В Енергодарі мешканці відновили понтонний міст, підірваний ворогом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці Енергодара своїми силами відновили понтонний міст, який підірвали росіяни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Енергодар".
"В Енергодарі місцеві мешканці своїми силами відновили понтонний міст, який раніше зруйнували рашисти", - йдеться в дописі.
Люди називали цю переправу "тимчасовою". Проте мешканці дачних селищ та працівники станції користувались ним щодня.
Топ коментарі
+26 omelyan k
показати весь коментар18.09.2022 09:39
+3 Чиста Пречиста
показати весь коментар18.09.2022 10:42
+3 анатолий выборов
показати весь коментар18.09.2022 10:44
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Такі історії треба розповідати лише після деокупації!!!!