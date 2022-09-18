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Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби окупанти завдали 30 ударів по населених пунктах Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, обстріли забрали життя цивільних мешканців. Серед поранених - двоє дітей в Костянтинівці та Краматорську. Знищено та пошкоджено пів сотні осель.

"Армія РФ накрила вогнем 14 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Вугледар, Костянтинівка, Курахове, Залізне, Родинське, смт Райгородок, села Георгіївка, Костянтинівка, Карлівка, Рай-Олександрівка, Закітне. Ворог завдав авіаудару, бив ракетами "С-300", реактивними системами залпового вогню "Ураган", "Град", артилерією. Окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, знищено та пошкоджено 59 цивільних об‘єктів - 50 житлових будинків, готель і два торгових центри в Краматорську, будівлю Слов’янської ТЕС, трансформатор, цивільні авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська, поранено жінку, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 01
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 02
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 03
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 04
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 05
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 06
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 07
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 08
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 09
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 10
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 11
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 12
Рашисти накрили вогнем 14 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція 13

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: Ірина Дашківська
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А чим рашисти відрізняються від росіян?
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18.09.2022 11:42 Відповісти
******** росіяни- церашисти!
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18.09.2022 15:25 Відповісти
Поки о це лише проєкт, картинка... А адреса не змінна - це на ххх!!! НА ЗАВЖДИ!!!
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18.09.2022 11:44 Відповісти
 
 