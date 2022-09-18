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На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Харківській області українські військові захопили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорыв".

Про це повідомляє портал Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.

Фотографії з захопленим танком оприлюднив український танкіст на своєму каналі Shawshank Redemption, пише портал.

Танк Т-90М "Прорыв" потрапив до українських сил без видимих ушкоджень.

Швидше за все, танк було кинуто російськими військовими під час спішного відступу з Харківської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 4 травня у бою під Старим Салтовом знищено елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн. Війська РФ відкинуто на кілька кілометрів, - Бутусов. ВIДЕО

Також захоплений танк оснащений комплексом засобів зниження помітності, відомою під назвою "Накидка". Комплекс засобів зниження помітності "Накидка" являє собою набір чохлів з радіопоглинального матеріалу та секцій для покриття бойової машини.

На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 01
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 02
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 03
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 04
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 05
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 06
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 07
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 08
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 09
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 10
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 11
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 12
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 13
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 14
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 15
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 16
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 17
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 18
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 19
На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М Прорив вартістю до $5 млн 20

Нагадаємо, 4 травня у бою під Старим Салтовом було знищено елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн.

Т-90М "Прорив" (об'єкт 188М) було розроблено в рамках ДКР "Прорив-3" і є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. Ці бойові машини отримали принципово нову башню та потужніший двигун. Танки були оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння будь-якої доби. На танку встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту "Релікту". Також він може бути обладнаний комплексом активного захисту "Арена-М". Російська армія отримала першу партію цих танків тільки у 2020 році.
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Топ коментарі
+43
Дід Панас Ясен ***

@RogerYar

·

5 ч

Чогось подумав - що сказав би мій покійний дід, ветеран війни, коли б дізнався, що я пішов воювати проти росіян в німецькій формі

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18.09.2022 22:28
+35
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18.09.2022 22:32
+34
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18.09.2022 22:43
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18.09.2022 22:49 Відповісти
супер
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18.09.2022 22:50 Відповісти
Т-90Г будет правильней!
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18.09.2022 22:55 Відповісти
з французьким обладнанням) але то марно, вони все одно ним невміють корисуватися ,тепер свинособаки по імпортозаміщеню будуть кізяки навішувати замість високотехнологічного обладнання..
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18.09.2022 22:55 Відповісти
А так все убого зроблено, як в 60-х
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18.09.2022 23:02 Відповісти
Дебилы кацапские. Для радионезаметности танк нужно было обернуть в фольгу, и изолентой ее закрепить, благо ее много и даже больше.
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18.09.2022 23:08 Відповісти
Вбивство дорого коштує... а життя безкоштовне ...
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18.09.2022 23:26 Відповісти
Я звичайно не "іксперд" але за що там 5млн дол? За оцю рухлядь з коробоками?)

