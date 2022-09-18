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Вночі росіяни тричі вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько опівночі по Нікополю прилетіли майже 30 російських снарядів.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентни Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з обстрілами та пораненими. Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з "Градів" та важкої артилерії.

Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років.

У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.

Сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили.

Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни цілу ніч накривали Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 01

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 02

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 03

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 04

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 05

Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 06


Вночі росіяни тричі вдарили із Градів та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко 07

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
****, мій район! В моєму домі частково повилітали шибки, ринок горів години півтори... Як виявилось, комусь ще набагато гірше прилетіло - тупо житловий мікрорайон в основному з 5-поверхівок, де в радіусі 1-2 км складно намалювати "військову ціль". Чим далі дивишься на все це - тим зрозуміліше: їхня мета не перемога чи суто військові тактичні цілі на цьому напрямку - а просто терор цивільного населення. Не за тим ІДІЛом по Сіріях/Іраках ганялися усім світом, та цього ядерного ІДІЛу під назвою "рф" усілякі шольци-макрони щось досі ссуть чипати, навіть опосередковано.
Стрьомнувато було навіть за 2-ма стінами, що тут казати...
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18.09.2022 08:30
+2
Про терор було зрозумiло з самого початку вiйни.
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18.09.2022 08:52
+2
Дякую . Я вже й сама узнала . Там рідня моя була під обстрілами .
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18.09.2022 12:06
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****, мій район! В моєму домі частково повилітали шибки, ринок горів години півтори... Як виявилось, комусь ще набагато гірше прилетіло - тупо житловий мікрорайон в основному з 5-поверхівок, де в радіусі 1-2 км складно намалювати "військову ціль". Чим далі дивишься на все це - тим зрозуміліше: їхня мета не перемога чи суто військові тактичні цілі на цьому напрямку - а просто терор цивільного населення. Не за тим ІДІЛом по Сіріях/Іраках ганялися усім світом, та цього ядерного ІДІЛу під назвою "рф" усілякі шольци-макрони щось досі ссуть чипати, навіть опосередковано.
Стрьомнувато було навіть за 2-ма стінами, що тут казати...
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18.09.2022 08:30 Відповісти
Про терор було зрозумiло з самого початку вiйни.
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18.09.2022 08:52 Відповісти
Теж з Нікополя .... В який ра-он попало ?
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18.09.2022 08:55 Відповісти
район вказувати заборонено, але можливо Ви й так про щось здогадаєтесь з цієї цитати:
Через обстріли на території ринку сталася пожежа (горіло три кіоски), яку вже приборкали. Пошкоджено будівлю райдержадміністрації, шиномонтаж, кілька магазинів, перукарню та дитячий садок.
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18.09.2022 09:33 Відповісти
Дякую . Я вже й сама узнала . Там рідня моя була під обстрілами .
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18.09.2022 12:06 Відповісти
Я одного не розумію чому наша розвідка не мочить російських пропагандонів, владу рашистські , чепушиліна, ці курви мають відчувати, що за ними прийдуть 🤬
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18.09.2022 09:59 Відповісти
мочать потрошку... хіба ви новин інших не читаєте?
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18.09.2022 12:10 Відповісти
Покамест левый берег Днепра очистят от тварей,Никополь уничтожат.
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18.09.2022 08:54 Відповісти
суки драные... твари..
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18.09.2022 09:27 Відповісти
Меня удивляет бездействие наших ДРГ, оснащённых и обученных. Каждые сутки, с 21 до 3 ночью из-за Днепра в район Никополь-Марганец идут прилёты железной смерти и никакой реакции кроме формальных бум-бум ответок. Они не ЭФЕКТИВНЫ! Вот если бы на утро, на той стороне, нашли выехавших на ночные залпы орков, развешаных по деревьях, с целыми градами, с целым боекомплектом... А пока наши партизаны жиреют, а военный спецназ наверное сутками дрочит от безделия (предположение)
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18.09.2022 10:18 Відповісти
 
 