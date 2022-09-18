Російські окупанти обстріляли Сумщину: є загиблий, постраждала ферма. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни обстріляли Сумську область. Загалом було 52 прильоти. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Після 16:30 росіяни обстріляли село Волфине Білопільської громади зі ствольної артилерії. Загалом було 6 прильотів. З 17:45 до 18:00 окупанти продовжили обстріл села з міномета. Було 46 прильотів.
Унаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець - чоловік 1940 року народження.
Окрім того, суттєво постраждала місцева ферма. Внаслідок обстрілу загинуло близько 100 голів свиней та один кінь. Було пошкоджено два зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди.Також пошкоджені три колісні трактори та автомобіль ЗІЛ.
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