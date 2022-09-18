УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14158 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
13 007 98
війна (56233) Катерина ІІ (21) історія (1047) Одеса (4014) пам'ятник (890) протест (2248)

"Катерина = Путін": одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Одесі українці вимагають знести пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

В Одесі біля пам'ятника Катерині II зібралися люди на акцію протесту. Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Люди принесли плакати та вишикувались коло підніжжя пам'ятника. Вони вигукували гасла "Слава Україні!", "Путін х*йло" та "Труханов чорт!". Коментувати свої дії учасники відмовилися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі втретє за чотири дні облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ

До учасників акції підійшли поліцейські, після спілкування з якими люди з плакатами розійшлися.

Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 01
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 02
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 03
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 04
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 05
Катерина = Путін: одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ 06

Нагадаємо, петиція за знесення пам’ятника росіянці Катерині ІІ набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду. У відповідь на петицію президент Володимир Зеленський звернувся до міськради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення. Однак мер міста Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення пам'ятника, а Одеса – "інтернаціональне місто".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
10 людей всього.

А має вийти 100 тис.
показати весь коментар
18.09.2022 16:27
+35
Этот памятник - это культурное оружие России. Это, как флаг России повесили. Это знак империи.
показати весь коментар
18.09.2022 16:38
+30
скільки ще треба бомбити ту нещасну Одесу, щоб витрусити вату із голови її мешканців ?

одесіти, подумайте, скільки ви вже заплатилди життями та руйнуваннями і за що ?
ось за цю курву із її руZZкім міром !
показати весь коментар
18.09.2022 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
10 людей всього.

А має вийти 100 тис.
показати весь коментар
18.09.2022 16:27 Відповісти
столько по Одессе наносили ударов ракетами, что не могут подорвать один памятник
показати весь коментар
18.09.2022 16:31 Відповісти
немає гарного крота, який би сказав що під подолом катьки сидять 300 кракенів...

і скинув координати цілі
далі дурні орки все зроблять самі
показати весь коментар
18.09.2022 16:36 Відповісти
скільки ще треба бомбити ту нещасну Одесу, щоб витрусити вату із голови її мешканців ?

одесіти, подумайте, скільки ви вже заплатилди життями та руйнуваннями і за що ?
ось за цю курву із її руZZкім міром !
показати весь коментар
18.09.2022 16:40 Відповісти
Решта теж знають, що труханов криса і у нього 2 російських паспорти. Цю гниду разом з памятником виковирювати прийдеться.
показати весь коментар
18.09.2022 16:53 Відповісти
Не выйдут там столько---никогда. Есть причины. Не стоило такую акцию проводить. Пользы ноль. К обороне стоит готовится там и к зиме.
показати весь коментар
18.09.2022 17:04 Відповісти
Не стоило такую акцию проводить.

згоден!
після такої "численної" акції буйло буде ще більше пускати слюні на Одесу:
"Одесса - русский город !"
а що, хіба не так, шановні одесіти-під-ракетами ?

.
показати весь коментар
18.09.2022 17:30 Відповісти
Треба було,треба було проводити таку акцію.Тільки організатори повинні були заздалегіть підготуватися та оповістити людей про це.Ніхто не знав,що така акция проводиться.Да і доїхати на цю площу дуже не зручно,та проїзд коштує 30 грн в обидва кінця.А ті хто мешкає поруч,у центрі міста, то ті,хто ночами сидить по барах і голосить в інтернеті щоб їх випустили з країни,бо вони не бажають воювати.Вони бажають водку жерти і,нічого не роблячи,баб №рахати.Ось тобі і уся відповідь на те ,чому мало людей прийшло.
показати весь коментар
18.09.2022 20:58 Відповісти
Та вони на Дискотеках з феєрверками, поки МИ приймаємо на себе ракетні удари і тримаємо фронт.
(Ми -Миколаївці).
показати весь коментар
18.09.2022 18:28 Відповісти
Так друже, цiлком iз тобою згоден. Сам тут мешкаю, i самому якось образливо становиться попиваючи солону воду з крану, приймати на себе ракети та снаряди у той час поки сусiдне мiсто живе таке враження що в iншiй краiнi, де немае вiйни.

