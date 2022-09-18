УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13941 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
13 333 11
міст (826) окупація (5821) Запорізька область (2556) Енергодар (244)

В Енергодарі мешканці відновили понтонний міст, підірваний ворогом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканці Енергодара своїми силами відновили понтонний міст, який підірвали росіяни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Енергодар".

"В Енергодарі місцеві мешканці своїми силами відновили понтонний міст, який раніше зруйнували рашисти", - йдеться в дописі.

Люди називали цю переправу "тимчасовою". Проте мешканці дачних селищ та працівники станції користувались ним щодня.

Також читайте: Окупанти посилюють репресії проти мешканців Енергодару, - ГУР

В Енергодарі мешканці відновили понтонний міст, підірваний ворогом 01
В Енергодарі мешканці відновили понтонний міст, підірваний ворогом 02
В Енергодарі мешканці відновили понтонний міст, підірваний ворогом 03

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
У цій новині з окупованого Енергодару дивує все
показати весь коментар
18.09.2022 09:39
+3
Ну і нащо фото людей викладати? Зовсім тупі? Бажаєте їм смерті чи допитів на підвалі??? Кретини побєдобєсниє! Та і той міст нічого рашистам не заважає знову знищити, координати ще б виклали! Ну придурки!
Такі історії треба розповідати лише після деокупації!!!!
показати весь коментар
18.09.2022 10:42
+3
цей міст через холодний канал, вода якого береться з каховського водосховища і подається на насосну станцію ТЕС. міст до дач енергодарців.
показати весь коментар
18.09.2022 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
странно а гауляйтеры со шмайсерами почему допустили оно же в оккупации..собаки с лошадиными головами
показати весь коментар
18.09.2022 09:33 Відповісти
У цій новині з окупованого Енергодару дивує все
показати весь коментар
18.09.2022 09:39 Відповісти
Можно было бы пошутить типа "и никого не расстреляли?", но после изюмских захоронений шутить как-то не хочется.
показати весь коментар
18.09.2022 09:50 Відповісти
а велосипед чому під забороною коли до 1,5 тонн дозволено ..Щоб не впав під час шторму ?
показати весь коментар
18.09.2022 10:25 Відповісти
Злазь з велосипеда та йди пішки, хто тобі забороняє.
показати весь коментар
18.09.2022 11:32 Відповісти
Ну і нащо фото людей викладати? Зовсім тупі? Бажаєте їм смерті чи допитів на підвалі??? Кретини побєдобєсниє! Та і той міст нічого рашистам не заважає знову знищити, координати ще б виклали! Ну придурки!
Такі історії треба розповідати лише після деокупації!!!!
показати весь коментар
18.09.2022 10:42 Відповісти
цей міст через холодний канал, вода якого береться з каховського водосховища і подається на насосну станцію ТЕС. міст до дач енергодарців.
показати весь коментар
18.09.2022 10:44 Відповісти
Що? Зеля наказує Бутусову? Зніміть, будь ласка, шапочку із фольги.
показати весь коментар
18.09.2022 12:41 Відповісти
 
 