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Війська РФ тричі вдарили з важкої артилерії та "Градів" по двох громадах на Дніпропетровщині, випустили понад 40 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Знову під ворожим прицілом Нікопольський район. Росіяни тричі ударили з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів. Попередньо, люди не постраждали.

У Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач.

У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2500 родин. Енергетики уже працюють", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів вночі лунали сирени, але обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно.

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Війська РФ тричі вдарили з важкої артилерії та Градів по двох громадах на Дніпропетровщині, випустили понад 40 снарядів, - Резніченко 01

Війська РФ тричі вдарили з важкої артилерії та Градів по двох громадах на Дніпропетровщині, випустили понад 40 снарядів, - Резніченко 02

Війська РФ тричі вдарили з важкої артилерії та Градів по двох громадах на Дніпропетровщині, випустили понад 40 снарядів, - Резніченко 03

Автор: Наталя Джума
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Кацапские твари это сделали потому что получают звиздюль от ВСУ по всем направлениям, а ответить не могут, вот на гражданских и вымещают свою зверинную злобу.
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19.09.2022 07:45 Відповісти
Кацапські тварі прийшли сюди щоб нищити. Все одне що і як. І ці обстріли це не вимищування злоби, це їх першочергова мета.
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19.09.2022 08:33 Відповісти
40 снарядів, плюс ракети "градів".
Нас сповіщають про кількість обстрілів, кількість вистріляних ворогом снарядів, подробиці про руйнування, тощо. Але люди бажають знати не тільки це, а й про відплату за це, про вогонь у відповідь по тих, хто стріляє по мирних. А цього в новинах немає, немов вогонь у відповідь не відкривають зовсім. Але ж це не так, то й розкажіть.
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19.09.2022 08:55 Відповісти
 
 