Це не просто пояснити людям, як живеться там, де кожна нiч може бути останньою.

I так, проблема не в Катеринi II. Ця шлюха жила 250 рокiв потому, строки давнини вже давно вичерпанi. Краще б мiтингували проти президента Украiни А. Ермака, в нього бiльше косякiв перед Украiною, анiж у Катьки.
показати весь коментар
18.09.2022 21:26 Відповісти
Пишуть, що знову установки с-300 виїхали на позиції. Ніч знову буде ***** "веселою". Куди прилетить, ХЗ.
Тим більш, коли я пишу чи кажу звідки я (мікрорайонно), то усі офігівають. А є в місті ще зашкварні місця.
показати весь коментар
18.09.2022 21:31 Відповісти
Навангував.
Я живу бiля Могилянки. А ти з Октябрьського ?)
показати весь коментар
20.09.2022 01:29 Відповісти
Кульба
показати весь коментар
20.09.2022 08:46 Відповісти
Так-пуйло бабушка с палавимі органамі дєдушкі...
показати весь коментар
18.09.2022 16:31 Відповісти
..а де решта кілька сот тисяч насЄлЄнія "жемчУжини у моря"?..
ганьба "вільному місту" продуманих кріпаків
показати весь коментар
18.09.2022 16:32 Відповісти
с таким процентом предателей в стране не удивительно, что только остались эти люди с плакатами
показати весь коментар
18.09.2022 16:35 Відповісти
Об этой акции НИКТО не знал! Хоть бы где-то, как-то сообщили...
показати весь коментар
18.09.2022 17:26 Відповісти
хоть бы все знали,столько бы и вышло ..одесса по большей части кацапий ******* как и харьков целовавший в *** памятник жукову. те кто вышел бы на фронте остальные ждут русский мир.
показати весь коментар
18.09.2022 18:45 Відповісти
Вышло бы больше! Гораздо больше. Дерьма тут достаточно, но проукраинских больше.
показати весь коментар
18.09.2022 20:05 Відповісти
Не ***** на Харків. Харків - це Азов та Кракен. Так, вати багато, але й патріотів стільки, що з пів-України стільки не збереш. І вата була - тиха-тиха, бо знали, що погано скінчиться все, якщо хвіст підіймати будуть.
показати весь коментар
18.09.2022 20:32 Відповісти
Чуток не так, хуже катерины может быть только плутин...
показати весь коментар
18.09.2022 16:33 Відповісти
Місто рабів. Викиньте її до біса, разом із Трухановим.
показати весь коментар
18.09.2022 16:35 Відповісти
Даа... ноу- комент... тим хто вишов- моя подяка!
показати весь коментар
18.09.2022 16:36 Відповісти
Сагайдачного дядю Петю заместо катьки-************. Как раз по масти - моряк, умница, ********* и воевал в наших краях. В общем - истинный одессит по духу😁
показати весь коментар
18.09.2022 16:36 Відповісти
катька - курва !!!!!!!!!!

показати весь коментар
18.09.2022 16:37 Відповісти
або "катерина = *****" )
показати весь коментар
18.09.2022 17:16 Відповісти
Этот памятник - это культурное оружие России. Это, как флаг России повесили. Это знак империи.
показати весь коментар
18.09.2022 16:38 Відповісти
Електорат з гаслом "какая разніца" в Одесі і далі в більшості. Зеля може пишатися своїми "братами по розуму". Його новорічна промова добре зайшла наріду.
показати весь коментар
18.09.2022 16:39 Відповісти
Что то я вспомнил как порохоботы кричали какая разница что у Труханова росийское гражданство. Главное что Петя его перекупил.
показати весь коментар
18.09.2022 16:45 Відповісти
Не знаю, хто, що і де кричав, може вам і наснилось)

