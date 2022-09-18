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У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сьогодні в Ізюмі слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами тортур. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

У нього, повідомив судмедексперт після візуального огляду, були зв’язані руки за спиною та відрізана мошонка, пишуть Ґрати, передає Цензор.НЕТ.

Особа чоловіка та його вік на даний момент не встановлені. Тіло було у могилі з номером 91.

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Ексгумація продовжується другий день. На околиці Ізюма виявили поховання майже з 500 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації Ізюму російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка 01
У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка 02
У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка 03
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Топ коментарі
+70
Господи, воздай цим нелюдам - КОЖНОМУ - за те, що вони робили на землях України.
За кожну замучену, вбиту, згвалтовану людину.

Прошу, дай їм стільки, скільки вони зробили, скільки заслуговують - не більше, але й не менше.

І виконавцям, і тим хто сприяв або допускав таке звірство.
І тим, хто давав накази.
КОЖНОМУ
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18.09.2022 23:28
+56
Це війна на знищення

Росіяни закатували чергового українського військового полоненого. Ймовірно батальон РФ Ахмат. Відрізали нашому військовому геніталії. Зв'язали руки, кляп в роті чи земля. І канцелярським ножем, знімаючи на телефон, проробили екзикуцію. Я подивився таких відео злочинів росіян багато, з різних частин світу. Тому, не вважаю доцільним брати росіян в полон. Тільки якщо самі здаються з технікою. А так в полон брати не варто. Їх просто треба нищити. Хоча і це для них занадто гарно. А обмінний фонд робити тільки з тих, кому за 40-50. Нема чого туди молодь повертати. Треба завершувати цю історію. Це війна на знищення. Або ми, або вони.

Джерело: https://censor.net/ua/b3357236
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18.09.2022 23:43
+48
русские - не люди. Неужели Вы до сих пор не поняли?
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18.09.2022 23:44
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По моєму українці вже стіки жахів надивились, щофотки трупів... То вже якась буденність, а не жах...
... І це, насправді, лякає...
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18.09.2022 23:25 Відповісти
На першому фото спереду лежить тiло людини, що пригортае до себе
згорток...Боюся думати,що то мати пригортае до себе немовля... 😰😠
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19.09.2022 13:09 Відповісти
при чём тут полуроку, кацап?
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18.09.2022 23:30 Відповісти
Господи, воздай цим нелюдам - КОЖНОМУ - за те, що вони робили на землях України.
За кожну замучену, вбиту, згвалтовану людину.

Прошу, дай їм стільки, скільки вони зробили, скільки заслуговують - не більше, але й не менше.

І виконавцям, і тим хто сприяв або допускав таке звірство.
І тим, хто давав накази.
КОЖНОМУ
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18.09.2022 23:28 Відповісти
там вся нация сприяла. Хотя бы своим молчанием.
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19.09.2022 00:39 Відповісти
Что у этих людей в голове??? Что можно было выпытывать у простых смертных, тайны партии, где золото?? Это не люди... Как они живут у себя, как твари??
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18.09.2022 23:34 Відповісти
що в них в голові - "давай привези мне китель с мертвого укропа,и голову, для сексуальных игр"
суки кацапські, щоб ви всі повиздихали
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18.09.2022 23:40 Відповісти
русские - не люди. Неужели Вы до сих пор не поняли?
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18.09.2022 23:44 Відповісти
Це нелюди! Хуже звIрIв! Хто таку породу людей вивIв?
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19.09.2022 00:08 Відповісти
У них нет головы. У них полено вместо неё.
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19.09.2022 00:13 Відповісти
‼️‼️‼️ Россияне были людоедами . Эту историю пыталась скрыть Катерина и их историки . Для этого им нужна история Киевской Руси

рекрмендую : КТО ОНИ - "АНДРОФАГИ" ДРЕВНИХ ГРЕКОВ?

Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/qOWbGCtcChQ

Лариса Шевченко

Доказательством андрофагии сейчас есть сжигание заживо лошадей на окупированой територии!!! Ну вот зачем??? Ну выпустили бы лошадей из загона и пусть гуляют, они же не враги !!! нет, надо жечь ВСЕ живое!!!