За такі гроші всередині має ьути як в теслі)
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18.09.2022 23:29 Відповісти
************** 2000 ЗСУ
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18.09.2022 23:37 Відповісти
Ну не знаю ... Без наушників. У капцях. У німців мабуть шок !
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19.09.2022 01:19 Відповісти
Гачок розтібнутий, не підшитий, не голений, бойового лістка си окопної правдьі не пришпілено.... Засмерділо руснявой мечтой...
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19.09.2022 07:35 Відповісти
Мабуть сарказм ...
А техніка безпеки не має значення ? Танки вони такі ... тверді, з заліза зроблені ...
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19.09.2022 12:11 Відповісти
Ще би два раба із рускаго міра щоб снаряди хутчіш подавали, щоб паца постійно ту кнопучку нажимав. Бо то забагато на одного. Треба два раба із "рускаго міра".
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25.09.2022 15:12 Відповісти
Отлично. Будет Штатам информация оо анало-говнетные разработки
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18.09.2022 23:36 Відповісти
О. Я дивлюсь зовсім все погано в окупантів. Якщо вони такий танк просрали, це вже серйозно.
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18.09.2022 23:38 Відповісти
Ну - і який же це "танк"? Це "модернізована" версія Т-72 Індуси вже давно від них "плюються"!
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19.09.2022 06:49 Відповісти
Да увольте уже своих редакторов! Правильно писать: "Скорее всего, танк был брошен российскими военными во время Успешного отступления из Харьковской области."
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18.09.2022 23:39 Відповісти
ну как всегда аналу говна нет..пардон за сарказм...
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18.09.2022 23:39 Відповісти
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18.09.2022 23:45 Відповісти
В какие разы, о чем ты Иван? Мультфильмов Путина насмотрелся?
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19.09.2022 00:59 Відповісти
Ну давай, твои слова "в разы"
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19.09.2022 01:29 Відповісти
Якесь все топорне в цьому танку. Навінка))))
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18.09.2022 23:50 Відповісти
Где было тонко - там и прорвалось.
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19.09.2022 00:19 Відповісти
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19.09.2022 01:19 Відповісти
Всё шо нужно знать о танкистах и танках рф - https://www.youtube.com/watch?v=5Igq3fTu99s&t=280s
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19.09.2022 02:41 Відповісти
підписався
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19.09.2022 05:54 Відповісти
Там багато чого є у генерала про 200 армию світу.
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19.09.2022 10:07 Відповісти
Ой, блин, халтура: даже и на "стяжках" кабелей сэкономили (изолентой обмотали вместо негорючей оплетки)...
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19.09.2022 07:58 Відповісти
Вот смотрю на "шедевры" ВПК (кстати, не только кацапского) и снова прихожу к мысли, что КОНКУРЕНЦИЯ двигатель прогресса. В авиастроении там, где она есть (гражданском) самолеты просто ОХРЕНИТЕЛЬНЫЕ (по своим конкурентым характеристикам) , в военном авиапроме конкуренции меньше (но она все же есть) и выглядят самолеты похуже (меньше заморачиваются, чтоб продать) и ОХРЕНИТЕЛЬНО ДОРОГО, но в танкостроении сплошной ДОГОВОРНЯЧОК, там вообще никто не заморачивается, танкисты просто МЯСО для ГРИЛЯ (недорого обучение, как у летчиков).
Хотя уже (если была бы настоящая конкуренция) БПЛА уже бы давно оставили без работы (дорогих и уязвимых летчиков), не вижу особых технических проблем (кроме дешевизны человеческого ШАШЛЫКА), чтоб и танки тоже сделать без экипажа внутри.
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19.09.2022 08:53 Відповісти
РЕБ ??
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19.09.2022 12:12 Відповісти
При прямой видимости на спутник (а это возможность имеется почти всегда) ни один РЭБ не сможет вмешаться в сигнал (если не находится на прямой между спутником и объектом), в "слепых зонах" должен работать исскуственый интеллект ("автопилот")!
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19.09.2022 16:07 Відповісти
Но идеальной связью была бы на "запутаности квантовых частич" (если серьезно работать в этом направлении, то никто не смог бы в нее вмешатся).
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19.09.2022 16:13 Відповісти
спс
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19.09.2022 18:48 Відповісти
харківські танкобудівельники вивчать і на фронт, палити русскоязичну мразь.
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19.09.2022 09:11 Відповісти
Странно, на настоящем Т-90 предусмотрено место с креплениями для двух стиральных машин и четырех унитазов...
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19.09.2022 11:05 Відповісти
Добре що захопили, але БЛД - це радянська по суті техніка рівня 70 х років минулого сторіччя.
І кого весь цей час боявся Захід з такою дубовою технікою минулого сторіччя ❓
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19.09.2022 15:36 Відповісти
Не спрощуйте. Воно їздить, стріляє і доволі *******. Не буває в армії такого, щоб усе було нове і "космічне". Ніколои, в жодній армії світу.

Т-90М "Прорив" (об'єкт 188М) було розроблено в рамках ДКР "Прорив-3" і є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. Ці бойові машини отримали принципово нову башню та потужніший двигун. Танки були оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння будь-якої доби. На танку встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту "Релікту". Також він може бути обладнаний комплексом активного захисту "Арена-М". Російська армія отримала першу партію цих танків тільки у 2020 році. Джерело: https://censor.net/ua/p3367979
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19.09.2022 18:51 Відповісти
Лайно цей модификований Т 72 (Т 90) бо радянської конструкції :

1) Танк має низький профіль по заказу радянськиї геніїв війни, тому більш трьох членів екіпажу туди не влазе, автомат заряджання не компенсує відсутності 4 члена екіпажу
2) Танк не має окремих броньованих переборок боєкомплекту від екіпажу, у разі враження боєкомплекту екіпаж горить разом з танком
3) Не головне, але - цей танк цілком радянський і не пристасований для комфорту екіпажу, на відміну від Абрамсів, Челенджерів, Меркав
4) Тільки командирські танки озброєні активним захистом типу "Штора" та інщі, захист танк у плані активної броні у далекому минулому, як що рівняти з Меркавами, Челенжерами.

Тому що Т 72, що його модифікація Т 90 по ******** стандартам це лайно. Оплот краще значно.
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19.09.2022 22:07 Відповісти
Те що їзде, стріляє, то згоден - ЗСУ зараз кожен танк на вагу золота.
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19.09.2022 22:09 Відповісти
На сидінні,в районі пердака помітив значні "відімиє паврєждєнія"
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20.09.2022 05:34 Відповісти
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