Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, постраждала цивільна інфраструктура, - Сєнкевич. ФОТО

Минулої ночі окупанти знову обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив. Повну інформацію про наслідки обстрілів повідомлю вам пізніше", - йдеться у повідомленні.







Читайте також: У Миколаєві затримали агента ГРУ РФ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні України, - СБУ. ВIДЕО