К Н5

«Глядя на русских, ясно понимаешь, что это племя пока не развилось до конца. Русские - еще не вполне люди. Им недостает главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла». - Жюль Мишле, французский историк. Столько лет прошло,ничего не поменялось........

Владислав

Пане Олександре, історія андрофагів відповідає ще на одне питання:"Чому на території Залісся ніколи не було слов'ян?" А яка нормальна людина туди попреться? Якщо тебе не з'їдять, то накормлять небіжчика м'ясом або м'ясом людини! Кому це сподобається? Нікому! Тому наш князь Ярослав туди тільки "татей"(вбивць) вигоняв. Нормальна людина серед людожерів жити не зможе!



Победоносная Сила

Не впервые слышу про отставание в эволюции залесья. Многие историки говорят давно об этом.
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19.09.2022 00:38 Відповісти
Обычаи людоедства никуда не исчезли среди этого сброда.Истории известны факты массового каннибализма среди этих нелюдей. В начале 20-го века, адмирала Шиловского, на свадьбе у одного зажиточного чалдона -сибиряка, вместе с остальными гостями потчевали пельменями. Адмирал обратил внимание на специфический вкус блюда.Без тени смущения ему сказали,что пельмени из человеченки Традиция знаете ли такая у них. Был громкий скандал и расследование.Октябрьский переворот не дал довести дело до суда
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19.09.2022 01:14 Відповісти
Цікаво знайти документи того скандалу
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19.09.2022 01:33 Відповісти
И ценители человечины пошли служить в НКВД.
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19.09.2022 09:26 Відповісти
Садисти, вигадали брехню й самі в ню повірили, смерть кацапським виродкам.
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18.09.2022 23:39 Відповісти
Бегите рашики, бегите... Пока еще есть возможность.
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18.09.2022 23:41 Відповісти
Кати не мають право на існування
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18.09.2022 23:42 Відповісти
Це війна на знищення

Росіяни закатували чергового українського військового полоненого. Ймовірно батальон РФ Ахмат. Відрізали нашому військовому геніталії. Зв'язали руки, кляп в роті чи земля. І канцелярським ножем, знімаючи на телефон, проробили екзикуцію. Я подивився таких відео злочинів росіян багато, з різних частин світу. Тому, не вважаю доцільним брати росіян в полон. Тільки якщо самі здаються з технікою. А так в полон брати не варто. Їх просто треба нищити. Хоча і це для них занадто гарно. А обмінний фонд робити тільки з тих, кому за 40-50. Нема чого туди молодь повертати. Треба завершувати цю історію. Це війна на знищення. Або ми, або вони.

Джерело: https://censor.net/ua/b3357236
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18.09.2022 23:43 Відповісти
правду кажеш братан, давно пора припиняти все це "русалюбіє" і всіх цих золкіних
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19.09.2022 07:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cGMmV3NIDRo
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18.09.2022 23:43 Відповісти
На мою думку потрбно кацапів карати. Знайти призвіща кожного пілота який випустив ракету по Україні, ім'я кожного ката, що катував українців і помститися їм. Якщо не вдається вбити цього ката, то мститися на його найближчих родичах. Мені байдуже хто це буде. Хоч дитина цього нелюда, хоч дружина, але всі вони повинні бути покараними і вбитими в муках. Не кажіть мені про трибунали, всілякі конвенції і т.п., це не дієво проти кацапів. Вони розуміють лише мову сили.
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18.09.2022 23:44 Відповісти
русню истреблять по территории всего земного шара, особо не рекламируя, там утопить на курорте, там зарезать, там сжечь и т.д.
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18.09.2022 23:44 Відповісти
Я собираюсь это делать, и не важно что могут посадить. Так надо, убивать русню, это закон! Месть за погибших украинских людей, детей.