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ.
Відповідне рішення 13 вересня 2017 року ухвалив Сергієво-Посадський міський суд Московської області.
Він, за позовом самого Труханова, визнав незаконними рішення про видачу йому російських паспортів та недійсними самі документи.
Мер Одеси заявив суду, що має громадянство України і нібито ніколи не звертався за російським.Він каже, що про свій паспорт РФ дізнався з мережі Інтернет, ініціював перевірку, і виявив, що на його ім'я був виданий паспорт, який пізніше двічі замінювали.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/14/7206684/
ЧЕТВЕР, 14 ЛЮТОГО 2019, 18:49
показати весь коментар
18.09.2022 16:52 Відповісти
бреше, собака (сказав би ляшко)
показати весь коментар
18.09.2022 17:58 Відповісти
Прошу підказати, коли конкретно кричали, і як саме. З вказанням дійсного лінку.
показати весь коментар
18.09.2022 16:55 Відповісти
Какие ваши доказательства?Мертвые в Ирпене-исценировка.В Изюме, также,как в Ирпене и Буче -исценировка.Це вам пане Онуфрій,якого ще вам лінку треба?Не вподобляйтесь пєскову.
показати весь коментар
20.09.2022 00:19 Відповісти
"В Одесі українці вимагають знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ."
А не українці - не вимагають, захищаючи пам'ятник вбивцям українського народу.
показати весь коментар
18.09.2022 16:39 Відповісти
Про що взагалі мова? Істукан цій шоьондрі яку поров кінь повинна просто серед ночі знята краном та відвезена на звалище. Питання пари годин..
показати весь коментар
18.09.2022 16:40 Відповісти
У нас в Луцьку 26 серпня 91 року після путчу і проголошення Незалежності України міськрада прийняла рішення про демонтаж істукана бланка. Підігнали автокран потужний "івановєц" щоб виконати рішення. Та виявилось що стропи не витримують ваги.Вихід знайшли простий-стрілу підвели під голову боввана і подачею стріли верхню частину зіштовхнули на землю. На другий день все сміття прибрали.
показати весь коментар
18.09.2022 17:51 Відповісти
то у вас у Луцьку у міськраді сидять технічно безграмотні. Пам'ятник зберігати ніхто ж не збирався? - приганяється екскаватор з довгою стрілою і на кінці гідромолот. 5 хвилин і з пам'ятника купа щебню.
показати весь коментар
18.09.2022 18:02 Відповісти
Павловичу! Ви знову напевно неуважно читаєте. Я сумніваюсь що вказана вами техніка була в місті в 91 році. Той "Івановєц" ледве розшукали активісти .
показати весь коментар
18.09.2022 18:50 Відповісти
https://youtu.be/9V5Fk9V3Eas
показати весь коментар
18.09.2022 16:42 Відповісти
Putler bolse iz sebia vobrozajet Petra1, no Katerina takze vam nenuzna ,ejio nuzno zdat v metalalom
показати весь коментар
18.09.2022 16:50 Відповісти
libo sdatj v kvartal krasnyx fonarei v Amsterdame. Tam ona bude v temu
показати весь коментар
19.09.2022 02:13 Відповісти
нарешті, нічого страшного нехай поки 10 , наступного разу буде 100 , а потім і 1000 і так далі хороші справи починаються з малого

