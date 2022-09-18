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Ще вісім суден з агрородукцією для країн Африки, Азії та Європи вийшли з українських портів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Із українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли "зерновим коридором" вісім суден з аграрною продукцією. Ще два очікують своєї черги та сприятливих умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у фейсбуці.

"18 вересня з портів Одеса, Чорноморськ та Південний заплановано відхід 10 суден з 169,3 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. На 10:00 ранку із портів вийшло вісім суден, а ще два – чекають на свою чергу та сприятливі умови", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 3,7 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

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Ще вісім суден з агрородукцією для країн Африки, Азії та Європи вийшли з українських портів 01

Ще вісім суден з агрородукцією для країн Африки, Азії та Європи вийшли з українських портів 02

Ще вісім суден з агрородукцією для країн Африки, Азії та Європи вийшли з українських портів 03

Ще вісім суден з агрородукцією для країн Африки, Азії та Європи вийшли з українських портів 04

Автор: Наталя Джума
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а азовці та інші полонені вже, мабуть, нічого не очікують((.
ото поміняли 400 чол із 8000, та й по всьому.
про зерно зате ні на день не забувають.
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18.09.2022 12:35 Відповісти
Звідки ти взяла 8000 тис.? Кацапська пропагандониха чи що?
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18.09.2022 14:22 Відповісти
звідти. одних тільки азовців 2000.
Олег Котенко, уповноважений по зниклих безвісти, розказував, що зниклих безвісти близько 8000, не менше. із них більшість - у полоні. от і полічи. і ще 1000 в Ізоляції ще з до-війни сидить.
а тепер вибачайся давай.
я цікавлюся цим питанням, от і знаю. а ти - хамло. мабуть, виборець зеленського.
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19.09.2022 19:53 Відповісти
ворді ж 2000
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19.09.2022 00:47 Відповісти
нам то что с того? все зерно веревского с косюком
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18.09.2022 13:10 Відповісти
Вже не їхнє. Його вже давно купили міжнародні картелі. Воно тільки зберігалось в зерносховищах (елеваторах), які переважно теж не належать українським підприємствам.
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18.09.2022 14:25 Відповісти
пару суден ірану відправте, а то отощают і беспілотнікі раше не зроБЛЯТЬ
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18.09.2022 13:36 Відповісти
вони зерно не їдять.
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18.09.2022 15:05 Відповісти
А зерносховища вже знову заповнюються з шаленою швидкістю зерном нового урожаю. До елеваторів стоять кілометрові черги грузовиків-зерновозів.
Маю можливість спостерігати з вікон квартири заходи та виходи з порту балкерів та інших суховантажних суден.
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18.09.2022 14:20 Відповісти
 
 