Но надеятся на аоддержку нечего. Уже сейчас мы можем видеть кучу видео, на которых украинцы снимают ******** русню, но не более. Даже не ****** их. Хотя можно узнать кто, и где тусуется и прирезать на тёмной улице, или отравить в кафешке, задушить в туалете, сбить случайно на машине, или скинуть с моста случайно проходивши рядом в определенном месте.
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19.09.2022 02:31 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.09.2022 23:51 Відповісти
В сто крат.. моя пропозицIя.
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19.09.2022 02:07 Відповісти
сказано отлично -

Только правильный ответ на поверхности - они всегда хотели нас убивать. Они мечтали об этом. Они будут мечтать это сделать снова и снова. До тех пор, пока слово Украина не будет внушать им страх. На уровне генов и подсознания

До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице

Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло...(с)\текст оригинальный...\
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18.09.2022 23:54 Відповісти
Якась вибачте "перекручена" дурня! Українці тим і відрізняються від русні, що "не садисти" і "не терористи"! Ми не дикарі! На полі бою - так, ворога потрібно знищити, або взяти в полон! Деякі дивуються тому, що ЗСУ беруть в полон і поводяться із "ворогом" як "людина", але в тому ж і річ, що українці - люди, русня - орки!
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19.09.2022 00:06 Відповісти
ось через таких чутливих і миролюбних, таких "не садистів" таке і маємо. А тре, щоб вони знали і боялись, бо ми не садисти, але голову відкрутимо.

хоча зліпив все до купи... садисти, терористи. Іди розберись з термінами і в своїй голові, потім коментуй такі важливі речі.

а взагалі то ти, я бачу, взагалі історії не знаєш. Козаки були мирні хлопи, однак на кіл садили ворога швидко і без соплів.
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19.09.2022 00:33 Відповісти
А взагалі-то я пройшов через окупацію і знаю, що пишу, а ось ти книжечки тільки читаєш та відосіки дивишся бо у тебе в голові "дитячі кіношні думки"! Реальність - це не кіно! "Залишитися людиною" - це найважче! Ти навіть не зрозумів про що я! А історію ти точно не знаєш бо дурню написав в кінці!
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19.09.2022 01:38 Відповісти
https://twitter.com/danielbsmith/status/1570781770597146625
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19.09.2022 18:27 Відповісти
Не можна ставитись до кацапів як до людей.Люди існують за для розвітку.Ці потвори-для вбивств на насильства.Це єдина їх мета існування і вони явили її світу.Навіть їх матері звертаються до своїх синів,що почали каятись у телефонних розмовах,щоб не мали сумніву та вбивали...Ви ж не будете взивати до розуму канібала,який щойно з'їв (загубив) невинну людину?!
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19.09.2022 01:12 Відповісти
Почитай вище! І додам - коли ти воюєш (в моєму випадку - партизанили!), то це по-іншому (ти вбиваєш ворога всіма доступними сопсобами!), але із полоненими ми не робимо те саме, що й орки (ну хіба що можемо набити пику на емоціях, але то таке...профілактично-емоційне)!
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19.09.2022 02:05 Відповісти
Просто не брати в полон, особливо кадирівців.
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20.09.2022 10:45 Відповісти
Кацапи серйозно збочені на грунті полових відносин і всим що з цим пов'язано. 🤦
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18.09.2022 23:55 Відповісти
Так(((
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19.09.2022 06:30 Відповісти
Так убей кацапа, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
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19.09.2022 00:03 Відповісти
Від таких жахливих звірств кацапів в нашій краіні у мене не тільки бракує
слів , а стає моторошно 😡

Невже все це відбувається з нами на нашій землі ?
Всіх орків , які прийдуть до нас , потрібно просто вбити 😠
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19.09.2022 00:05 Відповісти
Ещё Херсонщину не освободили и Мариуполь . Це жах .

а про Чечню и Сирию мир молчал - орки там тоже творили ад
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19.09.2022 00:44 Відповісти
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19.09.2022 00:16 Відповісти
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19.09.2022 00:49 Відповісти
Як за це заплатять росіяни їх личинки яких висрали їх свиноматки? Які висновки зроблено?
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19.09.2022 00:22 Відповісти
кацапів не брати в полон...Не покаране зло повертається стократно...
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19.09.2022 00:30 Відповісти
Я пам'ятаю жарт Урганта на ростелебаченні про зелень, порублену як мешканці українського села червоним комісаром. Вже тоді мені стало моторошно. Я розумів, що в кожному жарті є лише частка від жарту, а решта - правда... А перший раз мені стало моторошно, коли у школі я вивчав історію України, особливо період червоного террору. Історія - то не порожнє слово. Якщо вчити і знати історію свого народу, то багато чого трагічного можна не повторити.
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19.09.2022 00:31 Відповісти
Я теж пам'ятаю "жарт" того покидька.
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19.09.2022 00:45 Відповісти
Я також...😠
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19.09.2022 18:29 Відповісти
упокой Господи души несчастных. А с*ную европу, выдающую визы и ищущую хороших кацапов, я просто ненавижу.
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19.09.2022 00:43 Відповісти
Без союзником тяжело уничтожаиь зло , так что не натравливайте людей на ЕВРОСОЮЗ
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19.09.2022 00:47 Відповісти
согласен частично. Но вы объясните, как трезвом уме и памяти этим выродкам можно давать туристические визы?!!!! объясните...
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19.09.2022 01:08 Відповісти
Не совсем все зависит от народа - есть продажные политики . Они есть во всех странах.
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19.09.2022 01:56 Відповісти
Тількі українці знають що робити з ****** ‼️‼️‼️

