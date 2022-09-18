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Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, постраждала цивільна інфраструктура, - Сєнкевич. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої ночі окупанти знову обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив. Повну інформацію про наслідки обстрілів повідомлю вам пізніше", - йдеться у повідомленні.

Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, постраждала цивільна інфраструктура, - Сєнкевич 01
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, постраждала цивільна інфраструктура, - Сєнкевич 02
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, постраждала цивільна інфраструктура, - Сєнкевич 03

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Автор: Ірина Дашківська
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Здається, почалась повномасштабна війна між тз ЛНР і Білгороднською Народною Республікою
Слава ЗСУ!
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18.09.2022 08:29 Відповісти
 
 