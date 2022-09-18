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"Бавовна" у Сватовому. Удар по автовокзалу, де проживали рашисти, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові завдали влучного удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області, де базувалися окупанти.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…", - зазначив він.

Бавовна у Сватовому. Удар по автовокзалу, де проживали рашисти, - Гайдай 01

Також читайте: На Луганщині не вдасться провести опалювальний сезон, навіть якщо її деокупують найближчим часом, - Гайдай

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
То ЗСУ вiдправили оркiв на "референдум".
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18.09.2022 12:22
+32
Ювелірна робота . !! У будинку , на задньому плані , навіть скло залишилось ціле . .
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18.09.2022 12:25
+27
отлично !!! (на ошейничек особое внимание))))
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18.09.2022 12:41
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.09.2022 12:22 Відповісти
Ні , не може . Годі й сподіватись .
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18.09.2022 12:38 Відповісти
...але працювати над тим потрібно !
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18.09.2022 13:07 Відповісти
То ЗСУ вiдправили оркiв на "референдум".
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18.09.2022 12:22 Відповісти
Чуть правее центра снимка каZZап прицелился в фотографа порванным очком.
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18.09.2022 12:25 Відповісти
Ювелірна робота . !! У будинку , на задньому плані , навіть скло залишилось ціле . .
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18.09.2022 12:25 Відповісти
красиво так и аккуратненько...!
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18.09.2022 12:27 Відповісти
отлично !!! (на ошейничек особое внимание))))
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18.09.2022 12:41 Відповісти
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18.09.2022 12:51 Відповісти
шо это за зверь
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18.09.2022 14:45 Відповісти
верхнее фото - енот (красавчик)
нижнее - бавовнятко (русо истреблятко)))
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18.09.2022 15:12 Відповісти
нижний больше похож на гремлина
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18.09.2022 15:52 Відповісти
возможно))) так оно ж и должно пугать русовояк ))))
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18.09.2022 15:54 Відповісти
Украiнськi воiни,найпрекраснiшi ювелiри у свiтi. Слава ЗСУ!
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18.09.2022 12:42 Відповісти
Схоже , шо не автовокзал, а "братсКая могила"!!!
Браво ЗСУ!!! На БІС!!!!!!!!!!!
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18.09.2022 12:46 Відповісти
Сьогодні розмовляв з родичем зі Старобільська, тамтешні люди говорять, що Нижня Дуванка, це 20 км на північ від Сватового, контролюється ЗСУ.
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18.09.2022 12:54 Відповісти
это же 40 км от Купянска...!
Сватово в 14 км...!
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18.09.2022 13:08 Відповісти
Скоріш за все оркі отримали пакет в Сватово з ближчих підступів до міста.
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18.09.2022 13:58 Відповісти
25 км і по карті нажаль окупована. Що Нижня що Верхня .
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18.09.2022 13:09 Відповісти
може бути, тому що логічно заходити з Харківської обл. - навряд чи на лінії Сватово-Покровськ-Троїцьке орки встигли міцно закріпитися. Сватове - важлива логістична розв язка через яку йде постачання угрупування під Сєвєродонецьк-Кримінна- Ліман
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18.09.2022 13:19 Відповісти
Якщо це так є то перспективи є обнадійливі.Головне нашим хлопцям повністю нейтралізувати небезпеку з півночі!Надіємось що на тому напрямку знову щось визріє.
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18.09.2022 13:56 Відповісти
Schooon)))
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18.09.2022 13:22 Відповісти
вау, це не бавовна і бавовнятко, це бавовнище
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18.09.2022 13:33 Відповісти
за часів України з бомжами на вокзалах поводилися краще
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18.09.2022 13:58 Відповісти
Вчора читала коментарі росіян під відео.
Пишуть,що росіяни знають,що гинуть їхні солдати,тому охочих йти воювати невідомо за що,дуже мало...глубінка,зеки....
Але,були й протилежні думки зомбованих...
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18.09.2022 14:00 Відповісти
Типовий автовокзал, побудований Совком в 70-ті. Їх таких багато було по районних центрах.
Був великий і високий зал очікування і 2-х поверхова частина, в якій був невеликий готельчик та кімнати відпочинку для водіїв міжміських автобусів. Навіть якщо кацапи не розмістились в залі очікування, то в двоповерховій частині їх повинно було бути не менше півтори сотень.
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18.09.2022 14:34 Відповісти
Так их гадов российских фашистов!!И побольше!!
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18.09.2022 15:37 Відповісти
Автовокзал жалко
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18.09.2022 16:51 Відповісти
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21.09.2022 13:00 Відповісти
 
 