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19.09.2022 00:45 Відповісти
Росийские нацисты искренне верили что они пришли в Украину навсегда и поетому так нагло себя вели, особо не беспокоясь что кто то узнает об их зверствах. Именно поетому сейчас ***** так требует переговоров и подсылает нас своих иностранных агентов чтобы уговорили нас поступиться окупированными территориями. Там же мы найдем в братских могилах на порядок больше и жертв убитых и зверски замученых росийскими нацистами украинцев
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19.09.2022 00:48 Відповісти
Всем , кто предлагает Украине переговори , надо посылать фотографии геноцида с заключениями экспертов - ПУСТЬ ПРОСВЕЩАЮТСЯ
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19.09.2022 00:52 Відповісти
А представьте, шо делается сейчас на Херсонщине и в Мариуполе. Сколько народу закатовано, сколько народу умерло без помощи. Я боюсь думать, сколько там безымянных могил
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19.09.2022 01:36 Відповісти
Я тоже боюсь об этом думать , но надо везде об этом говорить .
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19.09.2022 01:57 Відповісти
Особо делать упор не на карлике, а на коллективной ответственности кацапов невзирая на пол, возраст "хорошесть", материальное положение типа фельдмана который предлагает миллиард, чтобы не конфисковали 30. НИКТО НЕ ДОЛЖЕН УЙТИ, постараться большую часть без судебных разбирательств.
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19.09.2022 01:38 Відповісти
Фридман он.
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19.09.2022 11:03 Відповісти
Міфи в ЗМІ про "хароших рускіх" треба викорінювати, а чиновників, які вимовляють ці слова сприймати дослівно як ворогів українського народу. Кацапи з паспортами рашки є вороги всіх українців, їм не місце в нашій країні, законодавчо повинна бути заборона на отримання ними нашого громадянства. Всі наші військові повинні отримувати інформацію з усіх доступних ЗМІ про злочини рашистів, а як поводитися з полоненими командирам надати право вирішувати самим. Надмірна толерантність до ворога нам не на користь.
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19.09.2022 01:40 Відповісти
Треба Ткаченко гнать из министров культуры ‼️‼️
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19.09.2022 01:58 Відповісти
міфи про хароших рускіх підтримує влада,щоб найбільш цих хароших рускіх, тіпа абрамовічей,авенів і тд і т п врятувать в Україні,надавши громадянство і звільнивши від санкцій за просто так, лише з своїм матеріальним зиском,такий собі гешефт разам з продажем землі у тисячах га.
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19.09.2022 05:54 Відповісти
Нелюди.
Ну ничего, Земля - круглая . . .
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19.09.2022 01:44 Відповісти
москали звери...
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19.09.2022 02:19 Відповісти
Ці звірства роблять лугандони, вони тренувались у себе на своїх, зараз вони свою ненавість демонструють на українцях…
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19.09.2022 03:01 Відповісти
Значить усім кацапським полоненим треба ТАК відбивати їхні вонючі венеричні причандали, шоб увік сцяти не зміг, не то що стояти і плодити таких же венеричних недоносків
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19.09.2022 06:09 Відповісти
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19.09.2022 08:44 Відповісти
А что другого вы ожидали от этих отбросов и армии РАБОВ (на которой ослаб поводок хозяев)!?
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19.09.2022 09:09 Відповісти
Будьте вы прокляты, орки поганые!🤬
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19.09.2022 11:04 Відповісти
 
 