти
ВИДЕО поджога

https://www.youtube.com/watch?v=UbIhBdIqThk&ab_channel=Activatica
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17.09.2022 19:28 Відповісти
красивое... )
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17.09.2022 19:40 Відповісти
Треба в Крим інструкцію
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17.09.2022 19:30 Відповісти
в ядерный пепел - превратился пукан киселева
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17.09.2022 19:32 Відповісти
Лендровер в.... теплый пепел ! 😂
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17.09.2022 20:06 Відповісти
Нескрепный транспорт у отца русской автократии. Надо на телеги переходить
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17.09.2022 19:37 Відповісти
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17.09.2022 19:37 Відповісти
Коктебель молотова
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17.09.2022 19:38 Відповісти
Совпадение??? Не думаю!!!

КРИМ - ЦЕ УКРАЇНА!

Рашистам там не місце.
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17.09.2022 19:38 Відповісти
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17.09.2022 19:41 Відповісти
Хорошие виды себе повыбирали, суки. Ну ничего, край все равно будет.
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17.09.2022 19:46 Відповісти
Деавтомобілізовали!
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17.09.2022 19:46 Відповісти
Скамейкиной приготовиться.....
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17.09.2022 19:47 Відповісти
а сама віла чомусь не згоріла - є над чим працювати...
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17.09.2022 19:49 Відповісти
Инфа для Чубарова?
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17.09.2022 20:31 Відповісти
хлопці почують, та і самі все знають ліпше за нас всіх...
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17.09.2022 20:37 Відповісти
йой А ХТО ЦЕ зробив ?
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17.09.2022 19:52 Відповісти
Пришел , увидел , и спалил , браво.
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17.09.2022 19:59 Відповісти
Бо треба на ніч масу відключати, як мій сусід на своєму Жигулі.
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17.09.2022 20:06 Відповісти
Це свої. Думали що підпалили автівку якогось татаріна, а виявилося що пропагандиста.
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17.09.2022 20:17 Відповісти
Грасіас сен'ьори Кримо-бандерівці, за гарний вечір!
""
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17.09.2022 20:26 Відповісти
Це не Freelander, а Defender.
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17.09.2022 20:30 Відповісти
Був
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17.09.2022 20:43 Відповісти
прикольные пепельницы у эксперта по радиоактивному пеплу
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17.09.2022 20:31 Відповісти
кИСиЛЬ
ТОБІ П...ЗДА
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17.09.2022 20:49 Відповісти
Молодці, ГАРНИЙ результат!!!
Дякуємо кримським партизанам!!!!
Крим --- ЦЕ УКРАЇНА!!!!!!!!
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17.09.2022 21:18 Відповісти
Не Фриландер, а Дифендер. Что к лучшему
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17.09.2022 22:37 Відповісти
Для русофашистів Крим стає не затишним місцем відпочинку
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18.09.2022 00:14 Відповісти
І самого цього підара теж спалять.
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18.09.2022 01:09 Відповісти
Не підпрягайся, показав себе у всій красі. Борюн 'за права ''чоловіків''. Кетчуп вже закрив?
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18.09.2022 01:27 Відповісти
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18.09.2022 11:46 Відповісти
ОН САМ КУРИЛ В МАШИНЕ !)
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18.09.2022 12:15 Відповісти
Ти диви, вілла у нього, ланд-крузер, гольф-кар, це якось "нє скрєпно", "нє по-рускі". А ось залишки спалених автівок на подвір"ї мають милувати очі русскому пропагондону.
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18.09.2022 14:38 Відповісти
 
 