Вночі росіяни тричі вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району, Нікополь накрили вогнем двічі, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько опівночі по Нікополю прилетіли майже 30 російських снарядів.
Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентни Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч з обстрілами та пораненими. Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з "Градів" та важкої артилерії.
Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років.
У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.
Сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборці полум’я уже загасили.
Зачепило ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.
У Марганецькій громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо.
Будь ласка, зачекайте...
Стрьомнувато було навіть за 2-ма стінами, що тут казати...
Через обстріли на території ринку сталася пожежа (горіло три кіоски), яку вже приборкали. Пошкоджено будівлю райдержадміністрації, шиномонтаж, кілька магазинів, перукарню та дитячий садок.