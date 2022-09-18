Третє зафрахтоване ООН судно із понад 30 тис. тонн пшениці вирушило з порту Чорноморськ до Африки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Учора, 17 вересня, балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту Чорноморськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.
Зазначається, що на його борту понад 30 тис. тонн пшениці.
Судно прямує до Ефіопії, яка, згідно з висновками ООН, перебуває на межі продовольчої катастрофи.
"За підрахунками ООН, 70 млн соціально незахищеного населення світу, зокрема в Африці та Азії, на межі голоду саме через повномасштабне вторгнення Росії. Незважаючи на те, що ці люди стали заручниками ворога, ми зі свого боку робимо все можливе, аби покращити гуманітарну ситуацію в світі.
У партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН ми відправили 3 судна з понад 90 тисячами тонн пшениці для жителів Ефіопії та Ємену. В планах - експорт ще 190 тисяч тонн, які наразі закуповують партнери з ООН.
Закликаємо інших наших міжнародних партнерів, приватних інвесторів долучитися до закупівлі продовольства для потреб Африки. Наші порти готові оперативно прийняти та завантажити судна для порятунку світу від голоду", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Окрім IKARIA ANGEL, учора з українських портів вирушили ще 9 суден.
У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 23 судна вирушили з українських портів до країн Африки. На їх борту 0,64 млн тонн продовольства.
Загалом українські порти залишили 159 суден із 3,6 млн тонн агропродукції.
Будь ласка, зачекайте...
То есть пока возили корм для коровок в Италию ещё не знали про голодающих в Африке ?!
Хотя нет, знали, так как с этой проблемы и начинали.
Просто итальянские коровки на первом месте, потому спасение голодающих началось именно с них, а африканцы подождут.
Не за один год складывался перечень основных стран-импортеров украинского зерна, среди которых страны ЕС, Турция, Алжир, Египет и т.д.
Есть такой документ, по которому Украина обязалась отказаться от поставок на пропорциональной основе, которые она осуществляла всегда, в угоду одной из стран Африки, как вам того хочется? Может, это все же дело Украины: решать кому, когда и сколько поставлять?
Но уж точно не ваше, россиянское. /Да, не смотря на флажок Молдовы, в которой вы, возможно, и проживаете, знакомые замашки всем указывать видны "за версту"/
Но неожиданной нашлась виновная в этом страна ?!
Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южно-Африканской Республики
рашка в результаті економіку втримає на плаву, а соціального незадоволення в бидло-суспільстві тоді і не слід чекати. Фігня якась виходить, рашку *буть санкціями, а вона помаленьку з під них виходить завдяки Україні, а це не правильно.