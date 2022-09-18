На Харківщині ЗСУ захопили елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Харківській області українські військові захопили найсучасніший російський танк Т-90М "Прорыв".
Про це повідомляє портал Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.
Фотографії з захопленим танком оприлюднив український танкіст на своєму каналі Shawshank Redemption, пише портал.
Танк Т-90М "Прорыв" потрапив до українських сил без видимих ушкоджень.
Швидше за все, танк було кинуто російськими військовими під час спішного відступу з Харківської області.
Також захоплений танк оснащений комплексом засобів зниження помітності, відомою під назвою "Накидка". Комплекс засобів зниження помітності "Накидка" являє собою набір чохлів з радіопоглинального матеріалу та секцій для покриття бойової машини.
Нагадаємо, 4 травня у бою під Старим Салтовом було знищено елітний російський танк Т-90М "Прорив" вартістю до $5 млн.
Т-90М "Прорив" (об'єкт 188М) було розроблено в рамках ДКР "Прорив-3" і є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. Ці бойові машини отримали принципово нову башню та потужніший двигун. Танки були оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння будь-якої доби. На танку встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту "Релікту". Також він може бути обладнаний комплексом активного захисту "Арена-М". Російська армія отримала першу партію цих танків тільки у 2020 році.
Будь ласка, зачекайте...
За такі гроші всередині має ьути як в теслі)
А техніка безпеки не має значення ? Танки вони такі ... тверді, з заліза зроблені ...
Хотя уже (если была бы настоящая конкуренция) БПЛА уже бы давно оставили без работы (дорогих и уязвимых летчиков), не вижу особых технических проблем (кроме дешевизны человеческого ШАШЛЫКА), чтоб и танки тоже сделать без экипажа внутри.
І кого весь цей час боявся Захід з такою дубовою технікою минулого сторіччя ❓
Т-90М "Прорив" (об'єкт 188М) було розроблено в рамках ДКР "Прорив-3" і є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. Ці бойові машини отримали принципово нову башню та потужніший двигун. Танки були оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння будь-якої доби. На танку встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту "Релікту". Також він може бути обладнаний комплексом активного захисту "Арена-М". Російська армія отримала першу партію цих танків тільки у 2020 році. Джерело: https://censor.net/ua/p3367979
1) Танк має низький профіль по заказу радянськиї геніїв війни, тому більш трьох членів екіпажу туди не влазе, автомат заряджання не компенсує відсутності 4 члена екіпажу
2) Танк не має окремих броньованих переборок боєкомплекту від екіпажу, у разі враження боєкомплекту екіпаж горить разом з танком
3) Не головне, але - цей танк цілком радянський і не пристасований для комфорту екіпажу, на відміну від Абрамсів, Челенджерів, Меркав
4) Тільки командирські танки озброєні активним захистом типу "Штора" та інщі, захист танк у плані активної броні у далекому минулому, як що рівняти з Меркавами, Челенжерами.
Тому що Т 72, що його модифікація Т 90 по ******** стандартам це лайно. Оплот краще значно.