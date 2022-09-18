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"Бавовна" у Сватовому. Удар по автовокзалу, де проживали рашисти, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові завдали влучного удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області, де базувалися окупанти.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…", - зазначив він.
Топ коментарі
+32 Харьков Сумской
показати весь коментар18.09.2022 12:22
+32 Maksim Perepelitca
показати весь коментар18.09.2022 12:25
+27 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.09.2022 12:41
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Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
нижнее - бавовнятко (русо истреблятко)))
Браво ЗСУ!!! На БІС!!!!!!!!!!!
Сватово в 14 км...!
Пишуть,що росіяни знають,що гинуть їхні солдати,тому охочих йти воювати невідомо за що,дуже мало...глубінка,зеки....
Але,були й протилежні думки зомбованих...
Був великий і високий зал очікування і 2-х поверхова частина, в якій був невеликий готельчик та кімнати відпочинку для водіїв міжміських автобусів. Навіть якщо кацапи не розмістились в залі очікування, то в двоповерховій частині їх повинно було бути не менше півтори сотень.