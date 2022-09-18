В Енергодарі мешканці відновили понтонний міст, підірваний ворогом. ФОТО

Мешканці Енергодара своїми силами відновили понтонний міст, який підірвали росіяни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Енергодар".

"В Енергодарі місцеві мешканці своїми силами відновили понтонний міст, який раніше зруйнували рашисти", - йдеться в дописі.

Люди називали цю переправу "тимчасовою". Проте мешканці дачних селищ та працівники станції користувались ним щодня.

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