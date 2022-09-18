"Бавовна" у Сватовому. Удар по автовокзалу, де проживали рашисти, - Гайдай. ФОТО

Українські військові завдали влучного удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області, де базувалися окупанти.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…", - зазначив він.

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