але не забувайте фотографувати поліцейських, якщо вони порушують закон , їх потім потрібно буде судити , щоб вони не лишились працювати і нести загрозу національним інтересам Укоаїни
показати весь коментар
18.09.2022 16:52 Відповісти
гафкнкш кремлин,увидишь ракеы Томагавк
показати весь коментар
18.09.2022 16:53 Відповісти
Шо там протестувать? Підганяйте КрАЗа, чіпляйте бабу тросом і валіть
показати весь коментар
18.09.2022 16:55 Відповісти
Долой из Одессы постамент настоящей российской проститутки и убийцы Екатерины -2..!!! Одесситы не позорьтесь!! Проститутка даже и в Африке проститутка!!! А к развитию Одессы єта шлюха -Екатерина -2, не имеет ни какого отношения!!! За одно и пророссийского предателя труханоа надо пол зад коленом и тюрьму!
показати весь коментар
18.09.2022 17:02 Відповісти
Труханов це новий Стремоусов це колоборант який свого часу чекав Расею.!а де наше СБУ ???це ж агент ФСБ 100%!!!це вся Одеса знае і мовчіть?????
показати весь коментар
18.09.2022 17:03 Відповісти
Та їм все одно - головне щоб фонарі горіли.
показати весь коментар
19.09.2022 18:00 Відповісти
А я говорив.що в Одесі поховались і повтікали від війни і купа колабраціоністів...якби рашисти ввійшли в Одесу ВИ б побачили,що насправді там відбувається
показати весь коментар
18.09.2022 17:10 Відповісти
то якісь..ппппппіііііззззздддєццц...в Україні війна ,? ніфуя не війна
показати весь коментар
18.09.2022 17:12 Відповісти
Абздєса вкрала руками паРаші "тіло" в Хаджибея. Людей МАЛО, "адно смитьё" в абздєсє. Мова й історія поуху, прівоз головне...
показати весь коментар
18.09.2022 17:13 Відповісти
" - публіцистка з США Енн Епплбаум

Американська публіцистка Енн Епплбаум, авторка таких книг як "Гулаг", "Червоний голод: сталінська війна проти України", в інтерв'ю ВВС News Україна висловила переконання, що західна допомога Україні не послабшає.
 Вона також пояснила, що "рашизм" краще, ніж "фашизм", окреслює ідеологію і методи дій путінської Росії в Україні.
Розгорнуту Путіним війну проти України вона вважає геноцидною війною на винищення, а самого російського лідера - найбільшим воєнним злочинцем ХХІ століття.

дивіться відео від ВВС за вищенаведеною ссиллю
показати весь коментар
18.09.2022 17:19 Відповісти
Не зрозумів тільки чим "рашизм" краще, ніж "фашизм". Як по мене то тільки тим що не знищують євреїв, а в іншому ніякоє різниці. Я би сказав тільки що німці не знищували з такою завзятістью цивільне населення як це роблять кацапи.
показати весь коментар
19.09.2022 17:58 Відповісти
нема у бюджеті статті знос пам'ятників й перейменування вулиць, скоріш за все..нехай узгодять з муніципалітетем й мінкультом питання про знос, зберуть кошти й знесуть..а пам'ятник перевезти до якогось історичного музею..сидіти й волати - то дурня
показати весь коментар
18.09.2022 17:35 Відповісти
дамой себе забери и молись на нег
показати весь коментар
18.09.2022 18:48 Відповісти
Надо сперва избавится от труханова, он такое же чмо как и царев, только в отличие от царева не убежал в рашку - а ждал ее в Одессе, а потом и катьку на свалку
показати весь коментар
18.09.2022 17:48 Відповісти
треба чинити креативно: рядом з пам'ятником поставити статую коня. А на пам'ятнику зробити надпис: царська *****, а внизу її коханці.
туристів із всіх кінців світу попре в Одесу
показати весь коментар
18.09.2022 18:06 Відповісти
Они правы - это ее прилежный ученик по ЫМПЕРСТВу и самодержавию, а она его кумир (он взахлеб читал ее мемуары)!
показати весь коментар
18.09.2022 18:19 Відповісти
пам'ятник К2 - символ рашизму. Чому він досі там?
показати весь коментар
18.09.2022 18:21 Відповісти
Одесити, не давайте радості кацапам і *****, московську імперію-на х....
показати весь коментар
18.09.2022 18:23 Відповісти
Тут на форумі сидять одні рагулі та вуйки, рівень освіти - максимально пасли корів у Хасипетівці
показати весь коментар
18.09.2022 18:28 Відповісти
смерть рашистам
показати весь коментар
18.09.2022 18:37 Відповісти
Ви тут самий перший рогуль
показати весь коментар
18.09.2022 18:42 Відповісти
а вас в америке это ****?
показати весь коментар
18.09.2022 18:50 Відповісти
Ось один із одеситів. Поїхав до мокшалії із зеткою не плечі. Сергій Сідоров, що б тобі ********* виріс, чмо..

