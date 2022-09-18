УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4591 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні
3 311 9
обстріл (21010) Сумська область (2196) фермер (112) Живицький Дмитро (465)

Російські окупанти обстріляли Сумщину: є загиблий, постраждала ферма. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни обстріляли Сумську область. Загалом було 52 прильоти. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Після 16:30 росіяни обстріляли село Волфине Білопільської громади зі ствольної артилерії. Загалом було 6 прильотів. З 17:45 до 18:00 окупанти продовжили обстріл села з міномета. Було 46 прильотів.

Унаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець - чоловік 1940 року народження.

Окрім того, суттєво постраждала місцева ферма. Внаслідок обстрілу загинуло близько 100 голів свиней та один кінь. Було пошкоджено два зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди.Також пошкоджені три колісні трактори та автомобіль ЗІЛ.

Також читайте: Наслідки негоди в м. Буринь на Сумщині: одна людина загинула, вісім осіб, серед яких немовля, травмовано

Російські окупанти обстріляли Сумщину: є загиблий, постраждала ферма 01


Російські окупанти обстріляли Сумщину: є загиблий, постраждала ферма 02

Дивіться: Минулої доби окупанти обстріляли Білопільську, Середино-Будську й Шалигінську громади на Сумщині та Сновську на Чернігівщині. ФОТОрепортаж


Російські окупанти обстріляли Сумщину: є загиблий, постраждала ферма 03


Російські окупанти обстріляли Сумщину: є загиблий, постраждала ферма 04


Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так розумію , що саме на цьому напрямку кацапам ніхто не відповідає по їх територіям артою ?
показати весь коментар
18.09.2022 21:58 Відповісти
Ви помиляєтесь. Відповідь завжди більш чим адекватна.
показати весь коментар
18.09.2022 22:25 Відповісти
Какая?
показати весь коментар
18.09.2022 22:43 Відповісти
Коржа похейтили.
показати весь коментар
19.09.2022 01:03 Відповісти
Выборы без выбора
Суд без правосудия
Полиция без чести
Армия агрессор
Парламент без дискуссий
Бизнес без конкуренции
СМИ без правды
Спорт без символики
Церковь без Бога
Президент без морали
Страна без будущего
Это - россия 🇷🇺..
показати весь коментар
18.09.2022 22:11 Відповісти
Понятно, зеленые сопли боятся нанести ответку по Брянской области! В ОП дефицит памперсов! Все памперсы использовали херои Обдристович и Подоляк!
показати весь коментар
18.09.2022 22:18 Відповісти
Сумщину сьогодні і негода потріпала і русня не відставала...
показати весь коментар
18.09.2022 22:28 Відповісти
"Гадкие удары россии по мирным объектам и населению в Украине будут продолжаться до тех пор, пока война по полной программе не будет перенесена на территорию российской федерации."

Игорь Яковенко, политолог
показати весь коментар
18.09.2022 22:57 Відповісти
Роzіяни, в чому сенс таких дій? Ви що, занадто багаті і безсмертні?
показати весь коментар
18.09.2022 23:11 Відповісти
 
 