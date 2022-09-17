Ми відзначаємо тих, хто врятував життя, - Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року" та привітав із прийдешнім професійним святом працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

"Ми відзначаємо тих, хто врятував життя. Тих, хто робив це професійно, присвятивши себе роботі рятувальника, і тих, хто у надзвичайних обставинах війни проявив найкращі якості: сміливість, рішучість, людяність. Я дякую вам за збережені життя, за те, що ви зробили для наших людей", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що українське суспільство має шанувати рятувальників за те, що вони повертають безпеку, ліквідують наслідки ворожих обстрілів і стихійних лих.

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"Такі люди є в кожному місті нашої рідної України, у кожному нашому регіоні. Це працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, це всі, хто залучений до робіт з розмінування, це люди, які проводять евакуацію з районів бойових дій і доправляють важливі речі, гуманітарну допомогу. Це люди, які відновлюють енергопостачання після обстрілів, які захищають українців від наслідків російських ударів – ракетних, артилерійських. Це ті, хто надає психологічну підтримку населенню й дає людське тепло, коли його потребують", – сказав Глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять українців, життя яких забрали окупанти.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв спеціальні звання працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у присутності Володимира Зеленського відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської акції "Герой-рятувальник року". Були відзначені українці, які проявили мужність, героїзм і самопожертву, рятуючи людські життя в умовах бойових дій під час повномасштабного російського вторгнення. Дипломи лауреатам вручили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

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Зокрема, диплом за мужність і рішучість отримала Леся Бондаренко, яка 25 лютого 2022 року разом із сусідами та своєю шестимісячною донькою Кірою намагалася виїхати з окупованого ворогом села Демидів Київської області. Поблизу Гостомеля автомобіль, у якому, окрім маленької Кіри, був хлопчик і кілька дорослих, розстріляли окупанти. Загинули всі, крім дітей і Лесі Бондаренко. Попри важке поранення вона встигла виштовхнути малечу й вистрибнути з автомобіля, який палав. Жінка втратила багато крові, однак змогла врятувати дітей.

Нагороду отримав і мешканець Попасної Олександр Прокопенко, який під постійними ворожими обстрілами лагодив пошкоджені газові магістралі по всій території Попаснянської громади. З 22 березня до 29 квітня, коли бомбардування стали тотальними, Олександр Прокопенко вивіз близько 300 осіб у місто Бахмут. Згодом також під обстрілами він доправляв гуманітарну допомогу мешканцям Попасної.

Дипломом лауреата відзначений керівник загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста міста Запоріжжя Віталій Цибарєв. З перших хвилин повномасштабного вторгнення Віталій разом з працівниками ДСНС супроводжує евакуаційні колони з окупованих Енергодара, Бердянська та Маріуполя. Загалом колона під його керівництвом евакуювала на підконтрольну Україні територію 4585 осіб.

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Загін Галицинівської місцевої пожежної охорони на Миколаївщині, яким керує лауреат акції Ірина Грачова, обслуговує район виїзду, що його вже понад 200 днів ворог обстрілює з різних видів зброї. 9 серпня, після масштабної атаки росіян з реактивних систем залпового вогню, пожежники загону ліквідували велике загоряння, яке загрожувало приватним житловим будинкам і господарським спорудам.

За рішучі та сміливі дії диплом лауреата отримав старший пожежник одного з підрозділів Києва Олександр Швець. З 24 лютого до 7 березня 2022 року він вивіз у безпечне місце близько 60 мешканців сіл Горенка, Мощун та Пущі-Водиці. Під час однієї з поїздок у Горенку, доправляючи продукти харчування людям, які не хотіли покидати своїх помешкань, Олександр Швець потрапив під ворожий обстріл та зазнав поранення.

Нагороджений також капітан поліції Олександр Пенський із Харкова, який витяг з-під завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок обстрілів ворога, 12-річну дівчинку. Пізніше, вже разом із рятувальниками, які прибули на місце події, капітан врятував зі зруйнованого будинку жінку.

За небайдужість і професіоналізм нагороджена завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Тростянецької міської лікарні Сумської області Тетяна Сидоренко, яка не залишала пацієнтів під час російської окупації міста. Пологи доводилося приймати у бомбосховищі при світлі ліхтарів і свічок та без достатньої кількості води, адже всі комунікації були знищені внаслідок ворожих обстрілів.

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