показати весь коментар
18.09.2022 18:33 Відповісти
У першій столиці України -- різко поменшало "вати" і " какая разніца" ! Так що у порівнянні з Харковом --Одеса ще" не нюхала шмаленого вовка" !Ватани суцільні- позорисько і ганьба!
показати весь коментар
18.09.2022 18:37 Відповісти
Одесити так упорото вибирають труханова мером, як луганчани, дончани колись вибирали "крепких хозяйственников". Залишається спостерігати чи фінал буде таким самим
показати весь коментар
18.09.2022 18:39 Відповісти
В Харкові з не меншим ентузіазмом вибирали Гепу, а тепер отримують те, що вибирали впродовж років.
показати весь коментар
19.09.2022 17:51 Відповісти
Комментаторы забыли про 2 мая. Одесса тогда спасла Украину. А истукана снимем. Не до нее сейчас.
показати весь коментар
18.09.2022 19:01 Відповісти
Ну так - з 1991 все було ніколи, а тепер маємо те що маємо.
показати весь коментар
19.09.2022 17:49 Відповісти
До тих, хто верещить, що мало на акцію прийшло.... Взагалі то в нас воєнний стан, які нафіг мітинги? Чи забули? І я б не пішов.
показати весь коментар
18.09.2022 19:08 Відповісти
Краще диван жопою гріти. Тобто все пофіг.
показати весь коментар
19.09.2022 17:47 Відповісти
"Да какая разницу кому стоит памятник?". головна теза і напрямок дій президента Зеленського. Виходить, що різниця є, але пам'ятники він не зносиить, бо чекає голосів на виборах від малоросів і російстких прихильників. там ще є памятник суворову та іншим. В Миколаєві в музеї флоту вщдовж всього паркану памятники російським адміралам і совісті немає у влади таких, як Сінкевия і Кім їх знати. Та і сам такий президент, суджу по обличчях які його оточують - в ОП тільки антимайданівці,що гріють йому серце і кишеню.
показати весь коментар
18.09.2022 19:26 Відповісти
Одесити ідіоти, якщо обрали Труханова російського крота.
показати весь коментар
18.09.2022 19:39 Відповісти
Скоріш вони з тих кому "какая разница".
показати весь коментар
19.09.2022 17:45 Відповісти
Ленина в Киеве и Харькове валили без какого-либо согласования с местными властями.Тут нужно сделать аналогично.Убирайте имперские маяки для рашистов,иначе будете для них постоянной целью для захвата.
показати весь коментар
18.09.2022 20:02 Відповісти
Завтра до них навєдаєца адесская міліция...
показати весь коментар
18.09.2022 20:08 Відповісти
А ще потрібно закрити офіційний філіал РПЦ в Україні УПЦ - українську православну церкву, яка обслуговує російську православну церкву і діє разом і ними в єдиному їх Синоді. Це дуже велика структура, в якій ховаються региденти, агенти, ДРГ і " русскомірци". Вони вже десятки раз засвітилися в коригування ракет, в переховуванні зброї ворога і самого ворага і мертва тишина. Після РПЦ(УПЦ) мають почисти ОП від татарових, єлдаків, смірнових,демченків та інших, во вони антимайданівці і тільки спідтишка шкодять Україні.
показати весь коментар
18.09.2022 20:18 Відповісти
Сподіваюсь, що ви під "іншими" розумієте самого найвеличнішого полководця всіх часів і народів більш відомого під прізвиськом "неЛох"?
показати весь коментар
19.09.2022 17:43 Відповісти
Катерина II - захопила українське Причорномор'я та Крим. Остаточно поглинула Україну: знищила Гетьманщину (1764) і Січ (1775), запровадила кріпацтво, розформувала слобідське козацтво
- чому істукан цієї курви ще й досі в Україні?
показати весь коментар
