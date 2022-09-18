Ще вісім суден з агрородукцією для країн Африки, Азії та Європи вийшли з українських портів. ФОТОрепортаж

Із українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли "зерновим коридором" вісім суден з аграрною продукцією. Ще два очікують своєї черги та сприятливих умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у фейсбуці.

"18 вересня з портів Одеса, Чорноморськ та Південний заплановано відхід 10 суден з 169,3 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. На 10:00 ранку із портів вийшло вісім суден, а ще два – чекають на свою чергу та сприятливі умови", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 3,7 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

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