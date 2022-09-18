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З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 18 вересня, на Майдані Незалежності відбулося прощання з народним героєм України Романом Косенком на псевдо "Яшка Циганков".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Загинув герой 9 березня, під час оборони Ізюму від удару авіабомби. Лише 11 вересня, після деокупації, його героя вдалося евакуювати з-під завалів будівлі.

Похоронять захисника України сьогодні на Алеї Слави Лісового Кладовища у Києві.

Також читайте: В Ізюмі з-під завалів дістали тіло народного героя Романа Косенка, який загинув 9 березня

З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 01
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 02
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 03
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 04
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 05
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 06
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 07
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 08
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 09
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 10
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 11
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 12
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 13
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 14
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 15
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 16
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 17
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 18
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 19
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 20
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 21
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 22
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 23
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 24
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 25
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 26
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 27
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 28
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 29
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 30
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 31
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 32
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 33
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 34
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 35
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 36
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 37
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 38
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 39
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 40
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 41
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 42
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 43
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 44
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 45
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 46
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 47
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 48
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 49
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 50
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 51
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 52
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 53
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 54
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 55
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 56
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 57
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 58
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 59
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 60
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 61
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 62
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 63
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 64
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 65
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 66
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 67
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 68
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 69
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 70
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 71
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 72
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 73
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 74
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 75
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 76
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 77
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 78
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 79
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 80
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 81
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 82
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 83
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 84
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 85
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 86
З народним героєм, захисником України Романом Косенком попрощалися у Києві 87

Довідка. Роман Косенко був активістом Майдану, учасником війни проти росіян із 2014 року. Воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", був командир 2-го штурмового батальйону та командиром групи спеціального призначення А2077 (3-й полк спецпризначення ССО ЗСУ). У вересні 2015 року Косенка нагородили громадською відзнакою "Народний герой України".

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Прочитала його інтерв'ю. Бутусов після смерті Героя надрукував. Справжній Патріот України. Вічна Пам'ять і наша шана і повага.
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18.09.2022 13:40
+15
Ох Романе,Романе...,справжній ти козаче,за тобою Романчику вся Україна плаче...
Царство небесне, це була Людина з великої літери, пом,ятаймо !Не пробачимо!
Післе загибелі таких Людей завжди хочется кричати на усі груди - полонених не беріть!
горить москалі у пеклі!
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18.09.2022 14:01
+14
Вечная Светлая Память Герою Украины ❤️💙💛🙏
показати весь коментар
18.09.2022 14:19
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Прочитала його інтерв'ю. Бутусов після смерті Героя надрукував. Справжній Патріот України. Вічна Пам'ять і наша шана і повага.
показати весь коментар
18.09.2022 13:40 Відповісти
R.I.P...
показати весь коментар
18.09.2022 13:48 Відповісти
Ох Романе,Романе...,справжній ти козаче,за тобою Романчику вся Україна плаче...
Царство небесне, це була Людина з великої літери, пом,ятаймо !Не пробачимо!
Післе загибелі таких Людей завжди хочется кричати на усі груди - полонених не беріть!
горить москалі у пеклі!
показати весь коментар
18.09.2022 14:01 Відповісти
+++
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18.09.2022 15:34 Відповісти
Вечная Светлая Память Герою Украины ❤️💙💛🙏
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18.09.2022 14:19 Відповісти
Iдуть смiливi,мужнi чоловiки чести та совiстi .Душа стогне вiд болю вiд втрати.Слава тобi мужнiй воiн!!
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18.09.2022 14:28 Відповісти
Платим большую цену за годы благодушие и безответственности. Пока мордор не будет истреблен, будем терять лучших людей. Мы тебя не забудем. Смерть врагу !
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18.09.2022 14:43 Відповісти
Стою на колінах.
Він і кожний воїн наш загиблий на небесах.
Вірю, що сам Ісус вийшов йому на зустріч.
Дякую.
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18.09.2022 15:02 Відповісти
R.I.P. Воїну
Герою Слава!
Співчуття рідним
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18.09.2022 15:05 Відповісти
С.У.М.
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18.09.2022 15:16 Відповісти
Нестерпна біль за нашими Героями 😪😪😪
Світла Пам'ять !!
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18.09.2022 15:20 Відповісти
Світла Пам'ять Нашому Воїну.
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18.09.2022 19:58 Відповісти
Нажаль, на війні першими гинуть найкращі.
А в цей час зелені гниди мародерствують на війні та ліплять із свого говнокомандуючого героя.
Все це дуже сумно.
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19.09.2022 09:52 Відповісти
 
 