18.09.2022 21:00 Відповісти
Дуже логічно, але в бункері десь біля Банкової сидить головний ідеолог "какая разница", а по всій Україні носиться 73% вівців і баранів, які йому на це дали повноваження під час війни.
показати весь коментар
18.09.2022 21:06 Відповісти
Труханов= рашист= ворог= має бути мертвим! От тоді відразу і Одеса очиститься від всяких 'пам'ятників' і назв і псевдоісторії. До речі в Одесі зовсім не відчувається війна, так само як і в Києві. З'їздіть і переконайтеся самі.
показати весь коментар
18.09.2022 21:29 Відповісти
Щось по Одесі давно не прилітало, малороси заспокоїлись...
показати весь коментар
18.09.2022 22:09 Відповісти
Это студенты из Львова? Я вам не скажу за всю Одессу, мнения все же разные. Но из тех одесситов с кем я говорил, большинство против сноса памятника.
показати весь коментар
18.09.2022 23:16 Відповісти
Неужели таки взорвать?
показати весь коментар
19.09.2022 12:27 Відповісти
Тихенько підгоніть вантажівку, смикніть на землю, краном в вантажівку і на знищення газорізами! У нас в Харкові так м`ясника жюкова ліквідували, слава Богу!
показати весь коментар
18.09.2022 23:27 Відповісти
да ну, прикалупались к памятнику, там, кстати ещё 3 фигуры отцов-основателей города. подростки пообливали краской....
заняться нечем больше.
показати весь коментар
19.09.2022 04:06 Відповісти
На місті Одеси до цього був поселення Хаджубей за кілька сторіч до цього,
цього навіть кацапи не заперечують. Які "отци основатєлі" нафіг.
показати весь коментар
19.09.2022 22:32 Відповісти
а до этого хомо сапиенсы, а до этого неандертальцы. Динозавры тоже были.
показати весь коментар
20.09.2022 01:53 Відповісти
У рашистів тчно що мислення неандертальців, якийсь придурок сказав що Одесу з нуля збудували, інщі придурки в це повірили.
показати весь коментар
20.09.2022 12:01 Відповісти
Как снять бабу в Одессе.
показати весь коментар
19.09.2022 12:26 Відповісти
Німці вже все зняли😬
показати весь коментар
20.09.2022 12:11 Відповісти
Треба перш за все Труханових знести, а вже потім і радянську спадщину. Саме в такій послідовності. Але хто ж це зробить якщо на протест вийшло всього кілька активістів яких розігнав лише один товстозадий поліцейський який косить віж армії. Нажаль, такі вони одеські реалії коли одеситам на все по@уй, лише їхня шкура їх турбує.
Навіть війна нічого не змінила.
показати весь коментар
19.09.2022 17:37 Відповісти
Та ви шо, зносити памятник курві - зоофілці Катерині другій як так ?
До одеситів "катеринофілів"хоч доходе кого вони захищають - тітка
на грунті сексу зїхала з катушок, як що про ії пригоди знімати відео, то
там будет ценз +27 років, бо втіхи з конем це вам не ватна казка
показати весь коментар
19.09.2022 22:23 Відповісти
Да что там труханов дебиил вэтром залётний . В роду немал он татарских ханов.

Руцкий нацицкий лоби засил и блее якисть шо то " интер мисто " - бере интер под мышко и вон сам по слиду и курсу руцкого коробля . Одесса е и буде Украинским. Вон на хй сучку катьку с Одессы , Симферополя и Краснодара . Биляяяа . Як бил бы я здоров и молодод и одеситом - эскаватором за волосы стянул бы под колёса как под того конячку и ковшом разок долбанул .
показати весь коментар
20.09.2022 17:18 Відповісти
Хай військові гранатами закидають той памятник
показати весь коментар
20.09.2022 18:43 Відповісти
 
 