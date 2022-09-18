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Африка (194) зерно (1228) ООН (2758) порт (618) Мінінфраструктури (691)

Третє зафрахтоване ООН судно із понад 30 тис. тонн пшениці вирушило з порту Чорноморськ до Африки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Учора, 17 вересня, балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту Чорноморськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що на його борту понад 30 тис. тонн пшениці.

Судно прямує до Ефіопії, яка, згідно з висновками ООН, перебуває на межі продовольчої катастрофи.

"За підрахунками ООН, 70 млн соціально незахищеного населення світу, зокрема в Африці та Азії, на межі голоду саме через повномасштабне вторгнення Росії. Незважаючи на те, що ці люди стали заручниками ворога, ми зі свого боку робимо все можливе, аби покращити гуманітарну ситуацію в світі.

У партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН ми відправили 3 судна з понад 90 тисячами тонн пшениці для жителів Ефіопії та Ємену. В планах - експорт ще 190 тисяч тонн, які наразі закуповують партнери з ООН.

Закликаємо інших наших міжнародних партнерів, приватних інвесторів долучитися до закупівлі продовольства для потреб Африки. Наші порти готові оперативно прийняти та завантажити судна для порятунку світу від голоду", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Окрім IKARIA ANGEL, учора з українських портів вирушили ще 9 суден.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 23 судна вирушили з українських портів до країн Африки. На їх борту 0,64 млн тонн продовольства.

Загалом українські порти залишили 159 суден із 3,6 млн тонн агропродукції.

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Третє зафрахтоване ООН судно із понад 30 тис. тонн пшениці вирушило з порту Чорноморськ до Африки 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО в Латвии Янис Сартс приехал на конференцию в польской столице Варшаве в носках украинского бренда.
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18.09.2022 10:07
+5
Я так рада за оон, червоний хрест, ватикан et cetera! Оце ще їм якби закупити кацапського лайна (див. добрива), тоді, думаю, вони взагалі були б щасливі!
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18.09.2022 10:12
+4
нєвбєнно радий за африканські країни
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18.09.2022 10:22
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Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО в Латвии Янис Сартс приехал на конференцию в польской столице Варшаве в носках украинского бренда.
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18.09.2022 10:07 Відповісти
Где продают?хочу такие!!!
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18.09.2022 15:10 Відповісти
Я так рада за оон, червоний хрест, ватикан et cetera! Оце ще їм якби закупити кацапського лайна (див. добрива), тоді, думаю, вони взагалі були б щасливі!
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18.09.2022 10:12 Відповісти
нєвбєнно радий за африканські країни
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18.09.2022 10:22 Відповісти
Думаю,що на сьогодні українці є найменш соціально захищені. Там працювати хоч хотять
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18.09.2022 10:23 Відповісти
Судно следует в Эфиопию, которая, согласно выводам ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.

То есть пока возили корм для коровок в Италию ещё не знали про голодающих в Африке ?!
Хотя нет, знали, так как с этой проблемы и начинали.
Просто итальянские коровки на первом месте, потому спасение голодающих началось именно с них, а африканцы подождут.
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18.09.2022 10:45 Відповісти
Голодающие в Африке появились "вчера" или эта тема уже существовала и ранее? Украина - не единственная страна-экспортер и уж тем более не лидирующая. Так что вопрос с голодающими решается общими усилиями, а не возложен на плечи одной лишь Украины.
Не за один год складывался перечень основных стран-импортеров украинского зерна, среди которых страны ЕС, Турция, Алжир, Египет и т.д.
Есть такой документ, по которому Украина обязалась отказаться от поставок на пропорциональной основе, которые она осуществляла всегда, в угоду одной из стран Африки, как вам того хочется? Может, это все же дело Украины: решать кому, когда и сколько поставлять?
Но уж точно не ваше, россиянское. /Да, не смотря на флажок Молдовы, в которой вы, возможно, и проживаете, знакомые замашки всем указывать видны "за версту"/
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18.09.2022 11:32 Відповісти
То есть проблема голода существовала всегда.
Но неожиданной нашлась виновная в этом страна ?!
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18.09.2022 12:26 Відповісти
Не у ті країни Африки що підтримують рашистов сподіваюсь....
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18.09.2022 10:46 Відповісти
У ті, у ті
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18.09.2022 10:53 Відповісти
Не смішно.
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18.09.2022 11:42 Відповісти
Шойгу насчитал девять стран-союзников России: список

Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южно-Африканской Республики
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18.09.2022 10:58 Відповісти
А коли для України щось зробити, то окрім великої ''стурбованості" ніхолєри більше не дочекаєшся!!!
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18.09.2022 11:12 Відповісти
У мене якийсь дисонанс, тут судно з зерном шурує для голодранців в Африку, а поряд рашисти ******** українські населені пункти. З одного боку держава збуває зайве зерно призначене для експорту і отримує відрахування в бюджет, з другого боку рашка отримує кратну вигоду з цих угод і відповідно наповнює свій бюджет. Дальше певне будуть розблоковувати аналогічно продаж металургійної продукції і виходить, що всі ці санкції до дупи. ЄС теж може сказати, що їм економічно вигідно купувати в рашці газ і нафту, бо Україна своїми зерновими угодами керується у власних інтересах, а значить вони теж мають право подбати про свої і будуть на жаль праві.
рашка в результаті економіку втримає на плаву, а соціального незадоволення в бидло-суспільстві тоді і не слід чекати. Фігня якась виходить, рашку *буть санкціями, а вона помаленьку з під них виходить завдяки Україні, а це не правильно.
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18.09.2022 11:56 Відповісти
Война Войной!А деньгу спасать нужно!
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18.09.2022 15:08 Відповісти
 
 